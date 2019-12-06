- هل منع الإماراتيون أحدا من تحرير فلسطين
- قرار الجامعة العربيّة المُهين لم يَكُن إسقاطًا لمشروع وإنّما أيضًا لقِيادة ومنهج عمل ومرحلة طالت من الفشَل والوهم.. الرّد يجب أن يأتي حازمًا وسريعًا.. وهذه أبرز عناوينه
- الحكومة اللبنانية الأحد أو الاثنين وإلا.. أديب إلى الاعتكاف
- سامي الجميّل: لا خلاص للبنان إلا بالخلاص من المنظومة المسؤولة عن الدمار
- استدعاء وزراء إلى التحقيق بملف مرفأ بيروت الأسبوع المقبل
- ماكرون و«حزب الله»... مناوَرةٌ متبادَلة بضغوطٍ ناعمة
- الحريق الهائل في المرفأ... هل عاد «القاتِل» إلى مسرح جريمة «بيروتشيما»؟
- أو نحرق البلد…
- بيروت تستفيق على حريق غامض "مفتعل"
- بالفيديو: هروب العمّال في المرفأ لحظة اندلاع الحريق
- بالفيديو: اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت
- غموض يسيطر على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.. من يحاول "طمس" الحقيقة؟
- بدري ضاهر يختنق من الحرّ في مكان حجزه...
- وزير الاتصالات يخالف القانون ويوزّع المكافآت من خزينة مفلسة!
- هاشتاغ #حرامي_الشاي يتصدر تويتر في لبنان.. اتهامات وسخرية من توزيع “هدية شاي” على مقرّبي العسكريين
- النيابةُ العامّة التمييزية: مسموحٌ الإساءة للراعي!
- “شعرنا بالغثيان من الانتهاكات”.. 100 نائب وسياسي ببريطانيا يهاجمون بكين بشدة جراء الإبادة العرقية للإيغور
- اشتباك العقوبات يهدد بتجميد تشكيل الحكومة
- تمسُّك شيعي بـ»المال».. وسياسي بتسمية الــوزراء.. وبري عن العقوبات: أخطأتم العنوان
- فرنسا بين العاطفةِ الصادقةِ والأَداءِ الملتَبِس
- أسرار وخفايا لبنانية
- عقوبات و»قطبة» مخفية
- الطبقة السياسية محاصرة.. العقوبات لم تبدأ بعد!
- «حكومة المهمة»: «الجزرة» فرنسية و»العصا» اميركية!؟
- فرنجية: العقوبات استهداف سياسي.. ولن نتراجع
- أستراليا: غضب واستهجان في كوينزلاند بسبب منع الولاية حفلات الرقص في الزفاف والسماح بحفلات الجنس!
- أستراليا: الغاء وضع ملصقات تسجيل السيارات على الزجاج درّ على خزينة نيو ساوث ويلز ملايين الدولارات
- العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة "حزب الله"
- تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة
- "فيلم" العقوبات ببدايته.. عون وباسيل يطمعان بوزارة المال
- الإتصالات: "نصف استعادة" وتبريرات "إخفاق" طلال حواط!
- فنيانوس وخليل: رسالة لبرّي حول الترسيم ولباسيل والأرمن والدروز
- تحدّي العقوبات والردّ العاقل
- العقوبات تضرب خصوم باسيل... فهل ينجو من نيرانها؟
- "كرنتينا جماعية" تقترب: من يهرّب الأدوية المدعومة إلى العراق؟
- صراع على معقل السُنّة الأخير: هل يلحق بهاء بشاكر البرجاوي؟
- المبادرة الفرنسية "تتحصّن" بزخم العقوبات الأميركية
- هل تجمِّد العقوبات الأميركية مشاورات تأليف الحكومة؟
- طرطوسي ودعبول يرويان لـ"نداء الوطن" قصة الهجرة بـ"القارب"
- إيرانيون يُقرصنون مواقع حكومية ومستشفى الحريري
- ما كان ينقص لبنان إلا زيارة هنية!
- حركة أمل تُعلن مواجهة العقوبات: فليأتِ الحصار
- «الأخبار» تنشر الترجمة الرسمية للعقد | التدقيق الجنائي ينطلق: هل يتعاون مصرف لبنان؟
- خلفيّات متناقضة لتقاطع القوات والتيّار على اللامركزيّة
- سقوط إمبراطورية الشويري
- طرابلس نحو مناعة القطيع: الإصابات بعشرات الآلاف!
- المركز التربوي للبحوث والإنماء: إمارة عويجان!
