- الولادة الحكومية بين العصا الأميركية والجزرة الفرنسية
- عقوبات أميركية تحت جنح التأليف.. والحكومة أكثر من 14 وزيراً وأقلّ من 24
- أسرار وخفايا لبنانية
- خَلّوا عيونَكم على الأمن!
- حكومة للإنقاذ .. أم لإدارة الانهيار؟
- السنيورة يكشف سرّ أديب: مستعد أن أذهب الى سيبيريا!
- التدقيق الجنائي... قد ينتهي كما بدأ
- اللحظة المؤسّسة لانحطاط المشرق: الانقلاب العسكريّ!
- حبل العقوبات يضيق... "وصل الموس للدقن"!
- عقوبات أميركية على خليل وفينانوس.. وضغوطات فرنسية لاستعجال التأليف
- عقوبات أميركية على خليل وفنيانوس
- هل يستمع القاضي صوان الى رئيس الجمهورية؟
- حزب الله يراعي مصالح فرنسا في لبنان ويحفظ سيطرته
- هنية والحزب ومسؤوليات الانهيار في فلسطين ولبنان
- هذه هي العراقيل والخلافات التي تؤخّر التأليف
- لماذا فرضت واشنطن عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين؟
- حكومة ربطات العنق الباريسية بمباركة نصر الله
- هنيّة في شارع سليماني بضاحية طهران البيروتية
- إيطاليا تتحرّك خلف الستارة: فرنسا تحمي ظهرنا في لبنان وليبيا
- من يُشكّل الحكومة نجيب أم أديب؟
- دم الأخوة يهدّد الطريق الجديدة
- عين جنبلاط على الحكومة وعين الفرنسيين عليه
- الهجرة خيار شباب طرابلس بقوارب أو بغيرها!
- الجيش «ينسّق» فقط! جمعيات مجهولة تستفرد بالهبات
- السنيورة وميقاتي «يديران» الرئيس المكلّف: أديــب يريد ما لم يُعطَ للحريري!
- نهاية أزمة بنزين مفتعلة!
- «الصحّة» نحو التشهير بالمستشفيات التي تمتنع عن استقبال المصابين: عدّاد الوفيات إلى ازدياد
- حرب المصارف على التعميم 154
- هنية... أجمل الضيوف!
- كشف مصير الشاي السيلاني... بعد السمك الموريتاني
- أستراليا: السماح بالجمع بين إعانتي جوب كيبر وجوب سيكر للمستفيدين منهما
- أجواء رمادية «تقبض» على لبنان
- أديب قدَّم تصوره الحكومي إلى عون والجواب الخميس
- المحقق العدلي يستدعي وزير الأشغال وقائدي أمن الدولة والأمن العام
- عقوبات أميركية على وزيرين لبنانيين سابقين بتهمة دعم حزب الله
- أديب يواجه ضغط الوقت وتعنت التحالف الحاكم في لبنان
- خمسة أسباب تجعلنا نَرفُض طلب السيّد الحجرف من قادةٍ فِلسطينيين الاعتذار لمجلس التعاون الخليجي.. فأين أخطأ هؤلاء حتّى يَعتَذِروا ولِمَن؟
- هدنة أو لا هدنة في لبنان!
- توقعات الأبراج ليوم September 9, 2020
- نص قرار الخزانة الأميركية وعقوباتها على فنيانوس وخليل
- مفاجآت التحقيق صادمة لوزراء وقادة أمنيين.. وبدري بحماية عون
- "بقدرة دفاعية غير مسبوقة".. البحرية الأميركية تقترب من إطلاق "السفينة الأم"
- بالفيديو: رياض قبيسي عن مرسوم إقالة بدري ضاهر: رئيس الجمهورية لم يوقعه ولا يوجد سجن في الجمارك
- أستراليا: أب في سيدني قتل ابنائه بعد 6 أشهر من التخطيط للجريمة
- مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى الاستعداد "للوباء القادم"
- موافقة شيعية على المداورة ولا تسميات سياسية
- حكومة الإختصاصيين تتقدّم.. وأديب وضع المسودة والمداورة في الحقائب الأساسية
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل سينجحون في «بَلْف» ماكرون!
- شينكر قاد «الوجه الآخر» للمبادرة الفرنسية؟!
