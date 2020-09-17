- 8 آذار "تخطف" لبنان وتطلب الفدية "المالية"
- المهل تتفلت ولا تكريس لـ "الدوحة - 2"
- «عرقنة» تأليف الحكومة .. اتهامات في الداخل وتجاذبات في الخارج!
- اين اخطأت فرنسا في حساباتها ؟
- زمنُ المواجهةِ لا زمنُ الاعتذار
- لماذا ينقلب "الثنائي الشيعي" على المبادرة الفرنسية؟
- "انحناءة" فرنسية وتصلّب شيعي: خميس الاعتذار أو سبت التنازل
- مصادر أميركية : باسيل تأخر جداً..
- إنتكاسات الثنائي الشيعي في انتصاراته الوهمية
- إشكالات "القوات" و"التيار"... تضخيم أو حقيقة مرّة؟
- المواجهة بين اتفاقين: الطائف والدوحة
- فرنسا تكتشف لبنان "الحزب"
- من يُفشّل ماكرون: أميركا أم "الثنائية الشيعية"؟
- أوساط برّي: نقبل بشيعي... حتّى لو سمّته فرنسا
- ذكرى "جمول" ولبنانية المقاومة في 1982... نسخة "حزب الله" أخذتها إلى الساحات الإقليمية!
- إدمون رزق لحسين الحسيني: إشهد للحقيقة.. الطائف علماني
- رئاستا الجمهورية والحكومة... التسهيل من باب التوفيق بين المتخاصمين
- رسائل فرنسية لـ"حزب الله": لا نستهدفكم
- الثلث المعطل والبيان الوزاري والمراسيم الاشتراعية: خلافات مكتومة تتجاوز توزيع الحقائب
- حزب الله والمبادرة الفرنسية: تقطيع للوقت... لا بد منه
- المساعدات والدعم: وجهان للفساد والزبائنيّة
- بيروت بلا «أطفائية»!
- كورونا يفتك بالسجون... لا خطط للمواجهة!
- ماكرون بمواجهة الماكرين.. تمديد المهلة وباريس: لم يفت أوان تشكيل حكومة
- مبادرة ماكرون بين التقويض والترويض ... هل يعتذر أديب اليوم؟
- أرقام «كورونا» التصاعدية تطغى.. والنائبة الطبش: 228 إصابة بين مساجين وقوى الأمن
- المحقق العدلي يستجوب وزيراً وقاضياً بملف انفجار مرفأ بيروت
- نعم.. شعبَا الإمارات والبحرين تَعِبا مِن الحُروب ولكن في اليمن وليس في فِلسطين.. ما هُما أكبر كِذبَتين يُمكن رصدهما وسط مهرجان توقيع اتّفاقيّ السّلام في البيت الأبيض؟ وكيف ستُوقّع ست دول اتّفاقات مُماثلة وهي لم تَجرؤ على إرسال مُمثّلين عنها لحُضور الحَفل؟ ولماذا لا نتوقّع إقامةً طويلةً وهانِئةً للسّفارتين الإسرائيليّتين في أبو ظبي والمنامة؟
- توقعات الأبراج ليوم September 17, 2020
- محضر اجتماع: فرنسا تقول إن المودعين اللبنانيين قد لا يحصلون على كل أموالهم
- تشييد إهراءات في مرفأ طرابلس يوفّر الأمن الغذائي
- الفرنسيون يجتمعون بحزب الله: من ينكسر باريس أم الضاحية؟
- خاص "النهار" - 24 ساعة حاسمة للمبادرة الفرنسية... وإلا
- المداورة مبدأ وهؤلاء هم وزراء المال... غير الشيعة!
- ناشطون: ذبح ناشطة عراقية ووالديها في "مجزرة بشعة" ببغداد
- غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع
- مرفأ بيروت قبل الانفجار "من أكثر المرافق فسادا" في لبنان
- الثنائي يرفض «الداخلية» مقابل «المالية».. وواشنطن تحذّر باريس من ضياع مبادرتها
- أسرار وخفايا لبنانية
- 6 أشهر للحلّ أو لـ«مُعَلِّم التلحيم»!
- «الرسالة» التي أوقفت التهور!
- ليس بالعقوبات تنهي واشنطن «حزب الله»
- الخطة الانقاذية... الأطراف تُجهّز أوراقها للمواجهة
- الحريري يبادل لبن العصفور بلسعة الدبور: مصطفى قبل أبو مصطفى
- بالفيديو: الشرطة تطارد طفلا قاد سيارة بسرعة جنونية لمدة ثلاثة ساعات
- الحكومة تعلن عن خطة جديدة لإعادة الأستراليين العالقين في الخارج
- تعميم "أمر العمليات"... وأديب نحو الاعتذار
- انتهى الوقت... الحكومة "يا أبيض يا أسود"
- مشاورات بعبدا لم تمنع الإنزلاق: تشكيلة أديب اليوم أو الإعتذار!
