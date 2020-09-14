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ضغوط مكثفة لولادة الحكومة.. وغسان سلامة للخارجية؟ ...الكاتب:
... واحذروا "المبشّرين" أيضاً!
ربما يتعين على المبشّرين بحكومة من جنس مختلف عن كل "الأجيال" القديمة او المخضرمة التي سبقت الحكومة قيد الاستيلاد حالياً، ان يتحلّوا بكثير من الحذر وتجنّب إغراق انفسهم والناس بمزيد من عتيق الرهانات التي غالباً ما تتفتّق معها الخيبات القاسية. نقول ذلك ونحن في عز معترك امتحان تجربة تأليف حكومة جديدة أرست معالمها الأولية بلا أي شك مأساة لم يعرف اللبنانيون ما يشابهها على رغم تجاربهم الدراماتيكية المديدة مع الحروب والأزمات والانفجارات وسائر مشتقات الصدمات. وعلى بُعد شهر وأيام عدة فقط من الانفجار المزلزل في 4 آب، ترانا أمام "توشيحات" وأنغام تتصاعد من خلف كواليس المخاض الحكومي تشي بأن النسيان السريع هو سمة المبشرين بحكومة عجائبية في مقابل تحفّز سياسي تقليدي لمخالطة أمر العمليات الفرنسي القسري الذي يترصد ابطال الكوارث اللبنانية بما سيتيسر لهم بعد من محاولات التلاعب على ايمانويل ماكرون وفريقه المكلف كسح الألغام أمام الحكومة. ولذا يتعين تذكير هؤلاء وأولئك، سواء بسواء، بحقيقة لا ندري ان كانت الكارثة الدراماتيكية التي أطبقت على اللبنانيين كافية لجعلهم يلتقطونها مع أسباب بلوغ اليأس عند اللبنانيين ذروة لا ذروة بعدها. ولعل أكثر المظاهر إثارة للرعب الحقيقي هجرة الأطباء الذين شكلوا دوماً رأس حربة النخب اللبنانية ورمز صمودهم المديد، فاذا بهم اليوم يشكلون بهجرتهم الواسعة الزاحفة طلائع تصحّر لبنان القاتل من نخبه. هي حقيقة انهيار كل ما تبقّى من شتات ثقة في أي شيء ينبثق مما يسمى السلطة او الدولة او المؤسسات او الطبقة السياسية في عدمية قاتلة لم يعرفها شعب في أي دولة حتى تلك التي تصنَّف في أدنى سلّم المدنية. هذا الردح الطالع الذي يستبق ولادة الحكومة ما لم تتعثر لا يعني شيئا للبنانيين ولن يعنيهم أي شيء لفترة طويلة جدا قبل ان يضعوا "إصبع توما" في جرح الاعجوبة اذا صدق المبشرون بها. يكبّرون حجر الحكومة قيد الاستيلاد ويلعنون ظلمة الحكومة المستقيلة قبل ان يقفوا على انفعالات لبنانيين سقطت في عز مآسيهم كل الرهانات على الانتظارات والسلطات أيا تكن تركيبتها. لعل المترفين الآن في التبشير مسبقاً لحكومة لا نعرف خيرها من شرها، أو المتربصين لتصيّد مكاسب سياسية جديدة، لا يدركون ان اللبنانيين وإن ارتكبوا الفواحش في حق انفسهم بالانقياد وراء قوى سياسية ارتكبت الاهوال، باتوا اشبه بمن لا يملك سوى الكفر بكل ما يسمى سلطة، عهداً ام حكومة ام مؤسسات، بما يشكل حالة عصيان حقيقية على مفهوم الشرعية والمشروعية. وهي حالة لا مداواة لها إلا بثورة حقيقية كاملة تنفض التركيبة السلطوية والسياسية بانتخابات عاجلة تسقط العهد والمجلس النيابي وتبدِّل التمثيل السياسي بمعظمه. لن تقوم قائمة للبنان مع قوى سياسية تحولت الى عنوان لجحيم التعفّن، وها هي الآن تتلوّن وتصطنع العفة والطواعية امام مصالح أو ضغوط أملاها اندفاع الرئيس الفرنسي نحو لبنان وسرعان ما سيذوب الثلج وينكشف المرج عن مناورات هؤلاء المتلونين. ان اخشى ما نخشاه بأقصى الوضوح ان يُمنى اللبنانيون تكراراً بخيبات لم يعد لديهم أدنى قدرة على تحمّلها لأن الثمن المقبل لأي خيبة سيكون هذه المرة أفدح مما يتصوره أحد. أقلّه كفّوا عن التبشير في بلد هجره الايمان بأي شيء.
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سيدني - استراليا
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