- مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى الاستعداد "للوباء القادم"
- موافقة شيعية على المداورة ولا تسميات سياسية
- حكومة الإختصاصيين تتقدّم.. وأديب وضع المسودة والمداورة في الحقائب الأساسية
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل سينجحون في «بَلْف» ماكرون!
- شينكر قاد «الوجه الآخر» للمبادرة الفرنسية؟!
- إتهامات من العيار الثقيل بين «الإقتصاد» و»الزراعة»
- 500 ألف حالة في إسبانيا والهند ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات
- باسيل يلوّح بمقاطعة الحكومة: "عليّ وعلى الثنائي"!
- «التباعد الحكومي» يهدّد التأليف.. ويفتح باب الإنهيارات!
- تأليف الحكومة: جمود في انتظار تدخّل فرنسي!
- حزب الله يواجه المبادرة الفرنسية بصواريخ هنيّة و"الجبهات المفتوحة"
- وثائق التحقيق في تفجير 4 آب: جريمة بلا مجرمين
- هنيّة... بئسَ الزيارة ولبنان ليس "ساحة"
- نصرالله يفتتح الموسم الجديد من عروض "داعش"
- غسان سركيس عن عونية باسيل: "ديك وصوص"
- جبران باسيل "بريء من دم" مشاورات التأليف؟!
- تناقض في إفادات الموقوفين بشأن الساعات الأخيرة قبل التفجير
- جعجع يلبس "الزيتي"
- هل بدأت مرحلة الانتقام السياسي على حساب حكومة أديب؟
- ضاهر ومرعي: الأمر للقضاء | قريطم: لم أعلم بوجود المفرقعات
- تسهيلات رسمية لقوارب الهجرة الطرابلسية
- الأميركي ينتظر على "كوع" السلاح والحياد والإنتخابات المبكرة
- الرؤساء السابقون: أمر الطائفة لنا
- قتيل في الطريق الجديدة باشتباكات بين أنصار بهاء وسعد!
- رحلة البحث عن السمك الموريتاني: أين الشاي السيلاني؟
- ازمة الكهرباء: شحنة سوناطراك تأخرت
- الدولة تتسلم إدارة «ألفا» رسمياً
- طرابلس بين فقر و"كورونا": الشباب يهرب بالقوارب
- صوفيا ريتشي عارية الصدر بـ"Rolla’s x Sofia Richie Spring/Summer 2020 Collection"!
- لبنان: ميشال عون يطالب بـ«الثلث» ومخاوف من «احتراق» مصطفى أديب
- سلامة يفتح باب إعادة رسملة المصارف: هل يعيد الثقة؟
- إسماعيل هنية الذي استباح لبنان واستباح المخيم
- لبنان: ضوء شحيح آتٍ من سد بسري
- تقرير: حزب الله خزن نترات الأمونيوم بجنوب ألمانيا
- بيروت.. عدد من الجرحى في اشتباكات الطريق الجديدة
- تأجيل إنجاز التركيبة الحكومية.. أديب «متفائل» وعون يفضلها 24 وزيراً
- توقعات الأبراج ليوم September 8, 2020
- وزارة المال أول غيث المثالثة والانقضاض على الطائف؟
- هنية في بيروت وسليماني في الضاحية: لبنان في صلب محور الممانعة!
- إخبار ضد "الإقتصاد"
- إيران تتوعد الإمارات وتوجه لها أقوى تهديد عسكري
- إيران تخرج عن صمتها وتكشف سر تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
- كلب في رحلة من أستراليا سافر آلاف الأميال للعودة إلى صاحبه
- أستراليا: عدوى في اثنين من مستشفيات سيدني تؤدي إلى عزل وفحص 100 من الطواقم الطبية
- أرييل وينتر بـ"تنورة جلد قصيرة والكعب العالي" وسيقانها تزيدها إثارة!
- أي حكومة مع "عراضة الممانعة" وإطلالة التعقيدات؟
- الحكومة نسخة معدّلة عن السابقة.. والبنك الفرنسي قد يدقّق حسابات "المركزي"
- أسرار وخفايا لبنانية
- التوظيف السياسي لمرونة ماكرون قد يطيح مبادرته... وباسيل لا يتنازل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
التوظيف السياسي لمرونة ماكرون قد يطيح مبادرته... ...الكاتب:
-
مصطفى أديب يصطدم بشروط "ممانعة" للتأليف... التغطية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله ...الكاتب:
-
ترسيم الحدود البريّة والبحريّة أُنجز والإعلان قريباً ...الكاتب:
هل سينجحون في «بَلْف» ماكرون!
إنتهى النصف الأول من «مهلة ماكرون» لتأليف الحكومة بكثير من الصمت. فهل يعني هذا الصمت أنّ «القبضايات»، الذين يضربون أيديهم على الطاولة عادةً ويصرخون: «إمّا شروطنا وإمّا لا حكومة»، قد رَضخوا، أم أنّ هؤلاء «يحفرون» بخبثٍ لإسقاط المبادرة، كما فعلوا يوم جاؤوا بحكومة حسّان دياب؟ البعض يُطَمْئِن: هم يتمنّون «خردقة» الحلّ، ولكنهم محشورون في الزاوية!
وفق «الروزنامة»، خلال أسبوع يجب ان تُعلَن حكومة الرئيس مصطفى أديب، وإلّا فإنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يكون قد تلقّى الصدمة مبكراً. ويقول أحد العالمين بالمناخ الفرنسي: «إذا استغرقت مهلة التأليف 20 يوماً بدلاً من أسبوعين، فالانطباع سيكون سيئاً لدى الفرنسيين، لسببين:
1 - لأنّ «الروزنامة» التي وضعوها مضبوطة جداً، بالأسابيع والأيام، ومنسّقة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب المحشورة بالوقت. ولذلك، تُقدِّر باريس ولادة الحكومة بأسبوعين، تليها خطوات إصلاحية «بسرعة صاروخية» في أسبوعين، ثم ينعقد مؤتمر الدعم في باريس، بعد أسبوعين. وأيّ تأخير في أي محطة، ولو لأيام، سيضرب «الروزنامة» بكاملها.
