اعتصام أمام «العدل» للمطالبة بمحاسبة مصيبي عيون المتظاهرين بالرصاص الحي

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تزامنا مع استماع القضاء اللبناني الى إعلاميين في دعوى مقامة من محامي رئيس مجلس النواب نبيه بري في حقهم بتهم الإساءة الشخصية والسياسية والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، نفذ اعتصام أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بمحاسبة مطلقي الرصاص الحي على المتظاهرين على طريق القصر الجمهوري وأمام مجلس النواب وبتحقيق تحت إشراف منظمات دولية، ورفعت في الاعتصام الأعلام اللبنانية واللافتات بمطالب المعتصمين.

وبعد الاستماع إلى أقوال الاعلاميين ديما صادق، ورياض طوق وفاروق يعقوب ألقوا أمام المعتصمين كلمات أكدوا فيها نفيهم «كل الاتهامات المساقة في حقهم جملة وتفصيلا»، مستغربين إقامة هذه الدعوى في حقهم و«التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة»، كما طالبوا بكشف من أطلق الرصاص والخردق باتجاه المتظاهرين أمام مجلس النواب وتسبب في إصابة 13 شابا وصبية، ومعظمهم أصيبوا في أعينهم»، معلنين «أننا لن نسكت والثورة مستمرة»، لافتين إلى «أن الدعوى كان يجب أن تحال إلى محكمة المطبوعات»، وأكدوا وجوب «أن يكون التحقيق شفافا وواضحا».