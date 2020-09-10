- اشتباك العقوبات يهدد بتجميد تشكيل الحكومة
- تمسُّك شيعي بـ»المال».. وسياسي بتسمية الــوزراء.. وبري عن العقوبات: أخطأتم العنوان
- أسرار وخفايا لبنانية
- عقوبات و»قطبة» مخفية
- الطبقة السياسية محاصرة.. العقوبات لم تبدأ بعد!
- «حكومة المهمة»: «الجزرة» فرنسية و»العصا» اميركية!؟
- فرنجية: العقوبات استهداف سياسي.. ولن نتراجع
- أستراليا: غضب واستهجان في كوينزلاند بسبب منع الولاية حفلات الرقص في الزفاف والسماح بحفلات الجنس!
- أستراليا: الغاء وضع ملصقات تسجيل السيارات على الزجاج درّ على خزينة نيو ساوث ويلز ملايين الدولارات
- العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة "حزب الله"
- تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة
- "فيلم" العقوبات ببدايته.. عون وباسيل يطمعان بوزارة المال
- الإتصالات: "نصف استعادة" وتبريرات "إخفاق" طلال حواط!
- فنيانوس وخليل: رسالة لبرّي حول الترسيم ولباسيل والأرمن والدروز
- تحدّي العقوبات والردّ العاقل
- العقوبات تضرب خصوم باسيل... فهل ينجو من نيرانها؟
- "كرنتينا جماعية" تقترب: من يهرّب الأدوية المدعومة إلى العراق؟
- صراع على معقل السُنّة الأخير: هل يلحق بهاء بشاكر البرجاوي؟
- المبادرة الفرنسية "تتحصّن" بزخم العقوبات الأميركية
- هل تجمِّد العقوبات الأميركية مشاورات تأليف الحكومة؟
- طرطوسي ودعبول يرويان لـ"نداء الوطن" قصة الهجرة بـ"القارب"
- إيرانيون يُقرصنون مواقع حكومية ومستشفى الحريري
- ما كان ينقص لبنان إلا زيارة هنية!
- حركة أمل تُعلن مواجهة العقوبات: فليأتِ الحصار
- «الأخبار» تنشر الترجمة الرسمية للعقد | التدقيق الجنائي ينطلق: هل يتعاون مصرف لبنان؟
- خلفيّات متناقضة لتقاطع القوات والتيّار على اللامركزيّة
- سقوط إمبراطورية الشويري
- طرابلس نحو مناعة القطيع: الإصابات بعشرات الآلاف!
- المركز التربوي للبحوث والإنماء: إمارة عويجان!
- توقعات الأبراج ليوم September 10, 2020
- واشنطن... المشكلة «حزب الله» ولا حل من دون حلّه
- لبنان: العقوبات على حليفي «حزب الله» ... هل تزيد العقبات أمام تأليف الحكومة؟
- لبنان ينتظر الحكومة.. وجدل حول المساعدات و«الشاي السيلاني»
- العقوبات الأميركية تكشف اتفاقا للحدود بين لبنان وإسرائيل
- العونيون: “الشاي السيلاني” لنا والجمارك لنا ولكم الذهول
- بالفيديو: رحلة البحث عن الشاي السيلاني تنتهي في قصر بعبدا
- عون لتجاهل الانتخابات الفرعية خوفاً من هزيمة ماحقة لتياره
- لماذا العقوبات "جذّابة" هذه المرة؟
- عائلة كارداشيان تعلن توقف برنامجها بعد 14 عاماً
- طفل مُصاب بالتوحد اتصلت أمه بالشرطة للمساعدة فجاؤوا وضربوه بالرصاص! حادثة تثير الدهشة بأمريكا
- صُوّر بـ”البيجامات” وعلى سرير بالصحراء.. أول عرض أزياء إسرائيلي لماركة متخصصة بالملابس الداخلية في الإمارات
- الولادة الحكومية بين العصا الأميركية والجزرة الفرنسية
- لا يعرف مرجعٌ كبيرٌ إذا كان ماكرون سينجح!
- عقوبات أميركية تحت جنح التأليف.. والحكومة أكثر من 14 وزيراً وأقلّ من 24
- أسرار وخفايا لبنانية
- خَلّوا عيونَكم على الأمن!
