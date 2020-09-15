بشير الجميل... القوة حين تتحول شخصا وحلما

- اوساط اسلامية: مشاورات رئيس الجمهورية تجاوز للدستور و"الــــــــــــــــطائف" لــــــــــــــم يمنح وزارة المال للشيعة
- أستراليا: الرجل الذي ركلته شرطة فيكتوريا في الرأس دخل في غيبوبة
- أستراليا: مكتب الضرائب يستقبل آلاف الشكاوى عن شركات "احتالت" على جوب كيبر
- حدث في مثل هذا اليوم September 15, 2020
- تمهيد رئاسي لولادة الحكومة.. وباريــس على خط فكفكة العقدة الشيعية
- سِرّ أزمة الحقائب: هل ستفضحون فسادنا؟
- الودائع تنكمش.. والقروض تتراجع.. والأسباب معروفة
- فرنسا تترقّب... تُراقِب وتُحذّر
- ملف «الترسيم» أُعيد الى ساترفيلد! لماذا؟
- انقلاب متدحرج على أديب ومبادرة ماكرون!
- 8 آذار... عين على الحكومة وعين على العقوبات
- مشاورات عون تطيح المادة 64 وتحوّل التأليف إلى متراس بوجه الرئيس المكلف!
- استعراض قواتي «شبه عسكري» من الأشرفية إلى ميرنا الشالوحي: سقوط حكومة الأمر الواقع
- عون يقود مشاوراته على قاعدة: "المال" للثنائي الشيعي "حتى لو نزلت السما"
- "المثالثة"... مشروع "أمونيوم" سياسي
- كيف يمكن إنقاذ لبنان في ظل حالة "حزب الله"؟
- برّي: لست أنا من يختتم حياته بهذا الشكل
- السفارة خرجت من العمارة
- طريق السلام يكبح الطموحات الإيرانية والتركية
- المسيحي "يبقّ" البحصة... اليوم اللامركزية وغداً الفيدرالية!
- جبران باسيل يتقمّص ميشال سليمان
- التهديد الإيراني للبحرين... وصولاً إلى لبنان
- نبيه برّي آخر فرسان الممانعة: "أبتقطعش"
- حكومة يا هلا بالخميس؟
- لماذا أخلّ الحريري بعلاقته مع بري؟
- القضية ليست "المالية".. ابحثوا عن العقوبات
- التلقّف بابًا وحيدًا لمنع الخراب الأقصى والأعمى
- تمديد مهلة التأليف إلى الخميس.. يعيد إنعاش المبادرة الفرنسية
- وزارة المالية: من ينكسر "عملاء الاستعمار" أو "كرامة الشيعة"؟
- عكّار شيّعت شهداء المؤسسة العسكرية الأربعة: مع الجيش ولا راية للإرهاب بيننا
- أيّهما ينحني للآخر: الرئيس المكلّف أم الثنائي الشيعي؟
- مصطفى اديب ورؤاه الأمنية: حزب الله احد اسباب ضعف الدولة
- قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال الحريري [1/2]: عدم الحسم يفتح باب التوظيف السياسي
- هكذا فكّكت استخبارات الجيش «خلية كفتون»
- موظّفو UNDP «يلتحقون» بالقطاع العام... والرواتب بالليرة
- خطة جديدة لتأمين امدادات أستراليا من الغاز وخفض أسعار الكهرباء
- ترامب من "التطبيعيْن" الى حل خلاف قطر وشقيقاتها!
- "نصائح" سياسية تدفع مصطفى أديب إلى تأجيل إعلان حكومته المصغرة
- «الثنائي الشيعي» يشترط الثلث المعطل وإلا.. «لا مشاركة ولا ثقة» للحكومة!!