-
-
-
-
-
هل يستمع القاضي صوان الى رئيس الجمهورية؟ ...الكاتب:
-
حزب الله يراعي مصالح فرنسا في لبنان ...الكاتب:
-
هنية والحزب ومسؤوليات الانهيار في فلسطين ولبنان ...الكاتب:
-
هذه هي العراقيل والخلافات التي تؤخّر التأليف ...الكاتب:
-
لماذا فرضت واشنطن عقوبات على الوزيرين اللبنانيين ...الكاتب:
-
حكومة ربطات العنق الباريسية بمباركة نصر الله ...الكاتب:
-
هنيّة في شارع سليماني بضاحية طهران البيروتية ...الكاتب:
-
إيطاليا تتحرّك خلف الستارة: فرنسا تحمي ظهرنا ...الكاتب:
-
من يُشكّل الحكومة نجيب أم أديب؟ ...الكاتب:
-
دم الأخوة يهدّد الطريق الجديدة ...الكاتب:
-
عين جنبلاط على الحكومة وعين الفرنسيين عليه ...الكاتب:
-
الجيش «ينسّق» فقط! جمعيات مجهولة تستفرد بالهبات ...الكاتب:
-
السنيورة وميقاتي «يديران» الرئيس المكلّف: أديــب يريد ...الكاتب:
-
حرب المصارف على التعميم 154 ...الكاتب:
-
عقوبات أميركية على وزيرين لبنانيين سابقين بتهمة ...الكاتب:
-
أديب يواجه ضغط الوقت وتعنت التحالف الحاكم ...الكاتب:
-
هدنة أو لا هدنة في لبنان! ...الكاتب:
-
-
-
إتهامات من العيار الثقيل بين «الإقتصاد» و»الزراعة» ...الكاتب:
-
حزب الله يواجه المبادرة الفرنسية بصواريخ هنيّة ...الكاتب:
-
وثائق التحقيق في تفجير 4 آب: جريمة ...الكاتب:
-
هنيّة... بئسَ الزيارة ولبنان ليس "ساحة" ...الكاتب:
-
غسان سركيس عن عونية باسيل: "ديك وصوص" ...الكاتب:
-
نصرالله يفتتح الموسم الجديد من عروض "داعش" ...الكاتب:
-
جبران باسيل "بريء من دم" مشاورات التأليف؟! ...الكاتب:
الولادة الحكومية بين العصا الأميركية والجزرة الفرنسية
فيما العد العكسي لنهاية مهلة التزام الولادة السريعة للحكومة الجديدة يقترب من لحظاته الحرجة، شكل الاجتماع التشاوري الثاني بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى أديب امس منطلقا لاجتماع ثالث سيعقد هذا الأسبوع، ويفترض ان تعرض فيه مسودة تركيبة الحكومة بتوزيع الحقائب والاسماء ما لم تطرأ عقبات من شأنها عرقلة الولادة الموعودة. والواقع ان المعطيات المتوافرة حيال مسار التأليف تشير الى ان حجم الحكومة التي يتمسك أديب بان تكون من 14 وزيرا وضع على طريق التسوية بينه وبين عون.
ولكن المسالة الأساسية العالقة والأصعب تتمثل في مسألة المداورة التي تثير تباينات بين القوى التي ايدت تكليف أديب. وفي هذا السياق يرفض الثنائي الشيعي ان تنطبق المداورة على وزارة المال التي يعدها خارج اطار الحقائب التي يمكن ان تخضع للمداورة ويتمسك بها للطائفة الشيعية ولو انه لا يعارض إسنادها الى غير حزبي. ولكن الأجواء التي سربت عن لقاء عون وأديب امس وصفته بانه كان إيجابيا وتم خلاله الدخول في التفاصيل وحصل تفاهم على نقاط عدة منها مهمة الحكومة وطبيعة عملها ومبدأ المداورة الذي يحتاج الى تشاور مع الأطراف على ان يكون بت عدد الوزراء في اللقاء المقبل.
وفيما توقعت مصادر عليمة ان تشكل الحكومة قبل انتهاء مهلة الأسبوعين التي حددها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فهم ان باريس تدفع في هذا الاتجاه وان تكون الحكومة مصغرة ولا تضم سياسيين بل اختصاصيين. وأفادت معلومات ديبلوماسية ان الحدين اللذين تعمل عليهما باريس هما بين اعلان حكومة منتجة وفاعلة تتولى ترجمة الإصلاحات الحقيقية وبين الذهاب الى عقوبات لن تكون فرنسية بل أوروبية موحدة باعتبار ان فرنسا لا تقف وحدها في موقفها من لبنان بل يقف معها الاتحاد الأوروبي أيضا. اذ ان هذه العقوبات ستلحق بالعقوبات الأميركية التي بدأت امس مؤشراتها بما يؤكد التنسيق الجدي بين العاصمتين الفرنسية والأميركية، وان الرئيس الفرنسي حصل على ضوء اخضر كامل من الجانب الأميركي بالنسبة الى مقاربته الوضع في لبنان. وفي هذه الأجواء اتخذ قرار وزارة الخزانة الأميركية امس بفرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس دلالات بارزة. فمع ان الاجراء كان متوقعا فان الخزانة الأميركية بررت العقوبات على الوزيرين السابقين باتهامهما بدعم "حزب الله " والتورط في ملفات فساد. وتوعدت بان واشنطن "لن تتردد في معاقبة أي فرد او كيان يدعم أنشطة "حزب الله" الإرهابية المحظورة". (راجع التفاصيل في خبر العقوبات).
