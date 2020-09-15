- تمهيد رئاسي لولادة الحكومة.. وباريــس على خط فكفكة العقدة الشيعية
- سِرّ أزمة الحقائب: هل ستفضحون فسادنا؟
- الودائع تنكمش.. والقروض تتراجع.. والأسباب معروفة
- فرنسا تترقّب... تُراقِب وتُحذّر
- ملف «الترسيم» أُعيد الى ساترفيلد! لماذا؟
- انقلاب متدحرج على أديب ومبادرة ماكرون!
- 8 آذار... عين على الحكومة وعين على العقوبات
- مشاورات عون تطيح المادة 64 وتحوّل التأليف إلى متراس بوجه الرئيس المكلف!
- استعراض قواتي «شبه عسكري» من الأشرفية إلى ميرنا الشالوحي: سقوط حكومة الأمر الواقع
- عون يقود مشاوراته على قاعدة: "المال" للثنائي الشيعي "حتى لو نزلت السما"
- "المثالثة"... مشروع "أمونيوم" سياسي
- كيف يمكن إنقاذ لبنان في ظل حالة "حزب الله"؟
- برّي: لست أنا من يختتم حياته بهذا الشكل
- السفارة خرجت من العمارة
- طريق السلام يكبح الطموحات الإيرانية والتركية
- المسيحي "يبقّ" البحصة... اليوم اللامركزية وغداً الفيدرالية!
- جبران باسيل يتقمّص ميشال سليمان
- التهديد الإيراني للبحرين... وصولاً إلى لبنان
- نبيه برّي آخر فرسان الممانعة: "أبتقطعش"
- حكومة يا هلا بالخميس؟
- لماذا أخلّ الحريري بعلاقته مع بري؟
- القضية ليست "المالية".. ابحثوا عن العقوبات
- التلقّف بابًا وحيدًا لمنع الخراب الأقصى والأعمى
- تمديد مهلة التأليف إلى الخميس.. يعيد إنعاش المبادرة الفرنسية
- وزارة المالية: من ينكسر "عملاء الاستعمار" أو "كرامة الشيعة"؟
- عكّار شيّعت شهداء المؤسسة العسكرية الأربعة: مع الجيش ولا راية للإرهاب بيننا
- أيّهما ينحني للآخر: الرئيس المكلّف أم الثنائي الشيعي؟
- مصطفى اديب ورؤاه الأمنية: حزب الله احد اسباب ضعف الدولة
- قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال الحريري [1/2]: عدم الحسم يفتح باب التوظيف السياسي
- هكذا فكّكت استخبارات الجيش «خلية كفتون»
- موظّفو UNDP «يلتحقون» بالقطاع العام... والرواتب بالليرة
- خطة جديدة لتأمين امدادات أستراليا من الغاز وخفض أسعار الكهرباء
- ترامب من "التطبيعيْن" الى حل خلاف قطر وشقيقاتها!
- "نصائح" سياسية تدفع مصطفى أديب إلى تأجيل إعلان حكومته المصغرة
- «الثنائي الشيعي» يشترط الثلث المعطل وإلا.. «لا مشاركة ولا ثقة» للحكومة!!
- لبنان: مُكاسَرة داخلية - خارجية حول الحكومة ... أُرجئت أم طارت؟
- لهذه الأسباب انتصرت حركة “طالبان” وانهزمت منظّمة التحرير.. القيادة الفلسطينيّة التي ستنبثق من وسط رماد الإذلال هل ستسير على نهج عبّاس أم وديع حداد ونظريّته “اللّاعقلانيّة”؟ ولماذا لا نَستبعِد نتائج عكسيّة لاتّفاقات السّلام “المجّانيّة” التي ستُوقّع الثلاثاء في واشنطن وعدم استِقرار لإسرائيل ومَوقِعيها معًا؟
- لبنان وتظاهرة العونيين: نحن الحرس الجمهوري!
