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ليس بالعقوبات تنهي واشنطن «حزب الله» ...الكاتب:
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الخطة الانقاذية... الأطراف تُجهّز أوراقها للمواجهة ...الكاتب:
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فوشيه يطمئن الحزب وأديب متأهب للاعتذار! ...الكاتب:
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المبادرة الفرنسية على "مشنـقة" رزمة العقوبات الثانية ...الكاتب:
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... وما خوفي من البلل! ...الكاتب:
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"الثنائي": لا حكومة إذا لم يسمِّ الشيعة ...الكاتب:
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حادثة الشالوحي: نموذج العيش في فيدرالية التيار ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة الأنباء
*تنسيق "الشطحات"
يتردد أن المؤتمر الصحفي الذي عقده أحد النواب كان نسّقه بالكامل، بما فيه بعض "الشطحات الكلامية"، مع حزب فاعل.
*ساهَمَ في الإبعاد
اتّضح أن الدور الذي يلعبه وزير سابق إلى جانب مسؤول رسمي، ساهم في إبعاد العديد من الشخصيات التي كانت مُخلصة لهذا المسؤول
صحيفة البناء
خفايا
قالت مصادر فرنسية إن القرار النهائي حول المبادرة نحو لبنان متخذ سلفاً وهو عدم الفشل، وإن مساعي تصحيح المسار واستيعاب التشنجات أمامها وقت إضافي وإن دوراً مباشراً للإليزيه سيظهر في منع سقوط فرصة حكومة الرئيس مصطفى أديب.
كواليس
قال مصدر خليجي إن امتناع رأس السلطة في كل من البحرين والإمارات عن المشاركة في حفل البيت الأبيض لتوقيع الاتفاق مع "إسرائيل" يدل على حجم الشعور بالضعف عن تغطية الاتفاق ويطرح تساؤلات حول مدى صمود الاتفاقات إذا تصاعد الوضع في فلسطين.
صحيفة نداء الوطن
ـ يشدّد متابع لمسار التأليف على أن العقدة الأساس تكمن في أنّ الاستجابة لمطالب الثنائي الشيعي الحكومية ستفتح الباب أمام مطالبة القوى الأخرى بوقف المداورة وتسمية وزرائهم.
ـ يتردد أنّ مضمون المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده رئيس "التيار الوطني الحر" كان منسقاً مسبقاً مع "حزب الله" الذي تفهّم منطلقات باسيل ومقاربته المستجدة للأمور.
ـ يؤكد سياسي لبناني موجود في الخارج أنّ العقوبات ستزداد في المرحلة المقبلة بغض النظر عن المبادرة الفرنسية.
صحيفة النهار
ـ لوحظ ان اللقاء التشاوري السني بات محصورا بالنائب فيصل كرامي فيما يطل النائب عبد الرحيم مراد عند الكلام عن مرشحين لرئاسة الحكومة فقط.
ـ فوجئت اوساط القوات اللبنانية ببيان المؤسّسة العسكرية بعد مواجهات ميرنا الشالوحي من دون انتظار جلاء الحقيقة، على اعتبار أن علاقة وثيقة بين قائد هذه المؤسّسة وحزب القوات والتواصل بينهما أكثر من إيجابي.
ـ تخوفت مصادر سياسية مطلعة من ان تؤدي المواجهات المبطنة ما بين القوى السياسية الى توسع رسائل الشارع وتحولها مواجهات ومعارك متنقلة.
صحيفة الجمهورية
ـ لا يترك مسؤولون في تيار مناسبة إلا ويشيرون خلالها الى أن التيار سبق وحذر من تداعيات إنتخاب مرجعية دستورية.
ـ أبلغت شخصية مواكبة عن قرب لملف تشكيل الحكومة الى حزب بارز الحرص على تجنب التصعيد السياسي معه.
ـ بدأ مقر غير مدني سياسة تقشفية تعاطفا مع المجتمع اللبناني الذي أصبح يرزح تحت خط الفقر.
صحيفة اللواء
ـ حدث تباين بين قيادة دولية وأخرى عربية على خلفية ضم شخصية صديقة لدولة كبرى إلى لجنة دستورية عليا..
ـ طُلب من نواب وكوادر حزب بارز، حصر التعاطي بمبادرة حسّاسة، بنائب واحد، في هذه المرحلة.
ـ لمس خبراء ماليون، تحسناً في مالية "المركزي" من دون الغوص في حيثيات هذه المعطيات..
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