- عهد "الهولوكوست"
- حريق المرفأ يلتهم التحقيق.. والفساد ينجو من النار!
- تعويضات الضمان: الدولار بـ3900 ليرة | «المستقبل» يشكّل الحكومة وحيداً؟
- العقوبات لن تتوقف حتى ينسلخ حزب الله عن لبنان
- التوقيت الأميركي للعقوبات: سوء تقدير وضرب "أدوار" لا أسماء
- العقوبات الأميركية "ضربة قاضية" لأحلام باسيل وفرنجية الرئاسية
- سيناريو "التلحيم" ينفّذ غارة جديدة على مرفأ بيروت
- مربط خيلنا في باريس.. لا حكومة ولا اعتذار السبت
- بري بعد العقوبات: تشدّد... قبل تدوير الزوايا
- هل وافقت القوى السياسية على مسودة أديب الحكومية؟
- مكننة إخراجات القيد شمالاً مشكلة وليست حلّاً
- كارثة المرفأ 2: نظام «التلحيم» فــجّر وأحرق!
- هل يتّخذ صوّان قراراته بحسب مزاج الرأي العام؟
- حزب الله وأرجحيّة الدورَين الفرنسي والتركي
- اتفاق على آلية التفاوض... لا على الترسيم: في انتظار رد العدو
- ديوان المحاسبة يلاحق عيتاني وشبيب
- هل منع الإماراتيون أحدا من تحرير فلسطين
- قرار الجامعة العربيّة المُهين لم يَكُن إسقاطًا لمشروع وإنّما أيضًا لقِيادة ومنهج عمل ومرحلة طالت من الفشَل والوهم.. الرّد يجب أن يأتي حازمًا وسريعًا.. وهذه أبرز عناوينه
- الحكومة اللبنانية الأحد أو الاثنين وإلا.. أديب إلى الاعتكاف
- سامي الجميّل: لا خلاص للبنان إلا بالخلاص من المنظومة المسؤولة عن الدمار
- استدعاء وزراء إلى التحقيق بملف مرفأ بيروت الأسبوع المقبل
- ماكرون و«حزب الله»... مناوَرةٌ متبادَلة بضغوطٍ ناعمة
- الحريق الهائل في المرفأ... هل عاد «القاتِل» إلى مسرح جريمة «بيروتشيما»؟
- أو نحرق البلد…
- بيروت تستفيق على حريق غامض "مفتعل"
- بالفيديو: هروب العمّال في المرفأ لحظة اندلاع الحريق
- بالفيديو: اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت
- غموض يسيطر على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.. من يحاول "طمس" الحقيقة؟
- بدري ضاهر يختنق من الحرّ في مكان حجزه...
- وزير الاتصالات يخالف القانون ويوزّع المكافآت من خزينة مفلسة!
- هاشتاغ #حرامي_الشاي يتصدر تويتر في لبنان.. اتهامات وسخرية من توزيع “هدية شاي” على مقرّبي العسكريين
- النيابةُ العامّة التمييزية: مسموحٌ الإساءة للراعي!
- “شعرنا بالغثيان من الانتهاكات”.. 100 نائب وسياسي ببريطانيا يهاجمون بكين بشدة جراء الإبادة العرقية للإيغور
- اشتباك العقوبات يهدد بتجميد تشكيل الحكومة
- تمسُّك شيعي بـ»المال».. وسياسي بتسمية الــوزراء.. وبري عن العقوبات: أخطأتم العنوان
- فرنسا بين العاطفةِ الصادقةِ والأَداءِ الملتَبِس
- أسرار وخفايا لبنانية
- عقوبات و»قطبة» مخفية
- الطبقة السياسية محاصرة.. العقوبات لم تبدأ بعد!
- «حكومة المهمة»: «الجزرة» فرنسية و»العصا» اميركية!؟
- فرنجية: العقوبات استهداف سياسي.. ولن نتراجع
- أستراليا: غضب واستهجان في كوينزلاند بسبب منع الولاية حفلات الرقص في الزفاف والسماح بحفلات الجنس!
- أستراليا: الغاء وضع ملصقات تسجيل السيارات على الزجاج درّ على خزينة نيو ساوث ويلز ملايين الدولارات
- العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة "حزب الله"
- تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة
- "فيلم" العقوبات ببدايته.. عون وباسيل يطمعان بوزارة المال
- الإتصالات: "نصف استعادة" وتبريرات "إخفاق" طلال حواط!