- توقعات الأبراج ليوم September 15, 2020
- جعجع يطالب بتحديد هوية مطلقي النار من "التيار"
- شانتال عون تشتري عقاراً لزوجها جبران باسيل
- باسيل: دكتور جيكل.. مستر هايد
- بالفيديو: إشكال بين مناصرين لـ"التيار" و"القوات" في ميرنا الشالوحي ولقطات تظهر هويّة بعض مطلقي النار
- المال للشيعة: تعديل "دستوري" بضمانة فرنسية؟
- من هي الجهة التي لا تريد مرفأ بيروت ؟
- أبرزهم جبران باسيل.. عقوبات واشنطن تطال شخصيات لبنانية مقربة من حزب الله وحلفاء سابقين للسعودية
- مقتل 10 موالين لإيران في قصف نسب لإسرائيل على شرق سوريا
- أستراليا: المحكمة تبرأ المتهمين في قتل اللبناني مايك حاوي في سيدني
- وزير الهجرة: قيم أستراليا تختلف عن بعض الدول العربية وعلى المهاجرين فهم ذلك
- ولادة الحكومة "غير المسبوقة" أم الانتكاسة الخطيرة؟
-
-
-
-
ملف «الترسيم» أُعيد الى ساترفيلد! لماذا؟ ...الكاتب:
-
عون يقود مشاوراته على قاعدة: "المال" للثنائي ...الكاتب:
-
"المثالثة"... مشروع "أمونيوم" سياسي ...الكاتب:
-
كيف يمكن إنقاذ لبنان في ظل حالة ...الكاتب:
-
برّي: لست أنا من يختتم حياته بهذا ...الكاتب:
-
المسيحي "يبقّ" البحصة... اليوم اللامركزية وغداً الفيدرالية! ...الكاتب:
-
جبران باسيل يتقمّص ميشال سليمان ...الكاتب:
-
التهديد الإيراني للبحرين... وصولاً إلى لبنان ...الكاتب:
-
نبيه برّي آخر فرسان الممانعة: "أبتقطعش" ...الكاتب:
-
حكومة يا هلا بالخميس؟ ...الكاتب:
-
لماذا أخلّ الحريري بعلاقته مع بري؟ ...الكاتب:
-
القضية ليست "المالية".. ابحثوا عن العقوبات ...الكاتب:
-
التلقّف بابًا وحيدًا لمنع الخراب الأقصى والأعمى ...الكاتب:
-
تمديد مهلة التأليف إلى الخميس.. يعيد إنعاش ...الكاتب:
-
وزارة المالية: من ينكسر "عملاء الاستعمار" أو ...الكاتب:
-
عكّار شيّعت شهداء المؤسسة العسكرية الأربعة: مع ...الكاتب:
-
أيّهما ينحني للآخر: الرئيس المكلّف أم الثنائي ...الكاتب:
-
مصطفى اديب ورؤاه الأمنية: حزب الله احد ...الكاتب:
-
قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال ...الكاتب:
-
موظّفو UNDP «يلتحقون» بالقطاع العام... والرواتب بالليرة ...الكاتب:
-
لبنان وتظاهرة العونيين: نحن الحرس الجمهوري! ...الكاتب:
-
من هي الجهة التي لا تريد مرفأ ...الكاتب:
-
المال للشيعة: تعديل "دستوري" بضمانة فرنسية؟ ...الكاتب:
-
باسيل: دكتور جيكل.. مستر هايد ...الكاتب:
-
شانتال عون تشتري عقاراً لزوجها جبران باسيل ...الكاتب:
-
أبرزهم جبران باسيل.. عقوبات واشنطن تطال شخصيات ...الكاتب:
-
فرنسا تترقّب... تُراقِب وتُحذّر
يتتبّع الوسط السياسي غليان الشارع بحذر شديد، وفي الوقت نفسه يترقّب بقلق الايام المتبقية للرئيس المكلف مصطفى أديب لتقديم تشكيلته الحكومية النهائية الى رئيس الجمهورية. وفي المقلب الآخر يراقب الخارج الأداء السياسي المطلوب من المعنيين، ويراهن على ما تبقى من وعي سياسي ووطني لدى الأفرقاء السياسيين الفاعلين والمهيمنين على القرار في لبنان.
تؤكد مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية» انّ عقد مؤتمر دولي في باريس حول لبنان في النصف الثاني من تشرين الاول المقبل يفرض تأليف حكومة توحي بالثقة، وتبدأ فوراً بإجراءات وإصلاحات قصيرة المدى.
وتضيف هذه المصادر انّ فرنسا «ملتزمة جداً» مساعدة لبنان، وانّ الرئيس ايمانويل ماكرون استنفر قصر الاليزيه ووزارة الخارجية والاستخبارات الخارجية، والسلطات المالية والمصرف المركزي الفرنسي، وجمعية الصداقة البرلمانية، وذلك في إطار خريطة طريق لمنع انهيار لبنان. ومع ذلك، لا يمكن كل هذه المؤسسات أن تحلّ مكان لبنان وتجري الإصلاحات نيابة عن بلد صديق له سيادته وقيادته ومؤسساته. وبالتالي، يجب أن يؤدي كل طرف دوره، وعلى لبنان ان لا يتأخر بما عليه للافادة من الدعم الفرنسي، لأنّ الوقت أصبح داهماً جداً والوضع في لبنان خطير جداً.
وتكشفت المصادر إيّاها انّ فرنسا لن تقبل أيّ شكل من أشكال التحايل على مبادرة ماكرون او الالتفاف عليها أو إجهاضها، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب المنصرم، وترى انه يجب ان يتوقف التفسير الخاطئ للمبادرة والاستثمار السياسي عليها لحسابات داخلية صغيرة، سواء في تأليف الحكومة او سواه، لأنّ المهم اليوم هو الوقوف الى جانب الشعب اللبناني لمنع زوال لبنان.