- حدث في مثل هذا اليوم September 10, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 10, 2020
- واشنطن... المشكلة «حزب الله» ولا حل من دون حلّه
-
أو نحرق البلد… ...الكاتب:
-
بيروت تستفيق على حريق غامض "مفتعل" ...الكاتب:
-
غموض يسيطر على التحقيق في انفجار مرفأ ...الكاتب:
-
فرنسا بين العاطفةِ الصادقةِ والأَداءِ الملتَبِس ...الكاتب:
-
عقوبات و»قطبة» مخفية ...الكاتب:
-
الطبقة السياسية محاصرة.. العقوبات لم تبدأ بعد! ...الكاتب:
-
«حكومة المهمة»: «الجزرة» فرنسية و»العصا» اميركية!؟ ...الكاتب:
-
فرنجية: العقوبات استهداف سياسي.. ولن نتراجع ...الكاتب:
-
"فيلم" العقوبات ببدايته.. عون وباسيل يطمعان بوزارة ...الكاتب:
-
الإتصالات: "نصف استعادة" وتبريرات "إخفاق" طلال حواط! ...الكاتب:
-
فنيانوس وخليل: رسالة لبرّي حول الترسيم ولباسيل ...الكاتب:
-
تحدّي العقوبات والردّ العاقل ...الكاتب:
-
العقوبات تضرب خصوم باسيل... فهل ينجو من ...الكاتب:
-
"كرنتينا جماعية" تقترب: من يهرّب الأدوية المدعومة ...الكاتب:
-
صراع على معقل السُنّة الأخير: هل يلحق ...الكاتب:
-
المبادرة الفرنسية "تتحصّن" بزخم العقوبات الأميركية ...الكاتب:
-
هل تجمِّد العقوبات الأميركية مشاورات تأليف الحكومة؟ ...الكاتب:
-
طرطوسي ودعبول يرويان لـ"نداء الوطن" قصة الهجرة ...الكاتب:
-
ما كان ينقص لبنان إلا زيارة هنية! ...الكاتب:
-
حركة أمل تُعلن مواجهة العقوبات: فليأتِ الحصار ...الكاتب:
-
«الأخبار» تنشر الترجمة الرسمية للعقد | التدقيق ...الكاتب:
-
خلفيّات متناقضة لتقاطع القوات والتيّار على اللامركزيّة ...الكاتب:
-
سقوط إمبراطورية الشويري ...الكاتب:
-
طرابلس نحو مناعة القطيع: الإصابات بعشرات الآلاف! ...الكاتب:
-
المركز التربوي للبحوث والإنماء: إمارة عويجان! ...الكاتب:
-
العقوبات الأميركية تكشف اتفاقا للحدود بين لبنان ...الكاتب:
-
العونيون: “الشاي السيلاني” لنا والجمارك لنا ولكم ...الكاتب:
-
عون لتجاهل الانتخابات الفرعية خوفاً من هزيمة ...الكاتب:
-
لماذا العقوبات "جذّابة" هذه المرة؟ ...الكاتب:
-
لا يعرف مرجعٌ كبيرٌ إذا كان ماكرون ...الكاتب:
سامي الجميّل: لا خلاص للبنان إلا بالخلاص من المنظومة المسؤولة عن الدمار
اعتبر أن حزب الله هو حاميها وعرَّابها
ندد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بالحريق الذي وقع في مرفأ بيروت أمس، خصوصا أنه تزامن مع مرور نحو 40 يوما على الانفجار الكارثي في 4 أغسطس الماضي، مؤكد انه لا خلاص للبنان إلا بالتخلص من «المنظومة المسؤولة» عن دماره.
وحمَّل المنظومة السياسية المسؤولية «عما وصلنا إليه بإدارتها غير المسؤولة وقد اعتادوا العمل دون مسؤولية أي من خلال محاصصة وغرور بالسلطة»، وأن «المنظومة المدمرة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا مجتمعة هي المسؤولة، أي الأفرقاء الذين عقدوا التسوية الرئاسية وسلموا البلد الى حزب الله وشكلوا 3 حكومات وأقروا موازنة وقانونا انتخابيا سيئا وتحاصصوا ودمروا لبنان والبيئة».
ودعا إلى «تحقيق دولي، وإلا فإننا ذاهبون الى لفلفة أكبر انفجارات العالم، ونؤكد أننا لن نسمح لكم بلفلفة القضية».
وخاطب الجميّل المسؤولين قائلا «كيف نأتمنكم على التحقيق وبعد 40 يوما يشتعل المرفأ مجددا ولا أحد قادر على ضبط مسرح الجريمة؟»، وتابع «الموضوع يمس الأمن القومي وإذا كانت هناك حقيبة فيها قنبلة ألا ترسلوا من يفككها؟»، معتبرا أنه «لا احد منكم تحمل مسؤولية القنبلة الذرية»، وقال «كلها مسؤوليات سياسية لأن هناك علما بوجود النيترات وخطورتها».
وأضاف الجميّل في مؤتمر صحافي أمس «لن ننسى من خسرناهم وكل من فقد حياته في المجزرة والأسوأ ان بعد 40 يوما المشهد يتجدد»، واعتبر أن «الإطفاء والدفاع المدني مسؤولان عن البلد في ظل غياب تام للدولة، وبعد 40 يوما على مجزرة بيروت نؤكد أننا لن ننسى ولن نسامح».