- لبنان: مُكاسَرة داخلية - خارجية حول الحكومة ... أُرجئت أم طارت؟
- لهذه الأسباب انتصرت حركة “طالبان” وانهزمت منظّمة التحرير.. القيادة الفلسطينيّة التي ستنبثق من وسط رماد الإذلال هل ستسير على نهج عبّاس أم وديع حداد ونظريّته “اللّاعقلانيّة”؟ ولماذا لا نَستبعِد نتائج عكسيّة لاتّفاقات السّلام “المجّانيّة” التي ستُوقّع الثلاثاء في واشنطن وعدم استِقرار لإسرائيل ومَوقِعيها معًا؟
- لبنان وتظاهرة العونيين: نحن الحرس الجمهوري!
- توقعات الأبراج ليوم September 15, 2020
- جعجع يطالب بتحديد هوية مطلقي النار من "التيار"
- شانتال عون تشتري عقاراً لزوجها جبران باسيل
- باسيل: دكتور جيكل.. مستر هايد
- بالفيديو: إشكال بين مناصرين لـ"التيار" و"القوات" في ميرنا الشالوحي ولقطات تظهر هويّة بعض مطلقي النار
- المال للشيعة: تعديل "دستوري" بضمانة فرنسية؟
- من هي الجهة التي لا تريد مرفأ بيروت ؟
- بشير الجميل... القوة حين تتحول شخصا وحلما
-
سِرّ أزمة الحقائب: هل ستفضحون فسادنا؟ ...الكاتب:
-
الودائع تنكمش.. والقروض تتراجع.. والأسباب معروفة ...الكاتب:
-
فرنسا تترقّب... تُراقِب وتُحذّر ...الكاتب:
-
ملف «الترسيم» أُعيد الى ساترفيلد! لماذا؟ ...الكاتب:
-
عون يقود مشاوراته على قاعدة: "المال" للثنائي ...الكاتب:
-
"المثالثة"... مشروع "أمونيوم" سياسي ...الكاتب:
-
كيف يمكن إنقاذ لبنان في ظل حالة ...الكاتب:
-
برّي: لست أنا من يختتم حياته بهذا ...الكاتب:
-
المسيحي "يبقّ" البحصة... اليوم اللامركزية وغداً الفيدرالية! ...الكاتب:
-
جبران باسيل يتقمّص ميشال سليمان ...الكاتب:
-
التهديد الإيراني للبحرين... وصولاً إلى لبنان ...الكاتب:
-
نبيه برّي آخر فرسان الممانعة: "أبتقطعش" ...الكاتب:
-
حكومة يا هلا بالخميس؟ ...الكاتب:
-
لماذا أخلّ الحريري بعلاقته مع بري؟ ...الكاتب:
-
القضية ليست "المالية".. ابحثوا عن العقوبات ...الكاتب:
-
التلقّف بابًا وحيدًا لمنع الخراب الأقصى والأعمى ...الكاتب:
-
تمديد مهلة التأليف إلى الخميس.. يعيد إنعاش ...الكاتب:
-
وزارة المالية: من ينكسر "عملاء الاستعمار" أو ...الكاتب:
-
عكّار شيّعت شهداء المؤسسة العسكرية الأربعة: مع ...الكاتب:
-
أيّهما ينحني للآخر: الرئيس المكلّف أم الثنائي ...الكاتب:
-
مصطفى اديب ورؤاه الأمنية: حزب الله احد ...الكاتب:
-
قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال ...الكاتب:
-
موظّفو UNDP «يلتحقون» بالقطاع العام... والرواتب بالليرة ...الكاتب:
-
لبنان وتظاهرة العونيين: نحن الحرس الجمهوري! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
أبرزهم جبران باسيل.. عقوبات واشنطن تطال شخصيات ...الكاتب:
-
بشير الجميل... القوة حين تتحول شخصا وحلما
أحيانا، تصبح الأسماء أكثر من مجرد وسيلة للتعريف إلى شخص معين. يمر التاريخ على بعضها عرضا كالسيل الجارف. لكن هذه ليست حال كل الأسماء. ذلك أن بعضا منها ينجح في إجبار التاريخ على التوقف عندها والاضاءة عليها. فكم بالحري عندما يكون المعني شخصا بحجم الرئيس الشهيد بشير الجميل الذي يطوي الوطن عاما جديدا على غيابه، في ظل بحث مستحيل عن أسطورة تشبهه.
