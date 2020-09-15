لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | اعتصام أمام «العدل» للمطالبة بمحاسبة مصيبي عيون المتظاهرين بالرصاص الحي
المصنفة ايضاً في: لبنان, لبنان بالفيديو

اعتصام أمام «العدل» للمطالبة بمحاسبة مصيبي عيون المتظاهرين بالرصاص الحي

تزامناً مع استماع القضاء لإعلاميين في دعوى مقامة في حقهم من محامي بري

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 96
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

تزامنا مع استماع القضاء اللبناني الى إعلاميين في دعوى مقامة من محامي رئيس مجلس النواب نبيه بري في حقهم بتهم الإساءة الشخصية والسياسية والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، نفذ اعتصام أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بمحاسبة مطلقي الرصاص الحي على المتظاهرين على طريق القصر الجمهوري وأمام مجلس النواب وبتحقيق تحت إشراف منظمات دولية، ورفعت في الاعتصام الأعلام اللبنانية واللافتات بمطالب المعتصمين.

 

وبعد الاستماع إلى أقوال الاعلاميين ديما صادق، ورياض طوق وفاروق يعقوب ألقوا أمام المعتصمين كلمات أكدوا فيها نفيهم «كل الاتهامات المساقة في حقهم جملة وتفصيلا»، مستغربين إقامة هذه الدعوى في حقهم و«التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة»، كما طالبوا بكشف من أطلق الرصاص والخردق باتجاه المتظاهرين أمام مجلس النواب وتسبب في إصابة 13 شابا وصبية، ومعظمهم أصيبوا في أعينهم»، معلنين «أننا لن نسكت والثورة مستمرة»، لافتين إلى «أن الدعوى كان يجب أن تحال إلى محكمة المطبوعات»، وأكدوا وجوب «أن يكون التحقيق شفافا وواضحا».

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)