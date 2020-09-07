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بيروت.. عدد من الجرحى في اشتباكات الطريق الجديدة

آخر تحديث: منذ 17 من الدقائق
المصدر: الحرة
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بيروت.. عدد من الجرحى في اشتباكات الطريق الجديدة

قالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن "إطلاق نار كثيف" سمع في محيط الطريق الجديدة في العاصمة بيروت، الاثنين، فيما قال شهود عيان ومصادر محلية إن اشتباكا بالأسلحة النارية جرى بين مناصري الشقيقين سعد وبهاء الحريري، أسفر عن سقوط جرحى، واستدعى تدخل الجيش.

 

وقالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام إن مندوبها أفاد بسماع إطلاق نار كثيف على محيط الطريق الجديدة، وأن الجيش فرض طوقا أمنيا "في شارع كاراج درويش لضبط الوضع بعد اشتباك مسلح استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة".

 

وقالت سيدة لبنانية في تغريدة على تويتر إن "الاشتباك يجري تحت نافذة شقتها"، فيما نشر آخر مقطع فيديو تبدو فيه مدرعات عسكرية وهي تتحرك بحذر في أحد الشوارع.

 

وقال مدون آخر إن الاشتباكات وقعت "بسبب الإشكال الذي حصل بين آل الكرمبي المنتمين لبهاء الحريري و شخص من آل شيشنية المنتمي لسعد" وقد "أصيب بسكين في يده".

المصدر: الحرة

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