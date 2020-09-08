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ترسيم الحدود البريّة والبحريّة أُنجز والإعلان قريباً ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ علم أن وزيراً خدماتياً في حكومة تصريف الأعمال، ابدى استياءه من عدم استقباله من نواب إحدى المناطق التي زارها، كذلك غاب الإعلام عن جولته.
ـ يتوقع مرجع سياسي بأن يكون التعاطي مع سفير دولة كبرى سيصل قريباً إلى لبنان مغايراً كلياً عن سلفه الذي كان يتلقى تعليماته من إحدى الأجنحة المتشدّدة في دولته تجاه الفريق السيادي في لبنان.
ـ يربط البعض زيارة اسماعيل هنيه بالتدخل التركي القطري في لبنان في مواجهة التحرك الدولي تجاه لبنان وفي اطار الصراع الذي يحتدم في المنطقة.
ـ يروج بعض المستوزرين لانفسهم بان يطلبوا من مواقع الكترونية نشر لوائح وزارية تتضمن اسماءهم من دون ان يكون احد اتصل بهم
- تبين ان الشقة التي قدمها الرئيس ميقاتي للرئيس المكلف كان اشتراها من رئيس التقدمي ويقيم فيها النائب تيمور جنبلاط ..
صحيفة البناء
ـ خفايا
طلبت سفارة أوروبيّة من جهة أمنيّة تفسيرها لسبب قيام محطتين تلفزيونيتين بنقل مباشر لخطاب رئيس حزب انبثق من ميليشيا سابقة بعدما أعلنت وقف نقل خطابات السياسيين بمناسبة كلمة للأمين العام لحزب كبير، وهل هذا عائد لتدخل سفارة خليجيّة مع إحدى المحطات على الأقل؟
ـ كواليس
تُبدي مصادر في فصائل فلسطينية الارتياح لنتائج اجتماع الأمناء العامين ومسار لجان المتابعة التي بدأت عملها سواء على جبهة وقف الانقسام وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية أو لجان تنظيم الانتفاضة وقالت إن الساعة صفر هي عندما تعلن سلطة رام الله إنهاء مرحلة اتفاق أوسلو.
صحيفة الجمهورية
ـ يتابع مسؤولون أمنيون بدقة ما يُحكى عن جمعيات وهمية تدعي ترميم المنازل ويؤكدون أنها ستلاحَق قضائيا.
ـ تقرّ جهات من فريق السلطة أن وجوها سياسية فيها تستفز الشارع ولم يعد ممكنا في هذه المرحلة أن تكون في واجهة المسؤولية والحكم.
ـ ِيوجّه دبلوماسي عريق ملاحظات قاسية على "الهوية السياسية" لشخصية عهد إليها لعب دور كبير في المرحلة المقبلة.
صحيفة اللواء
ـ لا يتوقع دبلوماسي أوروبي حدوث ما يعيق الدور الفرنسي في لبنان، وفقاً لخطة ماكرون..
ـ يحاذر نقابي بارز الإعلام، وهو يُشارك في اللقاءات، ويتحدث ويخرج بسرعة، خوفاً من إعادة الخطأ.
ـ يعيش الصرافون بالفئتين (أ) و(ب) أجواء ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار، ويمضون بين تكتم وترقب!
صحيفة نداء الوطن
ـ عُلم أن اجتماع الفصائل الفلسطينية عُقد في بيروت وليس في دمشق لأن الرئيس السوري بشار الاسد اشترط على "حماس" توجيه رسالة اعتذار علنية من سوريا.
ـ حاول عدد من السفراء الاستفسار عن موقف الدولة اللبنانية من زيارة اسماعيل هنيّة، لكنهم فوجئوا بأنّ المسؤولين لا يملكون أي معطيات عن هذه الزيارة.
- يسعى وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال الى تعيين أحد الحسوبين على " تيار المردة" كمدير للتنظيم المدني في كسروان رغم وجود علامات استفهام كثيرة حول أدائه في التفتيش المركزي .
صحيفة الأنباء
أكاذيب
تبيّن بعد التدقيق في جداول مرسوم ذات صلة بمشروع تم وقف تمويله، أن كل ما قيل عن أموال طائلة قبضتها جهة سياسية ثمناً للاستملاكات، هي أكاذيب عارية من الصحة.
*وزير قمعي
يعيش وزير في الحكومة المستقيلة وَهْم الموقع والسُلطة كأنّه في اليوم الأول من ولايته، ويتصرف بأسلوب قمعي مع الموظفين.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
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