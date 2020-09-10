- اشتباك العقوبات يهدد بتجميد تشكيل الحكومة
- تمسُّك شيعي بـ»المال».. وسياسي بتسمية الــوزراء.. وبري عن العقوبات: أخطأتم العنوان
- أسرار وخفايا لبنانية
- عقوبات و»قطبة» مخفية
- الطبقة السياسية محاصرة.. العقوبات لم تبدأ بعد!
- «حكومة المهمة»: «الجزرة» فرنسية و»العصا» اميركية!؟
- فرنجية: العقوبات استهداف سياسي.. ولن نتراجع
- أستراليا: غضب واستهجان في كوينزلاند بسبب منع الولاية حفلات الرقص في الزفاف والسماح بحفلات الجنس!
- أستراليا: الغاء وضع ملصقات تسجيل السيارات على الزجاج درّ على خزينة نيو ساوث ويلز ملايين الدولارات
- العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة "حزب الله"
- تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة
- "فيلم" العقوبات ببدايته.. عون وباسيل يطمعان بوزارة المال
- الإتصالات: "نصف استعادة" وتبريرات "إخفاق" طلال حواط!
- فنيانوس وخليل: رسالة لبرّي حول الترسيم ولباسيل والأرمن والدروز
- تحدّي العقوبات والردّ العاقل
- العقوبات تضرب خصوم باسيل... فهل ينجو من نيرانها؟
- "كرنتينا جماعية" تقترب: من يهرّب الأدوية المدعومة إلى العراق؟
- صراع على معقل السُنّة الأخير: هل يلحق بهاء بشاكر البرجاوي؟
- المبادرة الفرنسية "تتحصّن" بزخم العقوبات الأميركية
- هل تجمِّد العقوبات الأميركية مشاورات تأليف الحكومة؟
- طرطوسي ودعبول يرويان لـ"نداء الوطن" قصة الهجرة بـ"القارب"
- إيرانيون يُقرصنون مواقع حكومية ومستشفى الحريري
- ما كان ينقص لبنان إلا زيارة هنية!
- حركة أمل تُعلن مواجهة العقوبات: فليأتِ الحصار
- «الأخبار» تنشر الترجمة الرسمية للعقد | التدقيق الجنائي ينطلق: هل يتعاون مصرف لبنان؟
- خلفيّات متناقضة لتقاطع القوات والتيّار على اللامركزيّة
- سقوط إمبراطورية الشويري
- طرابلس نحو مناعة القطيع: الإصابات بعشرات الآلاف!
- المركز التربوي للبحوث والإنماء: إمارة عويجان!
- توقعات الأبراج ليوم September 10, 2020
- واشنطن... المشكلة «حزب الله» ولا حل من دون حلّه
- لبنان: العقوبات على حليفي «حزب الله» ... هل تزيد العقبات أمام تأليف الحكومة؟
- لبنان ينتظر الحكومة.. وجدل حول المساعدات و«الشاي السيلاني»
- العقوبات الأميركية تكشف اتفاقا للحدود بين لبنان وإسرائيل
- العونيون: “الشاي السيلاني” لنا والجمارك لنا ولكم الذهول
- بالفيديو: رحلة البحث عن الشاي السيلاني تنتهي في قصر بعبدا
- عون لتجاهل الانتخابات الفرعية خوفاً من هزيمة ماحقة لتياره
- لماذا العقوبات "جذّابة" هذه المرة؟
- عائلة كارداشيان تعلن توقف برنامجها بعد 14 عاماً
- طفل مُصاب بالتوحد اتصلت أمه بالشرطة للمساعدة فجاؤوا وضربوه بالرصاص! حادثة تثير الدهشة بأمريكا
- صُوّر بـ”البيجامات” وعلى سرير بالصحراء.. أول عرض أزياء إسرائيلي لماركة متخصصة بالملابس الداخلية في الإمارات
- الولادة الحكومية بين العصا الأميركية والجزرة الفرنسية
- لا يعرف مرجعٌ كبيرٌ إذا كان ماكرون سينجح!