وسأل «كيف يعود المشهد؟ الجواب واضح، لأن أفرقاء المنظومة ليس همهم إلا المحاصصة وتقاسم الجبنة، فلا البلد ولا الناس همهم».
وكشف الجميّل أنه «بتاريخ 6/12/2019 رفع تقرير مفصل الى مكتب أمن الدولة صادر عن ضابط اسمه جوزيف النداف يقول ان المواد في المرفأ إذا اشتعلت ستسبب انفجارا ضخما مدمرا لبيروت»، قائلا «مثل هذا التقرير وصل الى جهاز أساسي أي أمن الدولة، فما كانت ردة فعل المسؤولين؟».
وتابع «بتاريخ 4/6/2020 قرر رئيس الحكومة زيارة المرفأ لأن التقرير وصل إليه والكشف لكنه غير رأيه، لماذا؟»، وسأل مجددا «وفي 20/7/2020 وصل التقرير الى رئيس الجمهورية من خلال المجلس الأعلى للدفاع، فلماذا لم يتابع التقرير من قبله؟ وما الجهة المختصة التي حول إليها التقرير؟ ولماذا لم يقم المختص بعمله؟»، وقال «هل من يشرح لنا لماذا التقرير لم يصل الى رئيس الحكومة إلا في 8/6/2020؟ ألم يشعر أحد ان هناك خطورة فتمضي 7 أشهر في الروتين الإداري؟».
وتحدث عن شفافية التحقيق، مشيرا إلى أن «رئيس الجمهورية قال ان التحقيق سري ولا معلومات لديه، وفي اليوم الثاني يخبرنا سالم زهران كل تفاصيل التحقيق! فكيف تكون المعلومات في تصرف صحافي وغائبة عن رئيس جمهورية؟».
وأضاف «يجب ان يكون هناك تقرير يومي، لاسيما أننا أمام هيروشيما جديدة».
ودعا الجميّل اللبنانيين للوحدة قائلا «يجب ان نتوحد للتغيير وأطلب من الكتائبيين مد اليد الى كل من يرفض المنظومة ويكونون موجودين الى جانب التغييريين، لأن مستقبلنا بربح المعركة في وجه شد العصب الطائفي».
واعتبر أن «المواجهة تتطلب توحيد القوى التغييرية في لبنان، أي كل من يرفض المنظومة ويؤمن بالسيادة والقانون، لذلك فلنضع يدنا بيد بعضنا البعض لكسر حلقة هذه المنظومة، ولكسرها يجب توحيد القوى والأهداف والتحركات».
وأكد أنه «لا خلاص للبنان إلا بالتخلص من المنظومة المسؤولة عن الدمار والتغيير بالوجوه وإعادة انبثاق السلطة، والشعب يقرر مصيره بيده ويحاسب».
وختم الجميّل «حزب الله هو حامي المنظومة وعرّابها، ويتدخل كلما هدد الشارع وجود المنظومة، والمحاولة الأخيرة كانت برفضه الكامل لأي انتخابات مبكرة ومحاولة سحب البند من ورقة ماكرون الذي يقوم بمبادرة تجاه لبنان».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: غضب واستهجان في كوينزلاند بسبب منع الولاية حفلات الرقص في الزفاف والسماح بحفلات الجنس!
- صوفيا ريتشي عارية الصدر بـ"Rolla’s x Sofia Richie Spring/Summer 2020 Collection"!
- صُوّر بـ”البيجامات” وعلى سرير بالصحراء.. أول عرض أزياء إسرائيلي لماركة متخصصة بالملابس الداخلية في الإمارات
- أستراليا: الغاء وضع ملصقات تسجيل السيارات على الزجاج درّ على خزينة نيو ساوث ويلز ملايين الدولارات
- صوفيا ريتشي ومؤخرتها المثيرة بـ"ثونغ بيكيني Thong Bikini" على شواطئ سانتا باربارا في كاليفورنيا!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الحكومة اللبنانية الأحد أو الاثنين وإلا.. أديب إلى الاعتكاف
- سامي الجميّل: لا خلاص للبنان إلا بالخلاص من المنظومة المسؤولة عن الدمار
- استدعاء وزراء إلى التحقيق بملف مرفأ بيروت الأسبوع المقبل
- ماكرون و«حزب الله»... مناوَرةٌ متبادَلة بضغوطٍ ناعمة
- الحريق الهائل في المرفأ... هل عاد «القاتِل» إلى مسرح جريمة «بيروتشيما»؟
- أو نحرق البلد…
- بيروت تستفيق على حريق غامض "مفتعل"
- بالفيديو: هروب العمّال في المرفأ لحظة اندلاع الحريق
- بالفيديو: اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)