أسرار وخفايا لبنانية

النهار

لوحظ أنّ حركة سفر لعدد من المسؤولين تجري على قدم وساق ولا تدوم أكثر من يوم أو يومين، من دون معرفة طبيعتها

لم تعلّق السلطة الفلسطينية على زيارة اسماعيل هنية إلى لبنان، حفاظاً على عدم إقحام الساحة اللبنانية في الصراعات الفلسطينية وفي ظل التواصل والتنسيق بين رام الله والدولة اللبنانية.

بدا حريق الامس وكأنه يأتي في اطار خطة لضرب سمعة المرفأ نهائيا وضرب ما تبقى من هيبة الدولة.

لم يجب احد من المسؤولين على تغريدة النائب ميشال ضاهر الذي تساءل فيما لو اصاب الانفجار غير منطقة الجميزة ومار مخايل، هل كان التعامل بهذا الاستخفاف؟

يردد وزير سابق ان الاحزاب المسيحية احترقت مع انفجار المرفأ اذ ظهر عجزها وضعفها وعدم قدرتها على المبادرة في مساعدة ناسها.

الجمهورية

تبلّغ أحد الوزراء أن عودة خليفته الى مقرّه بعيد المنال وقد ينتهي العهد قبل أن يعود اليه أحد.

عُلم أنه تقرّر تعزيز ومضاعفة عديد الجيش من الطيونة وحتى مار مخايل، ومن المرجّح أن يتم استحداث أربع نقاط جديدة في المنطقة.

قال مسؤول رسمي سابق، اذا كانت الحكومة المرتقبة مثل الحكومة السابقة فسأستقيل من مجلس النواب.

اللواء

سجلت مهمة موفد رسمي إلى باريس اكتشاف عمق الخلاف المستحكم حول "الوزارات السيادية" بعد عقوبات الخزانة الأميركية.

حاولت إحدى الوزارات تحقيق "انجاز عملي" قبل المغادرة من الحكومة، بناء لإلحاح من منظمات إنسانية، فأربكت الاطراف المعنية بانجازها الملتبس؟!

تستعد حكومة تصريف الأعمال إلى تفعيل عملها، بعد الأربعاء المقبل، إذا لم تصدر مراسيم الحكومة الجديدة.

نداء الوطن

يتردد أنّ شرط وضع مهلة زمنية للتأليف هو من صياغة رؤساء الحكومات السابقين.

يؤكد متابعون أنّ غالبية الوزراء الذين يقترحهم الرئيس المكلف يدورون في فلك الأصدقاء القريبين لفرنسا.

عُلم أنّ اعتراضات سياسية كبيرة أدت إلى سحب اسم نقيب المحامين ملحم خلف كمرشح لتولي حقيبة وزارية.

الأنباء

لم تكن الأجوبة التي حملها مسؤول رسمي من عاصمة معنيّة على قدر تمنيات المرجع المسؤول الذي أوفده.

يستعِدّ شاب سياسي لخوض غمار الانتخابات الفرعية حال حصولها، متوقّعاً الفوز هذه المرة.

البناء

حذرت مصادر سياسية من وجود مشاريع مخابراتية لأعمال تخريب في المرفأ لتزخيم الدعوات للتحقيق الدولي وتظهير الكفاءة الأمنيّة للجيش اللبناني الذي يتولى في ظل حال الطوارئ الأمن في المرفأ موضع تساؤل لتبرير وصاية أمنية دولية على المرفأ.

قال وزير خارجية عربي سابق إن الجامعة العربية تعيش اسوأ أيامها بسبب تخلي الدول الفقيرة عن شجاعة رفض سياسات الدول الغنية، فيصير المال الممسوك مدخلاً لصناعة السياسة، وفي الطليعة تمرير التطبيع كنموذج للسياسة العربية تعجز الجامعة عن مواجهته فتفقد مبرّر استمرارها.