أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة الأنباء

ظاهرة غير مسبوقة

في ظاهرة غير مسبوقة، لم يرشح بعد أي اسم من فريق مسؤول مكلّف بمهمة وطنية، أو من حلقة الشخصيات المقربة ‏منه على الأقل‎.‎

‎*‎رسائل تسبق العقوبات

تيار سياسي وازن لن يكون بمنأى عن العقوبات الأميركية كما يبدو ورسائل سبق ووصلته بعد استبعاده من جدول ‏زيارات مسؤول رفيع

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صحيفة البناء

خفايا

قال‎ ‎مصدر‎ ‎أمني‎ ‎رفيع‎ ‎إن‎ ‎العقوبات‎ ‎الأميركيّة‎ ‎على‎ ‎الوزيرين‎ ‎السابقين‎ ‎علي‎ ‎حسن‎ ‎خليل‎ ‎ويوسف‎ ‎فنيانوس‎ ‎تشير‎ ‎إلى‎ ‎أن‎ ‎الموضوع‎ ‎الحاسم‎ ‎في‎ ‎العقوبات‎ ‎ليس‎ ‎الفساد‎ ‎بدليل‎ ‎حصرها‎ ‎بحليفين‎ ‎لحزب‎ ‎الله‎. ‎وفي‎ ‎هذا‎ ‎الملف‎ ‎أيضاً‎ ‎تبتعد‎ ‎العقوبات‎ ‎عن‎ ‎خطر‎ ‎تفجير‎ ‎التسوية‎ ‎الفرنسية،‎ ‎ولكنها‎ ‎تؤكد‎ ‎الجديّة‎ ‎بسبب‎ ‎موقع‎ ‎الوزيرين‎.‎

كواليس

توقعت‎ ‎مصادر‎ ‎فلسطينية‎ ‎تكثيف‎ ‎مسعى‎ ‎المصالحة‎ ‎بين‎ ‎حركة‎ ‎حماس‎ ‎والقيادة‎ ‎السورية‎ ‎وتولي‎ ‎الأمين‎ ‎العام‎ ‎لحزب‎ ‎الله‎ ‎مباشرة‎ ‎قيادة‎ ‎المهمة‎ ‎بسبب‎ ‎التعقيدات‎ ‎الشائكة‎ ‎التي‎ ‎رافقت‎ ‎تاريخ‎ ‎هذه‎ ‎العلاقة‎ ‎خلال‎ ‎الحرب‎ ‎على‎ ‎سورية‎. ‎وقالت‎ ‎المصادر‎ ‎إنها‎ ‎تتوقع‎ ‎نتائج‎ ‎قريبة‎ ‎على‎ ‎هذا‎ ‎الصعيد‎.‎

صحيفة نداء الوطن

مرجع رسمي يميل إلى الإبقاء على الاسم نفسه في حقيبة سيادية بارزة نظراً لرفضه المداورة بين ‏الحقائب‎.‎

مستوزرون يرسلون نبذة عن حياتهم وسيرهم الذاتية للمرجعيات الأساسية مع إبداء الجهوزية ‏التامة للضرب بسيفهم في الحكومة‎.‎

مصادر سياسية تبدي تخوفها من أن تشكّل إشكالات خلدة وطريق الجديدة المسلحة "بروفا" ‏ميدانية لما ستحمله المرحلة المقبلة‎.‎

صحيفة اللواء

تحدثت مصادر عن ثابتين لدى الرئيس المكلف: عدم التراجع والإكثار من الكتمان‎!‎

اعتبرت مصادر سياسية ان الهدف من وراء التشكيلات التي تطرح هو الترويج ورصد ردود الفعل‎.‎

طلائع عودة الخليوي الى الدولة، تباطؤ في خدمة الانترنت، وانقطاع عن عدد من المناطق‎!‎

صحيفة النهار‎

ـ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية زيارة القيادي في "حماس" إسماعيل هنية، وتركّزت التساؤلات حول ‏لقائه زعيما سياسيا مقرّبا من السلطة الفلسطينية ومحور عربي مناهض لـ "حماس" ولـ "حزب الله" وإيران‎.

ـ يتدخل سياسيون وأحزاب ونواب في محاولات لتأمين مقاعد دراسية في المدارس الرسمية لتلامذة في مناطقهم ‏الانتخابية دون جدوى، خلافاً لما كان يحصل في السابق من تلبية لمطالبهم، ومردّ ذلك التحولات التي حصلت بعد 17 ‏تشرين‎.

ـ يجهد رئيس جديد لاحدى الجامعات الخاصة على استعادة كل الفروع المناطقية المؤجرة من افراد ويلاقي مقاومة ‏صعبة نظرا لوفرة الارباح التي يجنيها هؤلاء‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ يردد أحد مستشاري مسؤول رسمي خلال إتصالاته مع سياسيين بلهجة لا تخلو من الإعتذار: "سترو ما شفتو منا‎".

ـ شنّ الجيش الالكتروني لأحد الأحزاب هجوما عنيفا على فاعلية سياسية انتقدت رئيس الحزب ودوره داخل السلطة في ‏حين تجاهل الهجوم عدداً من التيارات التي انتقدته بصورة قاسية‎.

ـ قالت مصادر إقتصادية إن هناك توافقا ضمنيا على استثناء الأدوية من قرار رفع الدعم في المرحلة المقبلة تحاشيا ‏لأزمات معقدة لا يمكن تحمل عواقبها.