- عقوبات أميركية تحت جنح التأليف.. والحكومة أكثر من 14 وزيراً وأقلّ من 24
- أسرار وخفايا لبنانية
- خَلّوا عيونَكم على الأمن!
- حكومة للإنقاذ .. أم لإدارة الانهيار؟
- السنيورة يكشف سرّ أديب: مستعد أن أذهب الى سيبيريا!
- التدقيق الجنائي... قد ينتهي كما بدأ
- اللحظة المؤسّسة لانحطاط المشرق: الانقلاب العسكريّ!
-
عقوبات و»قطبة» مخفية ...الكاتب:
-
الطبقة السياسية محاصرة.. العقوبات لم تبدأ بعد! ...الكاتب:
-
«حكومة المهمة»: «الجزرة» فرنسية و»العصا» اميركية!؟ ...الكاتب:
-
فرنجية: العقوبات استهداف سياسي.. ولن نتراجع ...الكاتب:
-
"فيلم" العقوبات ببدايته.. عون وباسيل يطمعان بوزارة ...الكاتب:
-
الإتصالات: "نصف استعادة" وتبريرات "إخفاق" طلال حواط! ...الكاتب:
-
فنيانوس وخليل: رسالة لبرّي حول الترسيم ولباسيل ...الكاتب:
-
تحدّي العقوبات والردّ العاقل ...الكاتب:
-
العقوبات تضرب خصوم باسيل... فهل ينجو من ...الكاتب:
-
"كرنتينا جماعية" تقترب: من يهرّب الأدوية المدعومة ...الكاتب:
-
صراع على معقل السُنّة الأخير: هل يلحق ...الكاتب:
-
المبادرة الفرنسية "تتحصّن" بزخم العقوبات الأميركية ...الكاتب:
-
هل تجمِّد العقوبات الأميركية مشاورات تأليف الحكومة؟ ...الكاتب:
-
طرطوسي ودعبول يرويان لـ"نداء الوطن" قصة الهجرة ...الكاتب:
-
ما كان ينقص لبنان إلا زيارة هنية! ...الكاتب:
-
حركة أمل تُعلن مواجهة العقوبات: فليأتِ الحصار ...الكاتب:
-
«الأخبار» تنشر الترجمة الرسمية للعقد | التدقيق ...الكاتب:
-
خلفيّات متناقضة لتقاطع القوات والتيّار على اللامركزيّة ...الكاتب:
-
سقوط إمبراطورية الشويري ...الكاتب:
-
طرابلس نحو مناعة القطيع: الإصابات بعشرات الآلاف! ...الكاتب:
-
المركز التربوي للبحوث والإنماء: إمارة عويجان! ...الكاتب:
-
العقوبات الأميركية تكشف اتفاقا للحدود بين لبنان ...الكاتب:
-
العونيون: “الشاي السيلاني” لنا والجمارك لنا ولكم ...الكاتب:
-
عون لتجاهل الانتخابات الفرعية خوفاً من هزيمة ...الكاتب:
-
لماذا العقوبات "جذّابة" هذه المرة؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
اشتباك العقوبات يهدد بتجميد تشكيل الحكومة
هل تنجو محاولات الفصل بين الولادة الحكومية وتداعيات المعركة المتفجرة حول ملف العقوبات الأميركية في إنقاذ "مشروع حكومة الرئيس مصطفى أديب" من ان يدفع الثمن الباهظ لهذا الاشتباك الذي اخترق استحقاق تشكيل الحكومة العتيدة ؟
لقد رسمت التداعيات الحادة خصوصا في البيئة السياسية وحتى الدينية للثنائي الشيعي التي اثارها قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس مخاوف جدية لدى الدافعين نحو انضاج التشكيلة الحكومية الجديدة التي كان يعمل الرئيس المكلف مصطفى أديب على إنجازها قبل نهاية الأسبوع الحالي. واستندت هذه المخاوف الى توقيت قرار العقوبات في عز اقتراب العد العكسي لانجاز التشكيلة الحكومية ضمن مهلة الأسبوعين المتوافق عليها لبنانيا وفرنسيا خشية ان يربط الثنائي الشيعي ومعه قوى حليفة العقوبات بما اعتبروه تشديدا للحصار الأميركي على "حزب الله" وحلفائه في لحظة انفتاح بين الحزب وفرنسا على خلفية الرعاية الفرنسية للواقع اللبناني في ظل زيارتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان. ومع ان معظم المؤشرات تؤكد ما أوردته "النهار" امس من تنسيق وتكامل بين الدور الفرنسي المرن والتشدد الأميركي، يبدو ان المعطيات الطارئة أدت الى فرملة عملية تشكيل الحكومة بالحد الأدنى ان لم تتجاوز الأمور التجميد الى احتمالات التعطيل والعرقلة.