- حكومة للإنقاذ .. أم لإدارة الانهيار؟
- السنيورة يكشف سرّ أديب: مستعد أن أذهب الى سيبيريا!
- التدقيق الجنائي... قد ينتهي كما بدأ
- اللحظة المؤسّسة لانحطاط المشرق: الانقلاب العسكريّ!
-
عقوبات و»قطبة» مخفية ...الكاتب:
-
الطبقة السياسية محاصرة.. العقوبات لم تبدأ بعد! ...الكاتب:
-
«حكومة المهمة»: «الجزرة» فرنسية و»العصا» اميركية!؟ ...الكاتب:
-
فرنجية: العقوبات استهداف سياسي.. ولن نتراجع ...الكاتب:
-
"فيلم" العقوبات ببدايته.. عون وباسيل يطمعان بوزارة ...الكاتب:
-
الإتصالات: "نصف استعادة" وتبريرات "إخفاق" طلال حواط! ...الكاتب:
-
فنيانوس وخليل: رسالة لبرّي حول الترسيم ولباسيل ...الكاتب:
-
تحدّي العقوبات والردّ العاقل ...الكاتب:
-
العقوبات تضرب خصوم باسيل... فهل ينجو من ...الكاتب:
-
"كرنتينا جماعية" تقترب: من يهرّب الأدوية المدعومة ...الكاتب:
-
صراع على معقل السُنّة الأخير: هل يلحق ...الكاتب:
-
المبادرة الفرنسية "تتحصّن" بزخم العقوبات الأميركية ...الكاتب:
-
هل تجمِّد العقوبات الأميركية مشاورات تأليف الحكومة؟ ...الكاتب:
-
طرطوسي ودعبول يرويان لـ"نداء الوطن" قصة الهجرة ...الكاتب:
-
ما كان ينقص لبنان إلا زيارة هنية! ...الكاتب:
-
حركة أمل تُعلن مواجهة العقوبات: فليأتِ الحصار ...الكاتب:
-
«الأخبار» تنشر الترجمة الرسمية للعقد | التدقيق ...الكاتب:
-
خلفيّات متناقضة لتقاطع القوات والتيّار على اللامركزيّة ...الكاتب:
-
سقوط إمبراطورية الشويري ...الكاتب:
-
طرابلس نحو مناعة القطيع: الإصابات بعشرات الآلاف! ...الكاتب:
-
المركز التربوي للبحوث والإنماء: إمارة عويجان! ...الكاتب:
-
العقوبات الأميركية تكشف اتفاقا للحدود بين لبنان ...الكاتب:
-
العونيون: “الشاي السيلاني” لنا والجمارك لنا ولكم ...الكاتب:
-
عون لتجاهل الانتخابات الفرعية خوفاً من هزيمة ...الكاتب:
-
لماذا العقوبات "جذّابة" هذه المرة؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
أسرار وخفايا لبنانية
النهار
يقول وزير سابق انه احبط من زميل له في الحكومة الحالية بعدما كان توسم فيه خيراً لدى قبوله المنصب وراهن عليه امام اصدقائه
يقول احد الديبلوماسيين ان في الادارة الفرنسية توجهات عدة ووجهات نظر متعددة تجاه لبنان وان الرئيس ماكرون يسعى الى ضبط الامور من خلال رؤيته الخاصة للحل
تتوالى الاستقالات من تيار سياسي بارز، وخصوصاً من الذين تقربوا من هذا التيار وقدموا إليه من بعض الأحزاب التاريخية التي ضعف دورها في ظل الوجود السوري آنذاك
عُلم أنّ بعض الدول الخليجية أوقفت دعمها مؤسسات طبية وتربوية واجتماعية كانت محظية بالرعاية منذ أواخر الستينات، وذلك لظروف اقتصادية وبعض الاعتبارات السياسية أمام التحولات الأخيرة في الداخل اللبناني.
فيما يشكو اهالي البقاع من نقص في مادة المازوت، لا تزال خزانات كبيرة تخص وزيرا واشقائه ممتلئة بسعتها القصوى ولا يوزع منها شيء في السوق المحلية
الجمهورية
نصح سفير عربي بعدم الإستخفاف بما أنتجته مبادرة دولية كبرى متمنياً الإلتزام بها لأن تجاوزها سيعدّ انتحاراً.
