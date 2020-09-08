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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 58 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ علم أن وزيراً خدماتياً في حكومة تصريف الأعمال، ابدى استياءه من عدم استقباله من نواب إحدى المناطق التي ‏زارها، كذلك غاب الإعلام عن جولته‎.

ـ يتوقع مرجع سياسي بأن يكون التعاطي مع سفير دولة كبرى سيصل قريباً إلى لبنان مغايراً كلياً عن سلفه الذي ‏كان يتلقى تعليماته من إحدى الأجنحة المتشدّدة في دولته تجاه الفريق السيادي في لبنان‎.

ـ يربط البعض زيارة اسماعيل هنيه بالتدخل التركي القطري في لبنان في مواجهة التحرك الدولي تجاه لبنان وفي ‏اطار الصراع الذي يحتدم في المنطقة‎.

ـ يروج بعض المستوزرين لانفسهم بان يطلبوا من مواقع الكترونية نشر لوائح وزارية تتضمن اسماءهم من دون ان ‏يكون احد اتصل بهم

- تبين ان الشقة التي قدمها الرئيس ميقاتي للرئيس المكلف كان اشتراها من رئيس التقدمي ويقيم فيها النائب تيمور ‏جنبلاط .‏‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

طلبت سفارة أوروبيّة من جهة أمنيّة تفسيرها لسبب قيام محطتين تلفزيونيتين بنقل مباشر لخطاب رئيس حزب ‏انبثق من ميليشيا سابقة بعدما أعلنت وقف نقل خطابات السياسيين بمناسبة كلمة للأمين العام لحزب كبير، وهل ‏هذا عائد لتدخل سفارة خليجيّة مع إحدى المحطات على الأقل؟‎

ـ كواليس‎

تُبدي مصادر في فصائل فلسطينية الارتياح لنتائج اجتماع الأمناء العامين ومسار لجان المتابعة التي بدأت عملها ‏سواء على جبهة وقف الانقسام وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية أو لجان تنظيم الانتفاضة وقالت إن ‏الساعة صفر هي عندما تعلن سلطة رام الله إنهاء مرحلة اتفاق أوسلو‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ يتابع مسؤولون أمنيون بدقة ما يُحكى عن جمعيات وهمية تدعي ترميم المنازل ويؤكدون أنها ستلاحَق قضائيا‎.

ـ تقرّ جهات من فريق السلطة أن وجوها سياسية فيها تستفز الشارع ولم يعد ممكنا في هذه المرحلة أن تكون في ‏واجهة المسؤولية والحكم‎.

ـ ِيوجّه دبلوماسي عريق ملاحظات قاسية على "الهوية السياسية" لشخصية عهد إليها لعب دور كبير في المرحلة ‏المقبلة‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ لا يتوقع دبلوماسي أوروبي حدوث ما يعيق الدور الفرنسي في لبنان، وفقاً لخطة ماكرون‎..

ـ يحاذر نقابي بارز الإعلام، وهو يُشارك في اللقاءات، ويتحدث ويخرج بسرعة، خوفاً من إعادة الخطأ‎.

ـ يعيش الصرافون بالفئتين (أ) و(ب) أجواء ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار، ويمضون بين تكتم وترقب‎!‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ عُلم أن اجتماع الفصائل الفلسطينية عُقد في بيروت وليس في دمشق لأن الرئيس السوري بشار الاسد اشترط ‏على "حماس" توجيه رسالة اعتذار علنية من سوريا‎.

ـ حاول عدد من السفراء الاستفسار عن موقف الدولة اللبنانية من زيارة اسماعيل هنيّة، لكنهم فوجئوا بأنّ ‏المسؤولين لا يملكون أي معطيات عن هذه الزيارة‎.‎

- يسعى وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال الى تعيين أحد الحسوبين على " تيار المردة" كمدير للتنظيم المدني ‏في كسروان رغم وجود علامات استفهام كثيرة حول أدائه في التفتيش المركزي .‏

 

صحيفة الأنباء

أكاذيب‎ ‎

تبيّن بعد التدقيق في جداول مرسوم ذات صلة بمشروع تم وقف تمويله، أن كل ما قيل عن أموال طائلة قبضتها جهة ‏سياسية ثمناً للاستملاكات، هي أكاذيب عارية من الصحة‎.‎

‎*‎وزير قمعي

يعيش وزير في الحكومة المستقيلة وَهْم الموقع والسُلطة كأنّه في اليوم الأول من ولايته، ويتصرف بأسلوب قمعي مع ‏الموظفين‎.

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