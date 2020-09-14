نسخة منقَّحة عن الـ 1559؟

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نسخة منقَّحة عن الـ 1559؟
لا تشكل واقعة العقوبات الأميركية التي سقطت على المشهد الداخلي سقوطا ساخنا في لحظة استيلاد حكومة مصطفى أديب أي جديد حقيقي في مسار تقليدي "عريق" باختلاط الخارجي بالداخلي في الاستحقاقات الدستورية والسياسية الكبرى في لبنان. ولكن يبدو هذه المرة ان كثراً اختلطت عليهم الحسابات كما التوقعات حيال أثر المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وايران قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما زادتهم إرباكاً في الحسابات المبادرة الفرنسية الاستثنائية الطابع في لبنان بكل المعايير. لا نزعم واقعيا معرفة الحدود التي وضعها "الاستبلشمنت" الشيعي اللبناني لتصعيد رده على العقوبات التي طاولت رمزين بارزين جدا من رموز الشراكة السياسية والسلطوية المديدة لـ"امل" و"المردة" مع قاطرة قوى "التحالف الممانع"، أي "حزب الله". ومع اننا نشك في ان يغامر هذا "الاستبلشمنت" بزعزعة الخط الثمين المفتوح حديثا بينه وبين الرئاسة الفرنسية وفريق عملها الذي يكاد يكون متفرغا بالكامل لادارة عملية تشكيل الحكومة "والإمساك بيد" الطبقة السياسية بكل عناد لوضعها عند التزاماتها المقطوعة للرئيس ايمانويل ماكرون، فان ذلك لن يحجب معالم المعركة التي اخترقت الاستحقاق الداخلي. هذه المعركة الفريدة ستختصر في تحويل مسألة حقيبة المال الى ساحة مواجهة ذات بُعد دولي وإقليمي وداخلي سواء بسواء بعدما صارت العقوبات عنوان استهداف لـ"الخط الممانع" كما يصوره الثنائي الشيعي وبعض حلفائه، مسقطين تماما الجانب المتصل بالاتهامات بالفساد في ملفات اخطر ما فيها تماهيها تماما مع ملفات مفتوحة امام الرأي العام اللبناني. ولذا تزداد ريبة المستريبين في أسرار علاقة نسجت حولها التساؤلات التي تتصل بأسرار الدول، أي الرابط الإيجابي او التجاذب السلبي بين إدارة الرئيس ماكرون وإدارة الرئيس دونالد ترامب حيال الاندفاعة الفرنسية الجديدة في لبنان التي نكاد نقول بانها تضاف الى الأدوار الفرنسية التاريخية تماما حياله.
تحتمل العقوبات وما فجرته من أصداء وتداعيات الإبحار بعيدا في افتراض توزيع الأدوار بين واشنطن وباريس كما في امكان وجود تمايزات بينهما اقله لجهة توقيت الاجراء الأميركي عند مشارف ساعات من استيلاد الحكومة. ولكن الامر يتصل هنا بحسابات لبنانية تكتيكية ضيقة لا يمكن الركون اليها ما دامت باريس أو واشنطن لن تسمحا لأحد باستقراء أحد أسرار علاقتهما المتصلة بالشرق الأوسط انطلاقا من البوابة اللبنانية. ما نعرفه ولا يسمح لنا بالكثير من ادعاء المزيد ان ثمة تاريخا حافلا بالتقاطعات الأميركية - الفرنسية حيال لبنان، بل ثمة تجارب من "معموديات" مشتركة على ارض لبنان لا تزال آثارها محفورة في وقائع السياسات اللبنانية على رغم التغييرات والتبدلات الضخمة التي ادخلت عليها. ومن دون الإفراط في العودة الى الوراء، لا نغالي إن اعتبرنا ان صفحة المجريات الفرنسية - الأميركية الجارية حاليا في صدد لبنان تشكل بلا زيادة او نقصان نسخة منقحة ومحدثة تماما عن تجربة القرار 1559 التاريخي نفسه الذي استنبط في قمة النورماندي بين جاك شيراك وجورج دبليو بوش في آب 2004 قبل ان يتحول الى قرار اممي. تبعاً لذلك لن نفاجأ بان يُختصر مخاض تشكيل الحكومة بحقيبة المال بعدما رفع شعار المواجهة الشيعية و"الممانعة" عموما للعقوبات الأميركية من خلالها بحيث صارت عنوانا لمصير حكومة قيد الولادة ومهددة في الوقت نفسه بإجهاض الجنين.
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سيدني - استراليا
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