وتشير المصادر الى انّ الجهات المعنية في باريس أبلغت الى مسؤولين لبنانيين كباراً أن لا علاقة لفرنسا ولا تأثير لها في العقوبات الاميركية الاخيرة على وزيرين لبنانيين سابقين، وقد نصحت بعدم التعامل سلباً مع هذه المسألة لجهة عرقلة تأليف الحكومة لأنّ الخاسر الوحيد سيكون لبنان وشعبه الذي يستحق اقتناص الفرصة الاخيرة المتاحة لإنقاذه.
وتلفت المصادر الى أنّ خريطة الطريق الفرنسية تتضمن الحاجة إلى إحراز تقدم سريع بعد نيل الحكومة الثقة، خصوصاً في المواضيع التي تتعلق بنحو مباشر أو غير مباشر بالقطاع المصرفي، وأبرزها:
- إقرار قانون الـ»كابيتال كونترول» سريعاً جداً للحفاظ على رأس المال داخل لبنان.
- الإصلاحات الهيكلية والقصيرة الأجل الضرورية لبرنامج صندوق النقد الدولي، وخصوصاً في المجالات الخلافية الآتية: الكهرباء والنقل والجمارك...
- إعادة هيكلة القطاع المالي ومعالجة قضايا الديون والقطاع المصرفي.
- إعادة هيكلة الديون سواء التي منها بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية، لأنّه من الضروري اعتماد الحل الدائم لأزمة المالية العامة العميقة.
- الحاجة إلى الاتفاق على الأرقام المالية ومواصلة المناقشات لتحسين الوضع على المدى الطويل.
- إطلاق التدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان ما يعطي إشارة مشجعة.
وتشدّد المصادر الديبلوماسية على أنّ كثيرين سيعتمدون على الحكومة الجديدة والخطوات الاصلاحية الكبيرة والجريئة التي ستخطوها، خصوصاً أنّ صندوق النقد الدولي والمانحين الاوروبيين والدوليين يريدون الاطمئنان الى انّ الإصلاحات ستكون جدية وواضحة في كل القطاعات، ولا سيما منها الإصلاحات ذات الأولوية: الكهرباء، النفايات، ضبط الحدود، الجمارك) وإعادة هيكلة كافية للديون اللبنانية.
وتضيف المصادر أنّ لبنان في حاجة إلى قطاع مالي يتّسِم بالكفاية وبإمكانات كافية ولا يجوز في أيّ شكل تحطيم القطاع المصرفي، بل يجب العمل سريعاً على طمأنة المودعين. وبالتالي، فإنّ باريس ترى انّ طرح «جمعية مصارف لبنان» إنشاء صندوق لاستثمار نحو مليار متر مربع من اراضي الدولة اللبنانية ومؤسسات استثمارية، فكرة جيدة جداً.
وتجزم المصادر بأنّ القطاع المصرفي يعتبر لاعباً أساسياً في تعافي البلاد، وهو يحظى بدعم كامل وثابت من فرنسا للسير في درب الإصلاحات، وبالتالي تنوي فرنسا أن تؤدي دور المرافق والميسر، لكنها لن تتجاوز ذلك؛ ويجب أن تكون مساهمة المصارف في حل الأزمة وورشة الإنقاذ جزءاً من مجموعة الإجراءات المقبولة سياسياً واجتماعياً.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- انقلاب متدحرج على أديب ومبادرة ماكرون!
- استعراض قواتي «شبه عسكري» من الأشرفية إلى ميرنا الشالوحي: سقوط حكومة الأمر الواقع
- عون يقود مشاوراته على قاعدة: "المال" للثنائي الشيعي "حتى لو نزلت السما"
- مشاورات عون تطيح المادة 64 وتحوّل التأليف إلى متراس بوجه الرئيس المكلف!
- 8 آذار... عين على الحكومة وعين على العقوبات
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
مرلين وهبة
كاتبة وصحفية لبنانية
- فرنسا تترقّب... تُراقِب وتُحذّر
- "التيّار": عجزنا.. ولن نُشارك في "حكومة المهمات"
- تصفية مشاريع UNDP كتلة نار ترمى في حضن الحكومة المقبلة
- التحقيقات مستمرة... وقافلة المسؤولين الى المحاسبة
- عن تعديل القانون: «القوات» تحذّر ... و«التيار»؟
- المحقق العدلي الثالث... ثابت... لكن ماذا عن التحقيقات؟
- «الفساد انفجر»... وهذه معطيات التحقيق الأولية
- «نكبة 4 آب» تأتي بالتدويل.. من القضاء والقدر!
- «الأم الحنون» تعانق لبنان... وترحل
- ماذا قصد جعجع.. وهل تتحقق «أعجوبة الحياد»؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)