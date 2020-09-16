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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 4 من الساعات و 18 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة الأنباء

‎*‎تنسيق "الشطحات‎" ‎

يتردد أن المؤتمر الصحفي الذي عقده أحد النواب كان نسّقه بالكامل، بما فيه بعض "الشطحات الكلامية"، مع حزب ‏فاعل‎.‎

‎*‎ساهَمَ في الإبعاد‎ ‎

اتّضح أن الدور الذي يلعبه وزير سابق إلى جانب مسؤول رسمي، ساهم في إبعاد العديد من الشخصيات التي كانت ‏مُخلصة لهذا المسؤول

‎ ‎

صحيفة البناء

خفايا

قالت‎ ‎مصادر‎ ‎فرنسية‎ ‎إن‎ ‎القرار‎ ‎النهائي‎ ‎حول‎ ‎المبادرة‎ ‎نحو‎ ‎لبنان‎ ‎متخذ‎ ‎سلفاً‎ ‎وهو‎ ‎عدم‎ ‎الفشل،‎ ‎وإن‎ ‎مساعي‎ ‎تصحيح‎ ‎المسار‎ ‎واستيعاب‎ ‎التشنجات‎ ‎أمامها‎ ‎وقت‎ ‎إضافي‎ ‎وإن‎ ‎دوراً‎ ‎مباشراً‎ ‎للإليزيه‎ ‎سيظهر‎ ‎في‎ ‎منع‎ ‎سقوط‎ ‎فرصة‎ ‎حكومة‎ ‎الرئيس‎ ‎مصطفى‎ ‎أديب‎. ‎

كواليس

قال‎ ‎مصدر‎ ‎خليجي‎ ‎إن‎ ‎امتناع‎ ‎رأس‎ ‎السلطة‎ ‎في‎ ‎كل‎ ‎من‎ ‎البحرين‎ ‎والإمارات‎ ‎عن‎ ‎المشاركة‎ ‎في‎ ‎حفل‎ ‎البيت‎ ‎الأبيض‎ ‎لتوقيع‎ ‎الاتفاق‎ ‎مع‎ "‎إسرائيل‎" ‎يدل‎ ‎على‎ ‎حجم‎ ‎الشعور‎ ‎بالضعف‎ ‎عن‎ ‎تغطية‎ ‎الاتفاق‎ ‎ويطرح‎ ‎تساؤلات‎ ‎حول‎ ‎مدى‎ ‎صمود‎ ‎الاتفاقات‎ ‎إذا‎ ‎تصاعد‎ ‎الوضع‎ ‎في‎ ‎فلسطين‎.‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يشدّد متابع لمسار التأليف على أن العقدة الأساس تكمن في أنّ الاستجابة لمطالب الثنائي الشيعي الحكومية ستفتح ‏الباب أمام مطالبة القوى الأخرى بوقف المداورة وتسمية وزرائهم‎.

ـ يتردد أنّ مضمون المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده رئيس "التيار الوطني الحر" كان منسقاً مسبقاً مع "حزب الله" ‏الذي تفهّم منطلقات باسيل ومقاربته المستجدة للأمور‎.

ـ يؤكد سياسي لبناني موجود في الخارج أنّ العقوبات ستزداد في المرحلة المقبلة بغض النظر عن المبادرة الفرنسية‎. ‎

 

صحيفة النهار‎

ـ لوحظ ان اللقاء التشاوري السني بات محصورا بالنائب فيصل كرامي فيما يطل النائب عبد الرحيم مراد عند الكلام عن ‏مرشحين لرئاسة الحكومة فقط‎.

ـ فوجئت اوساط القوات اللبنانية ببيان المؤسّسة العسكرية بعد مواجهات ميرنا الشالوحي من دون انتظار جلاء الحقيقة، على ‏اعتبار أن علاقة وثيقة بين قائد هذه المؤسّسة وحزب القوات والتواصل بينهما أكثر من إيجابي‎.

ـ تخوفت مصادر سياسية مطلعة من ان تؤدي المواجهات المبطنة ما بين القوى السياسية الى توسع رسائل الشارع وتحولها ‏مواجهات ومعارك متنقلة‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ لا يترك مسؤولون في تيار مناسبة إلا ويشيرون خلالها الى أن التيار سبق وحذر من تداعيات إنتخاب مرجعية ‏دستورية‎.

ـ أبلغت شخصية مواكبة عن قرب لملف تشكيل الحكومة الى حزب بارز الحرص على تجنب التصعيد السياسي معه‎.

ـ بدأ مقر غير مدني سياسة تقشفية تعاطفا مع المجتمع اللبناني الذي أصبح يرزح تحت خط الفقر‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ حدث تباين بين قيادة دولية وأخرى عربية على خلفية ضم شخصية صديقة لدولة كبرى إلى لجنة دستورية عليا‎..

ـ طُلب من نواب وكوادر حزب بارز، حصر التعاطي بمبادرة حسّاسة، بنائب واحد، في هذه المرحلة‎.

ـ لمس خبراء ماليون، تحسناً في مالية "المركزي" من دون الغوص في حيثيات هذه المعطيات‎..

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