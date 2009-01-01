لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | إيرانيون يُقرصنون مواقع حكومية ومستشفى الحريري
المصنفة ايضاً في: لبنان

إيرانيون يُقرصنون مواقع حكومية ومستشفى الحريري

آخر تحديث: منذ 21 من الدقائق
المصدر: نداء الوطن اللبنانية - مريم سيف الدين
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 46
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
إيرانيون يُقرصنون مواقع حكومية ومستشفى الحريري
موقع مستشفى الحريري بعد قرصنته

تمكن قراصنة إيرانيون من قرصنة الموقع الإلكتروني لمستشفى رفيق الحريري الجامعي أمس. لكن الخبراء التقنيين تمكنوا من استرجاع الموقع بسرعة قبل أن يلحظ المواطنون هذه القرصنة. وبينما بدأت تطرح أسئلة عن أسباب استهداف قراصنة إيرانيين لموقع المستشفى ووضع العلم الإيراني، سارعت إدارة المستشفى لتأكيد أنه لم يكن مستهدفاً. وأكدت المستشفى لـ"نداء الوطن" بأن شركة "تيرّا نت" قد أخبرتهم أن سبب الخرق مشكلة في مزود الخدمات لديها. وإن الموقع عاد إلى طبيعته، غير أن الحادثة لفتت النظر إلى الأمن الرقمي والثغرات الموجودة في الشركات المزودة لخدمة الانترنت، كذلك في المواقع الحكومية.

 

وتفاجأ زوار الموقع بصورة قناع "جاي فوكس" الشهير، والذي ترتديه مجموعة "أنونيموس" التي اعتادت اختراق مواقع حكومية الكترونية، وهو القناع الذي بات يعتمده القراصنة كرمز لهم. وأرفقت الصورة بالعلم الإيراني، وكتب تحتها: "قُرصن من قبل قراصنة إيرانيين. نحن دوماً أقرب اليك ونعلم هويتك، معلوماتك لنا. احذر، حدّث نظامك الأمني". وأرفقت رسالة المجموعة الإيرانية بعنوانها على تطبيق "انستاغرام" وعنوان بريدها الالكتروني، ربما لتسوّق لنفسها وتحث المواطنين على التواصل معها لمساعدتها لقرصنة المزيد من الأهداف. وعلى صفحتها على "انستاغرام" تنشر المجموعة أسماء مواقع نجحت في قرصنتها، ويبدو واضحاً أنها تستهدف المواقع الحكومية في كثير من البلدان حول العالم.

 

في حديث لـ"نداء الوطن"، يشرح محمود نصرالله، أحد الشبان المهتمين بأنشطة القراصنة، والذي يكمل تخصصه في مجال التشفير، أن القراصنة يستغلون الثغرات الموجودة في الموقع أو في الشركة المزودة للخدمة. "فالمقرصن يلحظ وجود مشكلة تمكنه من اختراق نظام ما ومن ثم يسحب منه كل المعلومات المتوفرة، بعد أن يرسل فيروساً أو ما يعرف بحصان طروادة". وإذ تؤكد إدارة المستشفى بأن المشكلة من مزود الخدمة "تيرّا نت"، يلفت نصرالله الى أن الاختراق يعني بأن الشركة لم تجرِ تحديثاً لأنظمة الحماية الخاصة بها، كما يظهر بأن نظام الحماية المستخدم في موقع المستشفى ضعيف. وإذ تنفي المستشفى استهدافها، يؤكد نصرالله أن النفي لا يعني بالضرورة عدم استهداف الموقع، خصوصاً وأنّ المجموعة الإيرانية تعلن بوضوح عبر صفحتها عن استهدافها مواقع لمؤسسات رسمية حول العالم، "ويبدو أن هدفها التخريب واختراق الأنظمة".

 

ويدعو نصرالله إلى عدم الاستخفاف بالمسألة، وعدم التعامل مع الخرق وكأنه عابر. بل ويعتبرها رسالة تنبيه للمستخدمين بأنه يمكن اختراق حساباتهم والحصول على معلوماتهم. خصوصاً وإن تأكّد بالفعل ما قالته إدارة المستشفى بأن المشكلة من الشركة المزودة بخدمة الانترنت، "إذ يعني ذلك وجود احتمال بأن يكون قد جرى اختراق حسابات أخرى وسحب المعلومات منها".

المصدر: نداء الوطن اللبنانية - مريم سيف الدين

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)