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جعجع يطالب بتحديد هوية مطلقي النار من "التيار"

آخر تحديث: منذ 17 من الساعات و 14 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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جعجع يطالب بتحديد هوية مطلقي النار من &quot;التيار&quot;

صدر عن حزب "القوات اللبنانية" بياناً جاء فيه:

 

"شارك مناصرو حزب القوات اللبنانية، اليوم الاثنين، في احياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل في مناطق عدة، أبرزها منطقة الجديدة.

 

وقام مناصرو القوات في ‏ختام الحفل بمسيرات سيارة ضخمة، ومرّوا عبر أوتوستراد ميرنا الشالوحي الذي هو طريق عام وليس ‏مخصصاً لأحد معين.‏ وعند وصول المسيرة الكبيرة إلى هناك، ‏أُطلقت النيران من مبنى ميرنا الشالوحي باتجاه المسيرة السلمية التي تعبر عن ‏مناسبة وطنية.

وعندما حصل اطلاق النار، ترجل مناصرو القوات من ‏السيارات ورفضوا هذا التعدي السافر عند مرورهم على الطريق العام".

 

هذا وفور معرفة جعجع بما صحل، دعا "جميع المشاركين والرفاق إلى مغادرة المكان"، وطلب ‏من الأجهزة الأمنية تحديد هوية مطلقي النار من قبل التيار الوطني الحر واجراء ‏المقتدى القانوني تجاه أشخاص كانوا يمرون بشكل قانوني.

 

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