- فنيانوس وخليل: رسالة لبرّي حول الترسيم ولباسيل والأرمن والدروز
- تحدّي العقوبات والردّ العاقل
- العقوبات تضرب خصوم باسيل... فهل ينجو من نيرانها؟
-
العقوبات لن تتوقف حتى ينسلخ حزب الله ...الكاتب:
-
التوقيت الأميركي للعقوبات: سوء تقدير وضرب "أدوار" ...الكاتب:
-
العقوبات الأميركية "ضربة قاضية" لأحلام باسيل وفرنجية ...الكاتب:
-
سيناريو "التلحيم" ينفّذ غارة جديدة على مرفأ ...الكاتب:
-
مربط خيلنا في باريس.. لا حكومة ولا ...الكاتب:
-
بري بعد العقوبات: تشدّد... قبل تدوير الزوايا ...الكاتب:
-
هل وافقت القوى السياسية على مسودة أديب ...الكاتب:
-
مكننة إخراجات القيد شمالاً مشكلة وليست حلّاً ...الكاتب:
-
كارثة المرفأ 2: نظام «التلحيم» فــجّر وأحرق! ...الكاتب:
-
هل يتّخذ صوّان قراراته بحسب مزاج الرأي ...الكاتب:
-
حزب الله وأرجحيّة الدورَين الفرنسي والتركي ...الكاتب:
-
اتفاق على آلية التفاوض... لا على الترسيم: ...الكاتب:
-
أو نحرق البلد… ...الكاتب:
-
بيروت تستفيق على حريق غامض "مفتعل" ...الكاتب:
-
غموض يسيطر على التحقيق في انفجار مرفأ ...الكاتب:
-
فرنسا بين العاطفةِ الصادقةِ والأَداءِ الملتَبِس ...الكاتب:
-
عقوبات و»قطبة» مخفية ...الكاتب:
-
الطبقة السياسية محاصرة.. العقوبات لم تبدأ بعد! ...الكاتب:
-
«حكومة المهمة»: «الجزرة» فرنسية و»العصا» اميركية!؟ ...الكاتب:
-
فرنجية: العقوبات استهداف سياسي.. ولن نتراجع ...الكاتب:
-
"فيلم" العقوبات ببدايته.. عون وباسيل يطمعان بوزارة ...الكاتب:
-
الإتصالات: "نصف استعادة" وتبريرات "إخفاق" طلال حواط! ...الكاتب:
-
-
-
-
"كرنتينا جماعية" تقترب: من يهرّب الأدوية المدعومة ...الكاتب:
-
-
المبادرة الفرنسية "تتحصّن" بزخم العقوبات الأميركية ...الكاتب:
-
هل تجمِّد العقوبات الأميركية مشاورات تأليف الحكومة؟ ...الكاتب:
-
طرطوسي ودعبول يرويان لـ"نداء الوطن" قصة الهجرة ...الكاتب:
تعويضات الضمان: الدولار بـ3900 ليرة | «المستقبل» يشكّل الحكومة وحيداً؟
أجواء إيجابية أشاعتها مصادر القصر الجمهوري أمس، في ما يتعلق بتشكيل الحكومة. تشير تلك الأجواء إلى أن حكومة من ١٨ وزيراً ستبصر النور قبل الأربعاء المقبل. لكن اللافت أن هذه الأجواء لم تنتقل إلى القوى المعنية بتأليف الحكومة - ومن بينها التيار الوطني الحر - والتي تقول إنها لا تملك أي مؤشرات على ذلك. وفي الإطار نفسه، خرج من التقى اللواء عباس ابراهيم، بعد عودته من باريس التي زارها موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشة مسألة التأليف وأمور أخرى، بانطباع يفيد أن الزيارة لم تكن إيجابية، من دون أن يتضح تأثير ذلك على وجهة الحكومة.
في المقابل، فإن بين القوى التي سمت مصطفى أديب لترؤس الحكومة من يشير إلى أنه لا يزال مصراً على حكومة من ١٤ وزيراً، يختارهم ويختار حقائبهم بنفسه. وإذا أصر أديب على ذلك فعلاً، فلن يكون مستبعداً أن يزور قصر بعبدا لإطلاع رئيس الجمهورية على التشكيلة، علماً بأنه لم يبحث مع عون في أي امر له صلة بالتأليف، لا بالخطوط العريضة ولا في التفاصيل. وإذا راهن أديب على تشكيلة لا تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر القوى المختلفة، كأن يسمي وزيراً للمالية من غير الطائفة الشيعية أو شيعياً لا يوافق عليه الرئيس نبيه بري، فإن احتمالاً من اثنين سيتحقق: إما يوافق عون على التشكيلة ويرمي كرة النار نحو المجلس النيابي، أو بشكل أدق نحو بري وحزب الله، أو يرفض التوقيع، معتبراً أن التشكيلة غير مطابقة للمواصفات. لكن بصرف النظر عن الاحتمالات المطروحة، فإن إصرار بري على الحصول على وزارة المالية صار مضاعفاً بعد العقوبات الأميركية التي طالت الوزير السابق علي حسن خليل. ما يعني أن أي تشكيلة حكومية لن تمر من دون أن يحصل على المالية.
