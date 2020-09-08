موافقة شيعية على المداورة ولا تسميات سياسية

عدد من اهالي الطلاب اللبنانيين في المغتربات يعتصمون للمطالبة بالتزام المصارف تعميم مصرف لبنان تحويل الاموال لابنائهم في الخارج بالعملات الاجنبية.

على رغم الستار الكثيف من الكتمان الذي يغلف مجريات الاتصالات والمشاورات لتأليف ‏الحكومة الجديدة والتي يبدو ان الرئيس المكلف مصطفى أديب يحرص على إبقائها في ‏منأى عن الاستنزاف الإعلامي اليومي ولعبة حرق الأسماء، بدأت تتجمع معطيات جدية في ‏شأن الأسبوع الثاني والنهائي من "مهلة ماكرون" لانجاز تشكيل الحكومة بما يفترض معه ‏توقع الولادة الحكومية في نهاية الأسبوع الحالي او مطلع الأسبوع الطالع على ابعد تقدير، ‏ذلك ان البارز في ما تسرب لـ"النهار" من معطيات عن مناخ استحقاق تشكيل الحكومة ‏يتمثل في ان مهلة الأسبوعين التي اتفق عليها بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ‏والقيادات السياسية والحزبية اللبنانية في قصر الصنوبر تفترض ولادة الحكومة ما بين 16 ‏و20 أيلول الحالي كحد اقصى الامر الذي يضفي على العد العكسي الجاري لانجاز استحقاق ‏التأليف جدية استثنائية لم يسبق ان جرت عملية تشكيل حكومة في ظل مهلة مماثلة لها ‏وبهذا الالتزام السياسي شبه الجماعي اقله امام الرئيس الفرنسي.





وتبعا لذلك ترجح ‏المعطيات المتوافرة لـ"النهار" ان يضع الرئيس المكلف تصوره الأول لتركيبته خلال ‏الساعات المقبلة وان يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاطلاعه عليه. وبات في ‏حكم المؤكد تقريبا ان الرئيس المكلف الذي لم يقتنع بتركيبة حكومية موسعة من 22 او 24 ‏وزيرا كما اقترح عليه الرئيس عون في لقائهما السابق يتجه الى وضع تصوره من 14 وزيرا ‏لاختصاصيين غير حزبيين وغير منتمين سياسيا الى أي جهات ويعتمد اختيارهم على معيار ‏الاختصاص والكفاءة. وفي المعلومات أيضا ان أديب يتولى الاتصالات اللازمة بالمرشحين ‏المحتملين لتولي حقائب وزارية من داخل لبنان وخارجه أيضا تبعا للاختصاصات وأصحاب ‏الكفايات.





ومن النماذج على محاولات استقطاب أصحاب كفاءات عالية ان البروفسور جمال ‏الأيوبي رئيس مركز الجراحة النسائية وطفل الأنبوب في جامعة باريس المعروف أيضا ‏بنشاطه البارز مع الإدارة الفرنسية في تقديم الدعم الصحي والطبي والاستشفائي الى ‏لبنان تلقى اتصالات من الرئيس المكلف في مجال اقتراح انضمامه الى الحكومة العتيدة ‏ولكنه اعتذر متعهدا المضي بلا كلل في توفير كل مجالات الدعم للقطاع الصحي ‏والاستفائي في لبنان. كما ان أديب يبدو حريصا على استكمال فريق اختصاصيين منسجم ‏ومتماسك ما لم تخترق الحسابات السياسية او بعضها خطته. وتفيد معلومات في هذا ‏الصدد بان أديب يراهن على ان يلاقيه الافرقاء كما وعدوا بالتسهيلات لتأليف فريق عمل ‏منتج ومنسجم ولكن اذا تعذر عليه تشكيل هذا الفريق الوزاري بسبب قيود او شروط فانه ‏سيعتذر عن تأليف الحكومة . ويبدو كما توافرت معلومات لـ"النهار" ان ثمة معطيات برزت ‏في الساعات الأخيرة تشير الى امكان قبول الثنائي الشيعي باعتماد المداورة في الحقائب ‏بما يعني قبوله بذهاب وزارة المال الى غير وزير شيعي وذلك لقطع الطريق على أي ‏فريق اخر للتمسك باي حقيبة كما ان الأحزاب والقوى السياسية لن تسمي مرشحين. وتشير ‏هذه المعطيات الى ان "حزب الله" يبدي حرصا شديدا على عدم اغضاب الجانب الفرنسي ‏اذ يبدي الحزب ارتياحا كبيرا لوساطة ماكرون‎.‎

‎ ‎

وبرز في سياق المواقف السياسية من استحقاق التأليف تحذير رئيس الحزب التقدمي ‏الاشتراكي وليد جنبلاط مساء امس من تأخير تشكيل الحكومة اذ وصف مجددا مبادرة ‏الرئيس ماكرون بانها "آخر فرصة انقاذية للبنان بعد كارثة تدمير الأشرفية ومار مخايل ‏والمرفأ ". وقال عقب استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ‏كليمنصو "اذا غرقنا في التفاصيل الوزارية يبقى المرفأ مدمرا ومار مخايل والاشرفية ‏وغيرها مدمرة وقد يغرق لبنان في المزيد من التأزم الاقتصادي‎".‎

‎ ‎

التدقيق الجنائي

‎ ‎

الى ذلك بدا اللقاء الذي عقده امس الرئيس عون مع وزير المال في حكومة تصريف ‏الاعمال غازي وزني بمثابة وضع حد سريع للتداعيات السلبية التي كان ينذر بها الخلاف بين ‏القصر ووزير المال حول عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وقد استغرق ‏هذا اللقاء الذي عقد بناء على طلب رئيس الجمهورية ساعة ونصف ساعة في حضور ‏الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وخصص ‏للبحث في الخلافات حول العقد مع شركة "الفاريس ومارشال " للتدقيق الجنائي . واعلن ‏وزني على اثره ان " العقد الذي تم توقيعه اصبح ساري المفعول وان كان ثمة تعديلات ‏عليه فتناقش مع الشركة لاحقا‎".‎

‎ ‎

اعفاء بدري ضاهر

‎ ‎

في سياق آخر علم ان رئيس الجمهورية لم يوقع بعد مرسوما وقعه رئيس حكومة تصريف ‏الاعمال حسن دياب ووزير المال غازي وزني باعفاء المدير العام للجمارك بدري فؤاد ضاهر ‏من مهماته. وقد أحيل المرسوم الى القصر ليقترن بتوقيع رئيس الجمهورية. واستند مشروع ‏المرسوم الى قرار مجلس الوزراء في 10 آب الماضي الذي يتضمن وضع جميع الموظفين ‏من الفئة الأولى الذين تقرر او سيتقرر توقيفهم بسبب الانفجار في مرفأ بيروت في تصرف ‏رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من وظائفهم. وأفادت معلومات ان المحقق العدلي ‏فادي صوان أبقى ضاهر موقوفا في سجن الريحانية لدى الشرطة العسكرية ولم يتم نقله ‏الى سجن مديرية الجمارك‎ .‎

‎ ‎

على صعيد امني دارت اشتباكات مسلحة ليل امس في منطقة الطريق الجديدة بين ‏جماعات متفلتة مما أدى الى سقوط قتيل وجريحين نقلوا الى مستشفى المقاصد . وضرب ‏الجيش طوقا امنيا حول امكنة الاشتباكات وبدأ بمطاردة مطلوبين‎.