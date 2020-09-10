بدري ضاهر يختنق من الحرّ في مكان حجزه...

علمت mtv أن مكيّف الهواء في مكان توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر توقّف عن العمل فعانى ضاهر من حالة إختناق من جراء درجات الحرارة المرتفعة، وعلى الاثر طلب محامي ضاهر جورج خوري من النيابة العامة أن تسمح بطبيب الجش بالكشف على حالته، فوافق مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات على طلبه، لكن المحقق العدلي القاضي فادي صوان رفض الامر.

المصدر: MTV MTV