الاندفاع الفرنسي
وفي غضون ذلك اشارت معلومات ديبلوماسية الى ان المسؤولين اللبنانيّن، لاسيّما منهم رئيس الجمهورية والرئيس المكلَّف، تبلغوا ان الاتصالات التي أجراها الرئيس ماكرون بالقيادة السعودية، ومستشاروه بالقيادة الإيرانية، تركت في قصر الاليزيه انطباعا بان السعودية كانت متجاوبة مع جهود الرئيس الفرنسي وتمنّت النجاح لدوره في دعم كل ما هو شرعي في لبنان، لكنها تتحاشى حاليًّا التورّط في التعقيدات اللبنانية. اما ايران فأبلغت مستشاري ماكرون أنها لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية ولها الثقة بما يقرره "حزب الله".
على هذا الأساس تولّى السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه الاتصال بـ"حزب الله" الّذي تحفظ عن الإجابة ريثما يطّلع على التشكيلة مكتملة، وشددّ على ضرورة التوفيق بين الخبرة والمعرفة السياسية. من جهة أخرى تبلغ كل من ديفيد هيل وديفيد شنكر الخطوط العريضة للمشاورات الفرنسية وأكّدا دعم الوساطة الفرنسية.
وإذ اعتبرت باريس مجمل الأجوبة إيجابية علم أن الثنائي إيمانويل بون وبرنار ايميه اللذين يتابعان هذه المهمة، يُطلعان تباعا الرئيس ماكرون ووزير الخارجية ايف لو دريان على مسار عملية التأليف. ومع ان الجانب الفرنسي ينفي التدخل في الأسماء، فان مصادر لبنانية مطلعة تقول أن فرنسا "جوجلت" حوالي 15 اسمًا للتوزير نصفها تقريبًا يعمل في الخارج ويعمل هؤلاء الأشخاص في قطاعات المصارف والصناعة والاتصالات والمواصلات والطاقة .
وعُلِم أن سبب تفضيل الإليزيه شخصيات من الخارج يعود أن الرئيس ماكرون وأعضاء الوفد الذي رافقه إلى بيروت لمسوا وجود حساسيات كبيرة، بل خلافات، بين وجوه الثورة والمجتمع المدني ما قد ينعكس على نسبة تأييد الحكومة الجديدة في الشارع. وذكرت المصادر أن الرئيس المكلّف ، الحريص على الإتيان بوجوه جديدة، هو في جو هذه الاتصالات المتقدمة وراض عنها، لكنه ليس متيقّنا بأن هذه الأسماء ستسلك في بيروت نظرًا لرغبة الأطراف السياسية الرئيسية في اختيار بعض الأسماء القريبة منها.
وكشفت المصادر بأن الطباخين اللبنانيين والفرنسيين يقبلون أن تبقى حقيبة المال مع شخصية شيعية مستقلة شرط أن يسهّل الثنائي الشيعي اختيار الأسماء الأخرى. غير أن الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يعتبرون أن بعض المختارين هم أصحاب مصالح وبالتالي يفترض بباريس أن تضمن الفصل بين دورهم الوزاري ومصالحهم الحالية. وفي هذا المجال، عُلِمَ أن أربعة شخصيات اعتذرت عن قبول المشاركة في مهمة قد لا تتعدى الشهور القليلة وغير مضمونة النتائج.
وإلى زيارته القصر الجمهوري واجتماعه بالرئيس عون، أجرى الرئيس المكلف اتصالا بالبطريرك بشارة الراعي شكره فيها على موقفه الداعم لتأليف حكومة من دون شروط وشروط مضادة وبعيدًا عن المحاصصة والزبائنية. وأكد له أن من الطبيعي أن تلتزم حكومته العتيدة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية وتحييد لبنان حفاظا على سلامة البلاد.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الولادة الحكومية بين العصا الأميركية والجزرة الفرنسية
- عقوبات أميركية تحت جنح التأليف.. والحكومة أكثر من 14 وزيراً وأقلّ من 24
- أسرار وخفايا لبنانية
- التدقيق الجنائي... قد ينتهي كما بدأ
- حبل العقوبات يضيق... "وصل الموس للدقن"!
- عقوبات أميركية على خليل وفينانوس.. وضغوطات فرنسية لاستعجال التأليف
- عقوبات أميركية على خليل وفنيانوس
- هنية والحزب ومسؤوليات الانهيار في فلسطين ولبنان
- لماذا فرضت واشنطن عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين؟
- حكومة ربطات العنق الباريسية بمباركة نصر الله
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)