- نيران أميركية على ماكرون... وأديب على مشارف الاعتذار: المبادرة الفرنسية تترنّح
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
بومبيو للفرنسيين: أنتم تسهلون إرهاب الحزب وتدعمونه ...الكاتب:
لماذا ينقلب "الثنائي الشيعي" على المبادرة الفرنسية؟
الحملة التي يقودها "الثنائي الشيعي" في ما يتعلق بوزارة المال مفتعلة، ولا تستأهل كل هذا الضجيج، خصوصاً انه سبق لهذا الثنائي ان تعهَّد للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الالتزام بخريطة الطريق الفرنسية التي كانت واضحة لجهة ان تتشكل "حكومة مهمة" مصغرة مؤلفة من اختصاصيين مستقلين تماما عن الأحزاب والقوى السياسية. بالطبع تقوم الفكرة الفرنسية على ان يقدم كل الأطراف تنازلات عبر البقاء خارج الحكومة، وعدم التدخل في تشكيلها، ولا سيما ان مهمة الحكومة ليست سياسية بالمعنى التقليدي، وإنما هي مهمة انقاذ مالي واقتصادي واداري عاجلة يحتاج اليها لبنان كي لا ينزلق في هوّة سحيقة. أهمية ان تكون الحكومة مستقلة، وتنسّق مع الفرنسيين، تكمن في انها إذا تشكلت وفق الاجندة الفرنسية فسوف تكون على موعد مع المؤتمر الذي ينوي الرئيس الفرنسي تنظيمه في منتصف تشرين الأول المقبل، وهو مستوحى من مؤتمر "سيدر"، مع إضافة مهمة تتعلق باطلاق مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ مالية الدولة المنهارة. ان أي تغيير يطاول جوهر المبادرة الفرنسية في شقها الحكومي، وبصرف النظر عن الاعذار التي يقدمها "الثنائي الشيعي" للاحتفاظ بوزارة المال، وتسمية الوزراء الشيعة، سوف يؤدي الى مطالبة الأفرقاء الآخرين بالمعاملة بالمثل، وفي النهاية تنتهي "حكومة المهمة" الفرنسية الى حكومة "حسان دياب - 2"، وتسقط في المجتمع الدولي الذي سيرى في بقاء وزارة المال بيد فريق يقوده "حزب الله"، نوعاً من الخضوع الفرنسي للابتزاز الإيراني، وتالياً ستولد الحكومة ميتة.
هنا لا بد من طرح سؤال مهم: لماذا يغامر "الثنائي الشيعي" بإسقاط المبادرة الفرنسية على هذا النحو في وقت تشرف البلاد على الانهيار الكامل؟ أغلب الظن ان القرار لا يتعلق بلبنان وحده بل بالصراع الاقليمي، وعدم الاستعداد الإيراني لتقديم تنازلات الى الفرنسيين قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل، فضلاً عن ان الإيرانيين ومعهم "حزب الله" يعتبرون انفسهم أصحاب القرار في لبنان، وانهم حققوا جملة انتصارات، فيرفضون ان يقدموها في سياق مشروع فرنسي انقاذي تدور حوله شكوك مفادها ان الأميركي هو طرف خفيّ في المبادرة وإن بدا انه يعارضها، ويتشدد ضد "حزب الله".
ثمة من يقول ان الاميركيين يعملون مع السعوديين على اجهاض المبادرة الفرنسية اذا لم تحرز تقدماً لجهة انتزاع تنازلات جدية من "حزب الله". لكن ثمة من يقول في المقابل ان الإيراني يردّ على اتفاقات "التطبيع" التي وقّعتها الامارات والبحرين بالتصلب في لبنان، وعدم الظهور بمظهر الطرف الذي يتراجع في الإقليم أمام تقدم "قطار التطبيع" مع إسرائيل في المنطقة، وهو التقدم الذي يقلب المشهد الاستراتيجي في الإقليم رأساً على عقب.
لقد تغير الواقع اللبناني، وخسر "حزب الله" في اقل من سنة الرأي العام المسيحي الذي كان يميل الى تصديق كذبة "حزب الله" حامي المسيحيين من المتطرفين السنّة، ومع انفجار المرفأ سقط ميشال عون وحاشيته من ضمير الرأي العام المسيحي عموماً، وسقط معه غطاء ثمين استفاد منه الحزب.
في مطلق الأحوال، إن سقوط المبادرة الفرنسية اليوم سيجعل اللبنانيين يدفعون الثمن غالياً، ولن يربح "الثنائي الشيعي" شيئاً يستحق القتال من أجله...
ان لبنان يدخل مرحلة جديدة لن يستمر فيها "حزب الله" الآمر الناهي فيه!
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
علي حمادة
كاتب وصحافي لبناني - جريدة النهار البيروتية
- لماذا ينقلب "الثنائي الشيعي" على المبادرة الفرنسية؟
- كيف يمكن إنقاذ لبنان في ظل حالة "حزب الله"؟
- لبنان القديم مات... لبنان الجديد لم يولد بعد
- بداية الخلاص التخلص من ميشال عون
- بين مشروع هدّام وحالة هذيان
- لا إصلاح اقتصادياً قبل الإصلاح الوطني
- اجتماع بعبدا الفاشل
- إنهاء الولاية الرئاسية لإنهاء الوصاية
- مسؤولية الحكام ومسؤولية الحاكم!
- لبنان في الزمن الرديء
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)