ذلك ان المعلومات المتوافرة ليل امس اشارت الى ان عملية التأليف دخلت حالة من الجمود بعدما كانت المعطيات تشير الى ان الرئيس المكلّف سيحمل الى بعبدا بين اليوم وغد تشكيلته الحكومية الجاهزة بالحقائب والاسماء من اربعة عشر وزيراً من اختصاصيين مستقلين بتسهيل من كل القوى السياسية وفق ما اتفقت عليه مع الرئاسة الفرنسية.
وعلم ان الرئيس المكلّف وحرصاً على عدم استفزاز الثنائي الشيعي بعد القرار الاميركي، ولئلا يفسر اي قرار سيتخذه بالتسميات الجاهزة وفق ما يراه هو مناسبا وتحديداً في اختياره الوزير الذي سيشغل حقيبة المال، اتخذ القرار بالتريث في حمل تشكيلته الى بعبدا.
وهذا يعني انه مصر على ألا يسمي اي طرف وزراءه بمن فيهم وزير المال الذي يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على تسميته. ونقل عن بري امام زواره امس ان البحث لم يصل بعد الى من يسمي الوزير الشيعي في المال وهو سيكون مرناً باقتراحه الاسم للرئيس المكلّف ولديه في جعبته اسماء كثيرة من غير حزبيين واختصاصيين، وسيبقى يعرض الاسم تلو الآخر حتى يرضى الرئيس المكلّف بأحدها، مشيراً الى ان الجميع يريد تسهيل ولادة الحكومة لأن لدينا ستة اشهر صعبة.
وكانت المعطيات في قصر بعبدا تشير الى ان التشكيلة الحكومية وصلت الى اسقاط الاسماء على الحقائب في الاجتماع المرتقب عقده قبل نهاية الاسبوع، انطلاقاً من رغبة بالتعجيل كي لا تدخل في التعقيدات.
وحرصت كل القوى الداعمة للحكومة على الاعلان انها تريد التسهيل ولا شروط لها لا في حقيبة ولا بتسمية تاركة موقفها الى حين الاطلاع على الاسماء ومعرفة ما اذا كانت استفزازية او مقبولة.
وانقسمت الاراء بين من اعتبر قرار العقوبات الاميركية عصا عرقلة في عجلة المبادرة الفرنسية، وبين من اعتبره مساعداً لها بإبعاد تأثير الثنائي الشيعي عن الحكومة المقبلة وحركة "أمل" عن وزارة المال. لذلك رأى فيه فريق الثامن من اذار "قراراً سياسيا للي ذراع المقاومة والهدف منه ترهيب كل من يدور في فلك الثنائي الشيعي، ومع مثل هذا الضغط لن تكون هناك حكومة جديدة وقد يعود الخيار الى حكومة مواجهة، اي اعادة تعويم حكومة تصريف الاعمال".
