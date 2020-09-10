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بالفيديو: اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت

آخر تحديث: منذ 27 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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اندلع حريق كبير في مرفأ بيروت، بعد أكثر من شهر على وقوع إنفجار 4 آب الضخم الذي أدّى إلى وفاة نحو 200 شخص.

 

وأفادت معلومات الـ”LBCI” بأن الحريق أتى في منطقة السوق الحرة في المرفأ، والمعلومات تتحدث عن أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات”.

 

وقال مصدر عسكري للـLBCI ان “المطلوب من المواطنين الابتعاد عن المرفأ واخلاء الطرقات في جواره.”

 

يذكر انه منذ يومين تم احراق ردميات ومخلفات من الانفجار في المرفأ بعلم من الجيش وبوجود فرق من الدفاع المدني، ما أثار خوف أهالي بيروت.

 

 

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