صحيح أن الرجل صاحب انتماء مسيحي كتائبي واضح لا يحتاج تفسيرا ولا يحمل لبسا. لكن هذه ليست الحقيقة الدامغة الوحيدة المتعلقة ببشير، مع العلم أنه من أكثر الشخصيات السياسية إثارة للجدل في تاريخ لبنان الحديث. ذلك أن التاريخ لا يمكن إلا أن ينصف بشير ويسجل له أنه أكثر من مجرد شخصية سياسية تتمتع بكاريزما قل نظيرها. إنه الحلم اللبناني الكبير الذي لم يتح القدر ولا المجرمون المتربصون بهذا الوطن للبنان أن يعيشه لأكثر من ثلاثة أسابيع فقط، ويمضي عمره في البحث عن السبيل إليه... من غير جدوى، حتى اللحظة.
في ثلاثة أسابيع نجح بشير الرئيس المنتخب، الآتي على صهوة جواد رصيده العسكري والسياسي في الميدان وإلى جانب الناس وفي مواجهة السلاح الفلسطيني والأطماع السورية، في امتحان قوة لا يزال كثيرون يطمعون في كسبه، ولم ينجحوا. أثبت بشير في ثلاثة أسابيع أن الرجال والنساء القادرين الأقوياء، والفرسان الشجعان هم الذين يصنعون المناصب، ولا يحتاجون إليها ليدخلوا الذاكرة الجماعية ويحفروا عميقا في الوجدان والقب والعقل. لم يحتج بشير إلى أن يقسم اليمين الدستورية، ولا إلى السكن في قصر بعبدا وممارسة صلاحيات الرئيس القوي في فترة ما قبل الطائف، ليضع لبنان على سكة الانتقال من "جمهورية الـ 1943 إلى حلم الألفية الثالثة. مجرد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية كان كافيا لتسير الدولة "متل الساعة"، كما يقول بعض الذين ابتسم لهم الحظ في لحظة نادرة خاطفة من حياة هذا الوطن، فكان أن عاشوا الحلم إلى جانب الرئيس الحلم، عندما كان الزمن يسير كما يريد الأبطال، وليس العكس.
لكن هذا القدر نفسه لم يكن ورديا إلى هذا الحد في كل محطات حياة الرئيس الشاب، صاحب الابتسامة الأخاذة والارادة الصلبة. ذلك أنه كان إلى جانب الناس ، وعانى مثلهم الأمرين في الخطف وتقديم فلذات القلوب والأكباد شهداء على مذبح وطن، جعلتنا جريمة 4 آب 2020 نشك في أن يكون مستحقا لدمائهم. فالذاكرة الجماعية اللبنانية تحفظ صورة بشير الرئيس، وبشير المناضل والمقاتل الشرس. لكن قلة قليلة تعرف أن هذا الـ "بشير نفسه" تعرض للخطف عام 1969 على يد مجموعات مسلحة فلسطينية في الأشرفية، قبل أن يتم الافراج عنه بعد ساعات. لكن الأمور لم تنته هناـ بل إن هذه الحادثة أطلقت لدى الشاب المندفع شرارة القتال ضد الوجود الفلسطيني والسوري على الأرض اللبنانية، لا لشيء إلا لأنه كان مؤمنا باستقلال وسيادة لبنان وحريته، وبأن "لا السوري ولا الفلسطيني ولا للي أكبر منو بيقدر يركّعنا"، فـ"نحن قديسو هذا الشرق وشياطينه". قد يقول قائل إن بشير كان يشير في هذه العبارة الشهيرة إلى تمسكه بالوجود المسيحي في لبنان، ما يعلل قتاله ضد الفلسطينيين والسوريين، وتزعمه ما اعتبر في حقبة الحرب اللبنانية البغيضة ميليشيات مسيحية"، قرر أن يوحد سلاحها تحت راية "القوات اللبنانية" عام 1980 لكن في ذلك ظلم للرئيس الشاب . فالرجل تجاوز انتماءه المسيحي الكتائبي وعرف كيف يتصالح مع ألد خصوم المعسكر الآخر، على رأسهم الرئيس الراحل صائب سلام، ليقدم نفسه رئيسا لجميع اللبنانيين، مع العلم أن المنطقة الشرقية ذات الغالبية المسيحية شكلت مثالا للبنان الذي كان بشير يحلم به ويخطط به رئيسا قويا قدم ترشيحا "ليس للمناورة ولا للتراجع عنه" كما قال في تموز 1982، بعد مسيرة عسكرية وسياسية شاركه فيها كثيرون كاتم أسراره الأول، "عمو" جوزف أبو خليل، الملاك الحارس لآل الجميل، الذي أكد في إحدى المقابلات الصحافية قبل أعوام أن بشير يهوى الخطر والمغامرة و"قد وصلنا إلى الموت في كثير من الأحيان".