وقالت مصادر متابعة انه رغم الحرص على تسهيل المبادرة الفرنسية والتمسك بانجاحها، الا ان الرئيس بري لن يتراجع بعد الآن عن تولي التسمية في وزارة المال، و"حزب الله" لن يكون الا الى جانبه وتالياً لن يكون بوسع رئيس الجمهورية السير بحكومة يضع الثنائي الشيعي نفسه خارجها، مما يعني عودة ملف الحكومة الى النقطة الصفر.
ترسيم الحدود
وكانت ردود الفعل على العقوبات الأميركية اتسمت باستنفار واسع لدى الثنائي الشيعي والمجلس الإسلامي الشيعي. ولعل ابرز الردود جاء عبر البيان الذي أصدرته هيئة الرئاسة في حركة "امل " الذي لم يستغرق في تفاصيل الاتهامات التي وجهت الى الوزير السابق علي حسن خليل، بل كان لافتا انه ركز على ملف ترسيم الحدود البحرية في الجنوب كما لو انه ربط قرار العقوبات بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريقه من الترسيم. وقال البيان ان قرار العقوبات "لن يغير قناعاتنا وثوابتنا ..ان حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل عنها او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوط من أي جهة أتت". وكشف البيان ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية في الجنوب "اكتمل مع الولايات المتحدة ووافقت عليه في تاريخ 9 تموز 2020 وحتى الان ترفض توقيت إعلانه دون مبرر". وفيما اعتبرت "امل" استهداف علي حسن خليل "استهدافا للبنان وسيادته وللخط والتنظيم الذي ينتمي اليه" اعتبر "حزب الله" القرار "وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بانه مقاوم او داعم للمقاومة". ووصف الإدارة الأميركية بانها "سلطة إرهابية "مشددا على ان سياسة العقوبات "لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان". كما ان المجلس الشيعي الأعلى اعتبر القرار "جائرا ويمس السيادة اللبنانية" ووصفه "بالقرار الصهيوني".
واعتبر رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية القرار بحق يوسف فنيانوس " اقتصاصا من موقفه وقناعته ولن يزيدنا الا تمسكا بخطنا ونهجنا". واعلن مساء ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من وزير الخارجية الاتصال بالسفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للاطلاع على الظروف التي أملت قرار فرض العقوبات الأميركية على خليل وفنيانوس "ليبنى على الشيء مقتضاه ".
وفيما ترددت معلومات عن دفعة جديدة من العقوبات على شخصيات لبنانية ستصدر قريبا أكدت وزارة الخارجية الأميركية امس عزم واشنطن على محاسبة السياسيين اللبنانيين على فسادهم مشددة على تحقيق مطالب الشعب اللبناني وأكدت "اننا نريد حكومة في لبنان شفافة ونزيهة وندرس فرض عقوبات إضافية على داعمي حزب الله ".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: غضب واستهجان في كوينزلاند بسبب منع الولاية حفلات الرقص في الزفاف والسماح بحفلات الجنس!
- أستراليا: الغاء وضع ملصقات تسجيل السيارات على الزجاج درّ على خزينة نيو ساوث ويلز ملايين الدولارات
- العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة "حزب الله"
- توقعات الأبراج ليوم September 10, 2020
- تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- اشتباك العقوبات يهدد بتجميد تشكيل الحكومة
- تمسُّك شيعي بـ»المال».. وسياسي بتسمية الــوزراء.. وبري عن العقوبات: أخطأتم العنوان
- أسرار وخفايا لبنانية
- «حكومة المهمة»: «الجزرة» فرنسية و»العصا» اميركية!؟
- العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة "حزب الله"
- تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة
- الإتصالات: "نصف استعادة" وتبريرات "إخفاق" طلال حواط!
- فنيانوس وخليل: رسالة لبرّي حول الترسيم ولباسيل والأرمن والدروز
- "كرنتينا جماعية" تقترب: من يهرّب الأدوية المدعومة إلى العراق؟
- صراع على معقل السُنّة الأخير: هل يلحق بهاء بشاكر البرجاوي؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)