سئل مرجع سياسي عن آخر المعطيات المتعلقة بتأليف الحكومة فقال "ما عِنّا شي، والهيئة ما حدا عم يحكي مع حدا وعلى ما يبدو جايي الحكومة جاهزة من باريس".
حملت أجهزة مختصة مضمون تقرير يتحدث عن حجم المؤسسات الوهمية على محمل الجد وباشرت التحقيق في عمل عدد منها.
اللواء
حصل لقاء هام، بالتزامن مع قرار الخزانة الأميركية، بين "مكونيين" وقطب سياسي، حول الاسراع بتمرير الحكومة، وخلال أيام.
فهم أن عبارة "وصلت الرسالة" التي ذيَّلت بها حركة "أمل" بيانها، تشير إلى خصوم في الداخل، وليس فقط لغيرهم في الخارج!
يخشى متابعون أن يتدهور الوضع بين "تيار حاكم" وحزب يميني، على خلفية تصاعد العنف الكلامي بين الطرفين.
نداء الوطن
حاول مستشارو مسؤول كبير التواصل مع الأميركيين عبر أصدقاء مشتركين لمعرفة أسماء الدفعة الجديدة التي ستشملها العقوبات فأتاهم الجواب: الأمر متروك لوقته.
تساءل متابعون عما اذا كان وجود اللواء عباس ابراهيم في باريس على صلة بملف تشكيل الحكومة.
رغم استرجاع وزارة الاتصالات إدارة شركة ألفا من شركة أوراسكوم إلا ان المدير السابق مروان حايك لا يزال يجري حركة مناقلات داخل الشركة بالتنسيق مع وزير الاتصالات.
الأنباء
يقوم الفريق المولج بالملف اللبناني في دولة أجنبية بإجراء اتصالات متواصلة ويومية مع المعنيين لضمان نجاح الطرح الذي تبنّته هذه الدولة.
لوحظ أن التأثير المباشر لقرار خارجي كان أقل من المتوقع، وكذلك كان ردّ الفعل عليه.
البناء
قالت مصادر تابعت ملفات العقوبات الأميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس إن الهدف الأميركي القابل للتحقق بخيارات إسمية عدة تقاطع مع وشاة لبنانيين أصحاب مصلحة بتحديد أسماء المستهدفين. وقالت المصادر إن الأمر قد يتكرّر.
قال مصدر مصرفي دولي إن فوضى مالية عالمية ستصيب النظام المصرفي العالمي مع سياسة العقوبات الواسعة والمفرطة المتبعة أميركياً ما سيجعل المصارف تفتقد للكثير من وظائفها ويُعيد للتداول النقدي ويرفع من الطلب على الذهب وصولاً لاستقرار نظام مالي موازٍ غير خاضع للعقوبات.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: غضب واستهجان في كوينزلاند بسبب منع الولاية حفلات الرقص في الزفاف والسماح بحفلات الجنس!
- أستراليا: الغاء وضع ملصقات تسجيل السيارات على الزجاج درّ على خزينة نيو ساوث ويلز ملايين الدولارات
- العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة "حزب الله"
- توقعات الأبراج ليوم September 10, 2020
- تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- اشتباك العقوبات يهدد بتجميد تشكيل الحكومة
- تمسُّك شيعي بـ»المال».. وسياسي بتسمية الــوزراء.. وبري عن العقوبات: أخطأتم العنوان
- أسرار وخفايا لبنانية
- «حكومة المهمة»: «الجزرة» فرنسية و»العصا» اميركية!؟
- العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة "حزب الله"
- تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة
- الإتصالات: "نصف استعادة" وتبريرات "إخفاق" طلال حواط!
- فنيانوس وخليل: رسالة لبرّي حول الترسيم ولباسيل والأرمن والدروز
- "كرنتينا جماعية" تقترب: من يهرّب الأدوية المدعومة إلى العراق؟
- صراع على معقل السُنّة الأخير: هل يلحق بهاء بشاكر البرجاوي؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)