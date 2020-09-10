أسرار وخفايا لبنانية

النهار

يقول وزير سابق انه احبط من زميل له في الحكومة الحالية بعدما كان توسم فيه خيراً لدى قبوله المنصب وراهن عليه امام اصدقائه

يقول احد الديبلوماسيين ان في الادارة الفرنسية توجهات عدة ووجهات نظر متعددة تجاه لبنان وان الرئيس ماكرون يسعى الى ضبط الامور من خلال رؤيته الخاصة للحل

تتوالى الاستقالات من تيار سياسي بارز، وخصوصاً من الذين تقربوا من هذا التيار وقدموا إليه من بعض الأحزاب التاريخية التي ضعف دورها في ظل الوجود السوري آنذاك

عُلم أنّ بعض الدول الخليجية أوقفت دعمها مؤسسات طبية وتربوية واجتماعية كانت محظية بالرعاية منذ أواخر الستينات، وذلك لظروف اقتصادية وبعض الاعتبارات السياسية أمام التحولات الأخيرة في الداخل اللبناني.

فيما يشكو اهالي البقاع من نقص في مادة المازوت، لا تزال خزانات كبيرة تخص وزيرا واشقائه ممتلئة بسعتها القصوى ولا يوزع منها شيء في السوق المحلية

الجمهورية

نصح سفير عربي بعدم الإستخفاف بما أنتجته مبادرة دولية كبرى متمنياً الإلتزام بها لأن تجاوزها سيعدّ انتحاراً.

سئل مرجع سياسي عن آخر المعطيات المتعلقة بتأليف الحكومة فقال "ما عِنّا شي، والهيئة ما حدا عم يحكي مع حدا وعلى ما يبدو جايي الحكومة جاهزة من باريس".

حملت أجهزة مختصة مضمون تقرير يتحدث عن حجم المؤسسات الوهمية على محمل الجد وباشرت التحقيق في عمل عدد منها.

اللواء

حصل لقاء هام، بالتزامن مع قرار الخزانة الأميركية، بين "مكونيين" وقطب سياسي، حول الاسراع بتمرير الحكومة، وخلال أيام.

فهم أن عبارة "وصلت الرسالة" التي ذيَّلت بها حركة "أمل" بيانها، تشير إلى خصوم في الداخل، وليس فقط لغيرهم في الخارج!

يخشى متابعون أن يتدهور الوضع بين "تيار حاكم" وحزب يميني، على خلفية تصاعد العنف الكلامي بين الطرفين.

نداء الوطن

حاول مستشارو مسؤول كبير التواصل مع الأميركيين عبر أصدقاء مشتركين لمعرفة أسماء الدفعة الجديدة التي ستشملها العقوبات فأتاهم الجواب: الأمر متروك لوقته.

تساءل متابعون عما اذا كان وجود اللواء عباس ابراهيم في باريس على صلة بملف تشكيل الحكومة.

رغم استرجاع وزارة الاتصالات إدارة شركة ألفا من شركة أوراسكوم إلا ان المدير السابق مروان حايك لا يزال يجري حركة مناقلات داخل الشركة بالتنسيق مع وزير الاتصالات.

الأنباء

يقوم الفريق المولج بالملف اللبناني في دولة أجنبية بإجراء اتصالات متواصلة ويومية مع المعنيين لضمان نجاح الطرح الذي تبنّته هذه الدولة.

لوحظ أن التأثير المباشر لقرار خارجي كان أقل من المتوقع، وكذلك كان ردّ الفعل عليه.

البناء

قالت مصادر تابعت ملفات العقوبات الأميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس إن الهدف الأميركي القابل للتحقق بخيارات إسمية عدة تقاطع مع وشاة لبنانيين أصحاب مصلحة بتحديد أسماء المستهدفين. وقالت المصادر إن الأمر قد يتكرّر.

قال مصدر مصرفي دولي إن فوضى مالية عالمية ستصيب النظام المصرفي العالمي مع سياسة العقوبات الواسعة والمفرطة المتبعة أميركياً ما سيجعل المصارف تفتقد للكثير من وظائفها ويُعيد للتداول النقدي ويرفع من الطلب على الذهب وصولاً لاستقرار نظام مالي موازٍ غير خاضع للعقوبات.