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جعجع يطالب بتحديد هوية مطلقي النار من "التيار"
صدر عن حزب "القوات اللبنانية" بياناً جاء فيه:
"شارك مناصرو حزب القوات اللبنانية، اليوم الاثنين، في احياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل في مناطق عدة، أبرزها منطقة الجديدة.
وقام مناصرو القوات في ختام الحفل بمسيرات سيارة ضخمة، ومرّوا عبر أوتوستراد ميرنا الشالوحي الذي هو طريق عام وليس مخصصاً لأحد معين. وعند وصول المسيرة الكبيرة إلى هناك، أُطلقت النيران من مبنى ميرنا الشالوحي باتجاه المسيرة السلمية التي تعبر عن مناسبة وطنية.
وعندما حصل اطلاق النار، ترجل مناصرو القوات من السيارات ورفضوا هذا التعدي السافر عند مرورهم على الطريق العام".
هذا وفور معرفة جعجع بما صحل، دعا "جميع المشاركين والرفاق إلى مغادرة المكان"، وطلب من الأجهزة الأمنية تحديد هوية مطلقي النار من قبل التيار الوطني الحر واجراء المقتدى القانوني تجاه أشخاص كانوا يمرون بشكل قانوني.
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