مصادر التيار الوطني الحر أكدت أنه لا يرغب بالمشاركة في الحكومة، لكنه سيسهّل إلى أبعد حدود. إلا أنها تساءلت عن سبب عدم تشاور الرئيس المكلف مع الكتل النيابية التي سمّته، باستثناء تيار المستقبل. أضافت: «كيف ستبصر النور حكومة من دون التشاور مع القوى التي ستمنحها الثقة؟ وإذا وافقنا على ذلك، فهل سيوافق الآخرون؟ وفي حال نالت حكومة كهذه الثقة، فهل ستتمكن من العمل والاستمرار؟».
تعويضات الضمان
على صعيد آخر، وافق المجلس المركزي لمصرف لبنان الأسبوع على الطلب المقدّم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت عنوان «حماية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة». وطلب «الضمان» من مصرف لبنان معاملة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين والاجراء المسجلين في «الصندوق» بالطريقة نفسها التي اعتُمِدت مع أصحاب الودائع الصغيرة في المصارف، إذ يجرى تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار بناءً على سعر 1515 ليرة للدولار الواحد، ثم يُعاد تحويلها إلى الليرة بسعر «المنصة» البالغ نحو 3900 ليرة للدولار الواحد. وبدلاً من ان تكون التعويضات قد فقدت نحو 80 في المئة من قيمتها مقارنة بالدولار في السوق، يتم تقليص هذه الخسارة إلى أقل من 50 في المئة، في حال بقي سعر الدولار في السوق السوداء بحدود الـ7500 ليرة (وهو أمر غير مضمون). ويبدو ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يميل نحو تطبيق هذا الإجراء على كامل التعويضات التي استحقّت منذ بداية العام الجاري. وبحسب الأرقام المقدّمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تم تحرير نحو 13600 شيك لمستخدمين طلبوا الحصول على تعويضات نهاية الخدمة، منذ بداية العام حتى نهاية شهر تموز، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 440 مليار ليرة. وتبيّن ان اكثر من 6650 تعويضاً تقل قيمة كل منها عن 10 ملايين ليرة لبنانية، في مقابل 2280 تعويضاً يفوق كل منها عتبة الـ50 مليون ليرة. وسيغطي مصرف لبنان الفارق بين أصل التعويضات وما ستصبح عليه بعد اعتماد العملية المشار إليها. وسيساهم هذا الإجراء بزيادة الكتلة النقدية الموجودة في السوق، كما من المتوقع ان يزيد الضغط على سعر الليرة في السوق السوداء.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: غضب واستهجان في كوينزلاند بسبب منع الولاية حفلات الرقص في الزفاف والسماح بحفلات الجنس!
- صُوّر بـ”البيجامات” وعلى سرير بالصحراء.. أول عرض أزياء إسرائيلي لماركة متخصصة بالملابس الداخلية في الإمارات
- أستراليا: الغاء وضع ملصقات تسجيل السيارات على الزجاج درّ على خزينة نيو ساوث ويلز ملايين الدولارات
- صوفيا ريتشي ومؤخرتها المثيرة بـ"ثونغ بيكيني Thong Bikini" على شواطئ سانتا باربارا في كاليفورنيا!
- بالفيديو: هروب العمّال في المرفأ لحظة اندلاع الحريق
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- عهد "الهولوكوست"
- حريق المرفأ يلتهم التحقيق.. والفساد ينجو من النار!
- تعويضات الضمان: الدولار بـ3900 ليرة | «المستقبل» يشكّل الحكومة وحيداً؟
- التوقيت الأميركي للعقوبات: سوء تقدير وضرب "أدوار" لا أسماء
- سيناريو "التلحيم" ينفّذ غارة جديدة على مرفأ بيروت
- مربط خيلنا في باريس.. لا حكومة ولا اعتذار السبت
- هل وافقت القوى السياسية على مسودة أديب الحكومية؟
- مكننة إخراجات القيد شمالاً مشكلة وليست حلّاً
- كارثة المرفأ 2: نظام «التلحيم» فــجّر وأحرق!
- هل يتّخذ صوّان قراراته بحسب مزاج الرأي العام؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)