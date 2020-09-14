"فيتو" القمصان السود!

- مقتل 10 موالين لإيران في قصف نسب لإسرائيل على شرق سوريا
- أستراليا: المحكمة تبرأ المتهمين في قتل اللبناني مايك حاوي في سيدني
- وزير الهجرة: قيم أستراليا تختلف عن بعض الدول العربية وعلى المهاجرين فهم ذلك
- ولادة الحكومة "غير المسبوقة" أم الانتكاسة الخطيرة؟
- التأليف في عين "الثنائي" و"التيار".. وأديـب بين الإعتكاف والإعتذار.. إلّا إذا!
- أسرار وخفايا لبنانية
- ثلاثة أهداف للتمسّك بوزارة المال
- بري يدحرج كرة النار
- ديبلوماسية "المهل المسننة"!
- الثنائي الشيعي: نريد النجاح للمبادرة الفرنسية ولكن لنا اعتباراتنا وهواجسنا
- حكومة اديب أو حكومة عسكر وقضاة؟
- مصارف آيلة للسقوط في غضون ستة أشهر
- المشهد العقاري يتبدّل: الأراضي تتقدّم والشقق تتراجع
- مركز الصحافة في باريس: «حريق المرفأ مفتعل... وفرنسا تستكمل ما رسمته للبنان»
- الثنائي الشيعي: «شو هالوَلدنة»
- ترسيم الحدود البحريّة والبريّة "على البارد أو الحامي"؟
- حكومة "إيمانويل أديب"... شروط اللعبة تغيّرت!
- «الخيار المر» أمام عون اليوم: إنقاذ البلد أم تحالف 8 آذار؟
- لا حكومة اليوم
- حكومة ماكرون..سيف العقوبات أخضعهم جميعاً وحزب الله شديد الغضب
- في انتظار المزيد
- "السلبطة" على "المال"... الوقائع تدحض الإدّعاءات
- باسيل في مؤتمر الاستسلام: دخيل عرضكم
- إلسي مفرّج: ميشال عون ترك "التيار" وليس نحن
- بين الاستمهال والتأليف.. درب الثقة تحت قبضة الثنائي
- باسيل نيابة عن كامل الطبقة السياسية: لا حول ولا قوة لنا!
- الثنائي الشيعي لن يوافق على حكومة أمر واقع
- هل بدأ باسيل «رحلة التمايز» عن حزب الله؟
- وفد جمعية المصارف في فرنسا: نُريد أملاك الدولة
- أستراليا.. بالفيديو: شرطي في فيكتوريا يدوس رأس رجل خلال حادثة اعتقال
- تواقيع جديدة في عالم تغير
- إطلالة فاضحة للممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا في ايطاليا!
- توقعات الأبراج ليوم September 14, 2020
- هل تستطيع تركيا تمزيق معاهدة لوزان؟
- الحكومة قبل منتصف الليل.. و«الثنائي» و«التيار» و«المستقبل» و«القوات»: غياب
- لبنان: «الثنائي الشيعي» يرفض المشاركة بالحكومة
- هل تُفرِج «الكاسحة» الفرنسية... عن «حكومة ماكرون» اللبنانية اليوم؟
- يحوي أسرارا خطيرة ويفتح جراح الماضي.. هل العراق جاهز لفتح أرشيف عهد صدام حسين؟
- أديب يُنجز التشكيلة الحكومية وضغوط للتأليف... و"العقوبات" تعصف بـ"الثنائي الشيعي" وباسيل!
- ... عن طريقة الحياة الجديدة في لبنان!
- لبنان مُجبر على إغلاق حسابات المُعاقَبين أميركياً
- كورونا يقتل محمّد مخلوف.. الشريك الاقتصادي في نكبة سوريا
- انسداد خطير وتدخّل ماكرون مع برّي لم يبدّده
- سؤال صار عمره 19 عاما… لا يزال سؤالا
- الثوار نصبوا «المشانق».. والجيش حال دون تصادمهم مع أنصار «التيار»
- لبنان: مصطفى أديب يلوّح بالاعتذار مع تمسُّك «الثنائي» بوزارة المالية
- ماكرون يمارس «ركوب الأمواج» اللبنانية فهل «تغرق» مبادرته؟
- نهاية عصر "الخليلين".. والعونيون للخروج من تفاهم مار مخايل
- ترسيم الحدود على "نار حامية".. واتصالات "توسّل" من سياسيين لبنانيين إلى واشنطن!
- فرنسا: 5 أحجار نفطية بحجر بيروتيّ واحد
-
لبنان وتظاهرة العونيين: نحن الحرس الجمهوري! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أديب يُنجز التشكيلة الحكومية وضغوط للتأليف... و"العقوبات" ...الكاتب:
-
نهاية عصر "الخليلين".. والعونيون للخروج من تفاهم ...الكاتب:
-
-
-
الحريري يفشل بمسعاه: برّي متمسّك بـ"المالية" رغم ...الكاتب:
-
-
-
ضغوط مكثفة لولادة الحكومة.. وغسان سلامة للخارجية؟ ...الكاتب:
"فيتو" القمصان السود!
