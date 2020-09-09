لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | أسرار وخفايا لبنانية
المصنفة ايضاً في: لبنان

أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 107
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة الأنباء

ظاهرة غير مسبوقة

في ظاهرة غير مسبوقة، لم يرشح بعد أي اسم من فريق مسؤول مكلّف بمهمة وطنية، أو من حلقة الشخصيات المقربة ‏منه على الأقل‎.‎

‎*‎رسائل تسبق العقوبات

تيار سياسي وازن لن يكون بمنأى عن العقوبات الأميركية كما يبدو ورسائل سبق ووصلته بعد استبعاده من جدول ‏زيارات مسؤول رفيع

‎ ‎

صحيفة البناء

خفايا

قال‎ ‎مصدر‎ ‎أمني‎ ‎رفيع‎ ‎إن‎ ‎العقوبات‎ ‎الأميركيّة‎ ‎على‎ ‎الوزيرين‎ ‎السابقين‎ ‎علي‎ ‎حسن‎ ‎خليل‎ ‎ويوسف‎ ‎فنيانوس‎ ‎تشير‎ ‎إلى‎ ‎أن‎ ‎الموضوع‎ ‎الحاسم‎ ‎في‎ ‎العقوبات‎ ‎ليس‎ ‎الفساد‎ ‎بدليل‎ ‎حصرها‎ ‎بحليفين‎ ‎لحزب‎ ‎الله‎. ‎وفي‎ ‎هذا‎ ‎الملف‎ ‎أيضاً‎ ‎تبتعد‎ ‎العقوبات‎ ‎عن‎ ‎خطر‎ ‎تفجير‎ ‎التسوية‎ ‎الفرنسية،‎ ‎ولكنها‎ ‎تؤكد‎ ‎الجديّة‎ ‎بسبب‎ ‎موقع‎ ‎الوزيرين‎.‎

كواليس

توقعت‎ ‎مصادر‎ ‎فلسطينية‎ ‎تكثيف‎ ‎مسعى‎ ‎المصالحة‎ ‎بين‎ ‎حركة‎ ‎حماس‎ ‎والقيادة‎ ‎السورية‎ ‎وتولي‎ ‎الأمين‎ ‎العام‎ ‎لحزب‎ ‎الله‎ ‎مباشرة‎ ‎قيادة‎ ‎المهمة‎ ‎بسبب‎ ‎التعقيدات‎ ‎الشائكة‎ ‎التي‎ ‎رافقت‎ ‎تاريخ‎ ‎هذه‎ ‎العلاقة‎ ‎خلال‎ ‎الحرب‎ ‎على‎ ‎سورية‎. ‎وقالت‎ ‎المصادر‎ ‎إنها‎ ‎تتوقع‎ ‎نتائج‎ ‎قريبة‎ ‎على‎ ‎هذا‎ ‎الصعيد‎.‎

 

صحيفة نداء الوطن

مرجع رسمي يميل إلى الإبقاء على الاسم نفسه في حقيبة سيادية بارزة نظراً لرفضه المداورة بين ‏الحقائب‎.‎

مستوزرون يرسلون نبذة عن حياتهم وسيرهم الذاتية للمرجعيات الأساسية مع إبداء الجهوزية ‏التامة للضرب بسيفهم في الحكومة‎.‎

مصادر سياسية تبدي تخوفها من أن تشكّل إشكالات خلدة وطريق الجديدة المسلحة "بروفا" ‏ميدانية لما ستحمله المرحلة المقبلة‎.‎

 

صحيفة اللواء

تحدثت مصادر عن ثابتين لدى الرئيس المكلف: عدم التراجع والإكثار من الكتمان‎!‎

اعتبرت مصادر سياسية ان الهدف من وراء التشكيلات التي تطرح هو الترويج ورصد ردود الفعل‎.‎

طلائع عودة الخليوي الى الدولة، تباطؤ في خدمة الانترنت، وانقطاع عن عدد من المناطق‎!‎

 

صحيفة النهار‎

ـ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية زيارة القيادي في "حماس" إسماعيل هنية، وتركّزت التساؤلات حول ‏لقائه زعيما سياسيا مقرّبا من السلطة الفلسطينية ومحور عربي مناهض لـ "حماس" ولـ "حزب الله" وإيران‎.

ـ يتدخل سياسيون وأحزاب ونواب في محاولات لتأمين مقاعد دراسية في المدارس الرسمية لتلامذة في مناطقهم ‏الانتخابية دون جدوى، خلافاً لما كان يحصل في السابق من تلبية لمطالبهم، ومردّ ذلك التحولات التي حصلت بعد 17 ‏تشرين‎.

ـ يجهد رئيس جديد لاحدى الجامعات الخاصة على استعادة كل الفروع المناطقية المؤجرة من افراد ويلاقي مقاومة ‏صعبة نظرا لوفرة الارباح التي يجنيها هؤلاء‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ يردد أحد مستشاري مسؤول رسمي خلال إتصالاته مع سياسيين بلهجة لا تخلو من الإعتذار: "سترو ما شفتو منا‎".

ـ شنّ الجيش الالكتروني لأحد الأحزاب هجوما عنيفا على فاعلية سياسية انتقدت رئيس الحزب ودوره داخل السلطة في ‏حين تجاهل الهجوم عدداً من التيارات التي انتقدته بصورة قاسية‎.

ـ قالت مصادر إقتصادية إن هناك توافقا ضمنيا على استثناء الأدوية من قرار رفع الدعم في المرحلة المقبلة تحاشيا ‏لأزمات معقدة لا يمكن تحمل عواقبها.

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)