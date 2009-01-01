لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | كشف مصير الشاي السيلاني... بعد السمك الموريتاني
المصنفة ايضاً في: لبنان

كشف مصير الشاي السيلاني... بعد السمك الموريتاني

آخر تحديث: منذ 13 من الدقائق
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
كشف مصير الشاي السيلاني... بعد السمك الموريتاني

بدأ بعض الجمعيات التي تعنى بتوزيع الوجبات الغذائية على متضرري تفجير المرفأ، يتسلم يوم أمس كيلوغرامات من السمك المقدم الى لبنان من دولة موريتانيا على شكل مساعدات عقب الرابع من آب. وبلغت الكمية التي تلقتها كل جمعية نحو 300 كلغ. على أن الشحنة التي وصلت في 14 آب، أي منذ 3 أسابيع، وزعها الجيش يوم أمس بعد إثارة الموضوع إعلامياً وعلى صفحات التواصل الاجتماعي (راجع الأخبار الثلاثاء 8 أيلول 2020)، ما يقود الى السؤال عمّا حال دون توزيعها سابقاً، ولماذا بقيت موضبة كل هذا الوقت. القنصل الفخري للجمهورية الاسلامية الموريتانية في لبنان إيلي نصار قال لـ«الأخبار» إنه «اتصل بقيادة الجيش التي أبلغته أنها ستصدر بياناً تفصيلياً حول السمك الموريتاني وطريقة توزيعه الى الجمعيات، مرفقة بالصور ما إن ينتهي من توزيع الكمية الكاملة».

 

أما الشاي المقدم من سريلانكا بتاريخ 24 آب الماضي، أي منذ أسبوعين، فكُشف مصيره هو الآخر. يوم أمس أيضاً، وجّه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة الى رئيس سريلانكا شكره فيها على إرساله هدية عبارة عن كمية من الشاي السيلاني، تسلمها الجيش وسلمها الى دوائر رئاسة الجمهورية، حيث تم توزيعها على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري. وذلك مستغرب أيضاً، إذ كانت سفيرة سريلانكا في لبنان شاني كاليانيراتني كاروناراتني التي التقت عون منذ أسبوعين لنقل التعازي اليه، أعلنت عن تقديم بلادها 1675 كيلوغراماً من الشاي السيلاني لصالح المتضررين من الانفجار، معتبرة أن مثل هذه المساعدة تعبّر عن الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والسريلانكي. فلماذا لم يجر توزيع هذه الهدية على العائلات المتضررة، أو على عائلات رجال الإطفاء عوضاً عن الحرس الجمهوري؟

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)