لا يميل اللبنانيون الى الاستغراق في اللحظة الصادمة ويتوقون للخروج بسرعة منها، خصوصا متى كان الأفق ينذر بمزيد من الغموض كما في اللحظات التي أعقبت تكليف مصطفى أديب الطارئ على المشهد الداخلي تأليف الحكومة. ومع ذلك لا تستقيم مسالك الخروج من تداعيات هذه اللحظة من دون إعادة التصويب على بعض النواحي المفصلية التي غالبا ما تشكل مسببات إضافية للخلل المتسع في التوازن الداخلي، والتي نخشى انها فتحت شهيّات الافرقاء المعروفين بتربصهم بالطائف والنظام الدستوري للانقضاض عليه، لا من منطلق التحديث نحو الدولة المدنية وانما لتكريس هيمنة تقوّض خصائص لبنان نهائيا. من هذه الزاوية وبمنتهى الصراحة، لم يكن غريبا ان يُصدم كثيرون بتسليم النخبة السياسية السنية المتمثّلة برؤساء الحكومات السابقين الأربعة أولاً وقوى سياسية اخرى باستثناء "القوات اللبنانية"، بما سمّي "فيتو الثنائي الشيعي"، وتحديداً "حزب الله"، على تسمية وترشيح السفير السابق نواف سلام بلا ردة فعل من شأنها إحداث معادلة جديدة تلفظ هذا النوع من التسلط الفوقي. لم تعد الموجبات والمبررات التي سُربت تحت جنح تسويغ طرح اسم الرئيس المكلف مصطفى أديب هنا تستقيم في واقع التوازن المختل والماضي نحو اختلال اشد فداحة، اذ تمضي المعادلة المكسورة على استرضاء رافع "الفيتو" والبحث معه عن تسوية فيما هذا الطرف لم يدلل مرة واحدة بعد على تلقّفه أبعاد سياسات ربط النزاع سلميا والبحث الدائم عن تسويات معه، ويمضي تاليا نحو تكريس معادلات القوة الجانحة وفرض الامر الواقع على الجميع . لذا يصعب هضم التسليم مجددا بأي مبررات وذرائع وحجج تسلس القياد لـ"حزب الله" برفع البطاقات الحمراء والصفراء والبرتقالية كأنه المرجع المسلّم بقدرته القسرية على تحديد الأحكام المعيارية، من دون ان تنبري أي فئة او تحالف او حزب الى احداث الحد من التوازن معه وحمله على مراجعة هذا النمط الفوقي المنذر دوماً بفتح الباب على أخطر التداعيات المذهبية والسياسية والدستورية اطلاقا. لم يكن الامر في "فيتو" على نواف سلام متصلاً بمذهبه ولا بالفئات التي نادت به بعدما ثبت انه المرشح الأوسع استقطاباً للشارع المنتفض منذ تشرين الأول الماضي فحسب، بل ان الامر يتصل بمسألة التوازنات والخلل المكرس في نمط سقطت معه كل التجارب المرنة والمتساهلة والمتوسلة التسويات، فيما لا يترك كل ذلك أي أثر يُذكر في تصويب المسار السلطوي او الدستوري او السياسي. يجب ان يسجَّل للرئيس سعد الحريري انه الزعيم الأسرع استجابة للانتفاضة بحيث استقال مع حكومته بعد أسبوعين فقط من انطلاقها. كما انه الزعيم الأكثر تمثيلاً لطائفته الذي قبل وبادر الى اختيار شخصية مغمورة من خارج النادي السياسي لرئاسة الحكومة، الامر الذي لا يمكن تصوره مع زعماء الطوائف الآخرين بما يمنع التجديد السياسي من دواخل الطوائف. ولكن ذلك لا يحجب ما كان كثيرون يتطلعون اليه على الأقل لتثبيت مبدأ رفض التسليم بـ "الفيتو" الذي يبيح "حزب الله" لنفسه المضي فيه كوسيلة هي اقرب الى "القمصان السود" السياسية فيما يتجنب أنداده اللعب مثله على حافة الهاوية. لقد استحدث هذا المحور "الممانع" مع حلفائه ظواهر الفراغ الدستوري والتعطيل واستقطابها، ولن يبدل الدخول الفرنسي ولا أي شيء آخر من أنماطه ما دام الخلل بهذه الفداحة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
- فيديوهات فاضحة وشهيرات في السجن وخالد يوسف يحتفل
- إطلالة فاضحة للممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا في ايطاليا!
- آنالين ماكورد بالبيكيني على "هنتنغتون بيتش، كاليفورنيا" برفقة حبيبها دومينيك بورسيل!
- كيم كارداشيان تستعرض منحنيات جسدها بـ" بيكيني" مثير على شواطئ ماليبو!
- أرييل وينتر تتسوق بثياب النوم وتكشف عن لباسها الداخلي!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ولادة الحكومة "غير المسبوقة" أم الانتكاسة الخطيرة؟
- التأليف في عين "الثنائي" و"التيار".. وأديـب بين الإعتكاف والإعتذار.. إلّا إذا!
- أسرار وخفايا لبنانية
- ديبلوماسية "المهل المسننة"!
- الثنائي الشيعي: نريد النجاح للمبادرة الفرنسية ولكن لنا اعتباراتنا وهواجسنا
- مصارف آيلة للسقوط في غضون ستة أشهر
- المشهد العقاري يتبدّل: الأراضي تتقدّم والشقق تتراجع
- مركز الصحافة في باريس: «حريق المرفأ مفتعل... وفرنسا تستكمل ما رسمته للبنان»
- حكومة "إيمانويل أديب"... شروط اللعبة تغيّرت!
- «الخيار المر» أمام عون اليوم: إنقاذ البلد أم تحالف 8 آذار؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)