2 - إنّ تَنازع قوى السلطة على الحقائب والأسماء، كما كان يجري عند تشكيل الحكومات السابقة، سيؤكد للفرنسيين أنّ أولوية هذه القوى ما زالت لعبة المال والسلطة، وأن لا مجال للمراهنة على إنقاذ البلد في ظل هذا الطاقم الفاسد. وهذا يعني لفرنسا أنّ عليها الانتقال إلى تأييد وجهة النظر الأميركية المتشدّدة.
وقبل أيام، مَهّد ماكرون لهذا التغيير المحتمل في الموقف الفرنسي عندما أطلق تهديداً واضحاً ومباشراً بمعاقبة مرجعيات سياسية ومسؤولين على مستويات رفيعة، وبمشاركة الولايات المتحدة وقوى أوروبية أخرى، إذا لم يتم التزام الخطوات الإصلاحية المطلوبة.
المتابعون يقولون إنّ السياسة التي اختارتها فرنسا تقوم على منطقٍ يشبه ذلك المُعتمد في قانون العفو في لبنان، أي «عفا الله عمّا مضى»، شرط ألّا يعود المُرتكِب إلى سلوكه السابق. فالفرنسيون ليسوا متحمسين لـ»نبش القبور». وما ارتكبته القوى السياسية من موبقات في الماضي يتركونه جانباً في الوقت الحاضر، وقد تكون هناك عودة إليه للتدقيق والمحاسبة إذا سمحت الظروف.
ولكن، المهمّ اليوم هو أن تبدأ هذه القوى صفحة جديدة، لينطلق البلد مجدداً ويعود إلى الحياة. فإذا عاد المرتكبون إلى ممارساتهم السابقة، يصبح مبرراً فتح ملفاتهم ومحاسبتهم على كل شيء.
الأحزاب والزعامات والمرجعيات التي التقاها ماكرون في زيارته الأخيرة مرتاحة إلى منطق «العفو» الفرنسي في إدارات الدولة ومؤسساتها وماليتها وقطاعها المصرفي، وما يهمها هو أن تؤمِّن فرنسا تدفُّق المساعدات والحماية من العقوبات الأميركية. ولكن، في العمق، لا أحد يريد أن يخسر شيئاً من المكاسب المشروعة وغير المشروعة التي حقّقها ويتمتع بها اليوم، من خلال ممارسته السلطة. ويحاول الجميع ضبط حدود مَطالبه وشروطه ومناوراته بحيث لا يظهر وكأنه يعرقل المبادرة الفرنسية ويستثير ردّة فعل غاضبة من ماكرون.
ثمّة مَن يقول: مصطفى أديب لن يقبل بلعب دور حسّان دياب، لا في التأليف ولا في برنامج الحكومة ولا في الممارسة. وهو عندما يصطدم بالطاقم السياسي سيلجأ إلى «المرجعية» التي اختارته، أي فرنسا. وهناك يصبح علاج المشكلات ممكناً. وهو فعلاً بدأ يعدّ العقبات الموضوعة أمامه.
ومن خلال المعلومات التي رشحت عن الرجل، أنه يميل إلى «تشكيلة إنقاذ»، يكفي أن تقتصر على 14 وزيراً، لضمان الجدّية والسرعة.
لكنّ القوى النافذة تشدُّ بالتشكيلة إلى الاتساع. بعضها يطرح الـ30 مجدداً، ورئيس الجمهورية يحبّذ الـ24. وإذ يبدو مسلّماً به إبقاء وزارة المال من حصة التمثيل الشيعي، فإنّ نزاعاً صامتاً يخوضه «الحزب» للحفاظ على حقيبة وزارة الصحة. وأمّا «التيار الوطني الحرّ» فيعمل للمقايضة على وزارة الطاقة، من خلال المطالبة بحقيبة وزارة الداخلية.
مبدئياً، إذا بقي نزاع الحقائب تحت السيطرة، فلن يتدخل الفرنسيون وسيعتبرونه جزءاً من الحيوية اللبنانية المعتادة. ولكن، إذا تبيَّن أنّ المطلوب إغراق البلد في سيناريو حسّان دياب، فلا الرئيس المكلّف يبدو في وارد الانزلاق ليكون رهينة القوى النافذة، ولا الفرنسيون سيسكتون على ذلك.
وفي المعلومات أنّ المعنيين بالملف اللبناني في باريس، أوصَلوا في الأيام الأخيرة، إلى مرجعيات لبنانية رسائل تحذير جديدة من مغبّة المناورة وإضاعة الوقت، وذكّروا بأنّ فرنسا باتت تمسك مفاتيح الإنقاذ اللبناني بكل تفاصيله المالية والاقتصادية والسياسية، وأنّ كارثة ستحلّ على لبنان إذا سحبت يدها اليوم.
المشكلة هي أنّ طاقم السلطة ما زال ينطلق من النظرية القديمة التي تقول: «إنّ المجتمع الدولي لن يترك لبنان يسقط، مهما حصل، لأنّ مصالحه تقتضي ذلك، ومنها تَدفّق النازحين إلى أوروبا عبر المتوسط». ولكن، ما هي حدود الدلع والمناورات التي سيتحملها الفرنسيون، والأميركيون خصوصاً؟ وكيف سيردّون عليها؟
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)