لكن الموت لم يكتف بدق الباب، بل بلغ عائلة بشير الصغيرة، حيث دفعت عنه طفلته مايا من براءتها وطفولتها وجمالها ضريبة الاستشهاد في انفجار كان من المخطط له أن يستهدف بشير، في شباط 1978، فأحس بمرارة الموت وحرقة الغياب في وطن رافق السواد أهله مرارا. وعاد الاجرام ليجعل نساء بكفيا والأشرفية ولبنان يتشحن به في عيد الصليب من عام 1982 إثر انفجار هز بيت الكتائب في الأشرفية، فاغتيل البشير و23 من رفاقه وذهب معه لبنان الحلم أدراج الرياح. إلا أن الصليب الذي حمله بشير مع لبنان إلى حد الاستشهاد في عيده لا يمكن إلا أن يقود إلى قيامة مستحقة تبدأ بتحقيق عدالة الأرض، ولا تنتهي إلا بقيام دولة حلم بها بشير وسابقوه ولاحقوه على درب البطولة. هذا هو الـ "الوعد يا لبنان" من محبي بشير ومن الثوار الأحرار في مئويتك الأولى لتظل كبيرا... أكبر من الأشخاص والمناصب والأجندات...
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- إطلالة فاضحة للممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا في ايطاليا!
- آنالين ماكورد بالبيكيني على "هنتنغتون بيتش، كاليفورنيا" برفقة حبيبها دومينيك بورسيل!
- فيديوهات فاضحة وشهيرات في السجن وخالد يوسف يحتفل
- استعراض قواتي «شبه عسكري» من الأشرفية إلى ميرنا الشالوحي: سقوط حكومة الأمر الواقع
- انقلاب متدحرج على أديب ومبادرة ماكرون!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- اوساط اسلامية: مشاورات رئيس الجمهورية تجاوز للدستور و"الــــــــــــــــطائف" لــــــــــــــم يمنح وزارة المال للشيعة
- تمهيد رئاسي لولادة الحكومة.. وباريــس على خط فكفكة العقدة الشيعية
- الودائع تنكمش.. والقروض تتراجع.. والأسباب معروفة
- ملف «الترسيم» أُعيد الى ساترفيلد! لماذا؟
- انقلاب متدحرج على أديب ومبادرة ماكرون!
- 8 آذار... عين على الحكومة وعين على العقوبات
- مشاورات عون تطيح المادة 64 وتحوّل التأليف إلى متراس بوجه الرئيس المكلف!
- استعراض قواتي «شبه عسكري» من الأشرفية إلى ميرنا الشالوحي: سقوط حكومة الأمر الواقع
- جبران باسيل يتقمّص ميشال سليمان
- نبيه برّي آخر فرسان الممانعة: "أبتقطعش"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)