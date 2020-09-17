أسرار وخفايا لبنانية

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- نعم.. شعبَا الإمارات والبحرين تَعِبا مِن الحُروب ولكن في اليمن وليس في فِلسطين.. ما هُما أكبر كِذبَتين يُمكن رصدهما وسط مهرجان توقيع اتّفاقيّ السّلام في البيت الأبيض؟ وكيف ستُوقّع ست دول اتّفاقات مُماثلة وهي لم تَجرؤ على إرسال مُمثّلين عنها لحُضور الحَفل؟ ولماذا لا نتوقّع إقامةً طويلةً وهانِئةً للسّفارتين الإسرائيليّتين في أبو ظبي والمنامة؟
- حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2020
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اين اخطأت فرنسا في حساباتها ؟ ...الكاتب:
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زمنُ المواجهةِ لا زمنُ الاعتذار ...الكاتب:
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لماذا ينقلب "الثنائي الشيعي" على المبادرة الفرنسية؟ ...الكاتب:
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"انحناءة" فرنسية وتصلّب شيعي: خميس الاعتذار أو ...الكاتب:
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مصادر أميركية : باسيل تأخر جداً.. ...الكاتب:
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إنتكاسات الثنائي الشيعي في انتصاراته الوهمية ...الكاتب:
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إشكالات "القوات" و"التيار"... تضخيم أو حقيقة مرّة؟ ...الكاتب:
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المواجهة بين اتفاقين: الطائف والدوحة ...الكاتب:
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فرنسا تكتشف لبنان "الحزب" ...الكاتب:
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من يُفشّل ماكرون: أميركا أم "الثنائية الشيعية"؟ ...الكاتب:
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أوساط برّي: نقبل بشيعي... حتّى لو سمّته ...الكاتب:
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ذكرى "جمول" ولبنانية المقاومة في 1982... نسخة ...الكاتب:
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إدمون رزق لحسين الحسيني: إشهد للحقيقة.. الطائف ...الكاتب:
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رئاستا الجمهورية والحكومة... التسهيل من باب التوفيق ...الكاتب:
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رسائل فرنسية لـ"حزب الله": لا نستهدفكم ...الكاتب:
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الثلث المعطل والبيان الوزاري والمراسيم الاشتراعية: خلافات ...الكاتب:
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حزب الله والمبادرة الفرنسية: تقطيع للوقت... لا ...الكاتب:
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المساعدات والدعم: وجهان للفساد والزبائنيّة ...الكاتب:
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بيروت بلا «أطفائية»! ...الكاتب:
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كورونا يفتك بالسجون... لا خطط للمواجهة! ...الكاتب:
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محضر اجتماع: فرنسا تقول إن المودعين اللبنانيين ...الكاتب:
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الفرنسيون يجتمعون بحزب الله: من ينكسر باريس ...الكاتب:
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المداورة مبدأ وهؤلاء هم وزراء المال... غير ...الكاتب:
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مرفأ بيروت قبل الانفجار "من أكثر المرافق ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
عُلم أنّ إجراءات أمنية وتدابير احترازية بالغة الأهمية اتُّخذت لحماية مصالح بعض الدول الخليجية، خوفاً من دخول البعض على خط التعرّض لهذه المصالح، على خلفية "التطبيع".
لوحظ عدم اتخاذ قرار حتى الآن بفتح المدارس للنازحين السوريين في دوامات ما بعد الظهر، على غرار ما كان يحصل في الأعوام الماضية، ترقّباً للتمويل المخصص لهؤلاء من قِبل الدول المانحة وما ستكون عليه الأوضاع في لبنان خلال الأسابيع المقبلة.
تدور شكوك في مقر رئاسي من ان يكون افشال تأليف الحكومة عملا متعمدا بهدف تفجير الوضع واستجرار عقوبات جديدة على البلد.
الجمهورية
تبيّن أن المعلومات التي نشرت قبل فترة لتصنيف إنكشاف البنوك على الدين العام لم تكن دقيقة وأعطت فكرة خاطئة عن وضع القطاع.
قال طرف أساسي في مفاوضات تأليف الحكومة إن عملية التأليف هذه المرة بيّنت "العنزة من إم قرون".. في إشارة الى الفرز الذي بدا واضحاً بين الأطراف.
طلب أحد الوزراء من مرجعية مختصّة التحقيق في كيفية تسريب محاضر التحقيقات القضائية ومحاسبة المسؤول عنها.
اللواء
فوجئت أوساط إقتصادية ونقدية بالمعلومات التي رشحت عن اجتماعات مصرفية في باريس، لجهة إنهيار الخطة الاقتصادية، والتمهيد لسرقة أموال المودعين!
اقتصرت حركة "مكوكين" على خط واحد، بعد التلبك الذي أصاب العلاقة مع مسؤول كبير سابق..
يشعر ناشطون في حزب علماني أن حقبة "الحرس القديم" آذنت بالانتهاء!
نداء الوطن
نائبان من حزبين على خلاف، اغتنما فرصة اجتماع اللجان النيابية لمحاولة نقل "رسائل تهدئة" بين الجانبين.
عُلم أن النائب محمد رعد لم يعارض مبدأ المداورة الذي طرح على الطاولة ضمن خطة الرئيس ماكرون في منزل السفير الفرنسي، بل الاعتراض الوحيد كان على الانتخابات النيابية المبكرة.
تواصل مرجع روحي مع رئيس تكتل نيابي طالباً منه عدم عرقلة المبادرة الفرنسية والإصرار على المداورة.
الأنباء
تبيّن ان لقاء دبلوماسيا مع حزب لبناني لم يكن يتيماً انما اكتسب اهمية نظرا للظروف الراهنة.
بعد أن كان تردد سابقاً أن حزباً فاعلاً ألمح إلى عدم ممانعته أن يوقّع مسؤولاً رسمياً على مرسوم مرتبط باستحقاق وطني، فإن المعطيات المستجدة تفيد أن الحزب نفسه عاد وأبلغ هذا المسؤول رفضه التام لأي توقيع.
البناء
توقعت مصادر على صلة بملف الاتصالات لتسهيل التشكيل الحكومي أن تتمدّد مهلة التشكيل حتى الاثنين المقبل إفساحاً في المجال أمام اتصالات جدية سيقوم بها الرئيس المكلف بالقوى السياسية على أن يبدأ بزيارة رئيس المجلس النيابي بعد لقائه برئيس الجمهورية اليوم.
قال مصدر دبلوماسي خليجي إن الكويت رفضت الانضمام بصورة نهائية الى ركب التطبيع الذي تنضم إليه دول الخليج وطلب الى الكويت بصورة حثيثة الانضمام الى المسار، وجاء الموقف الكويتي النهائي بعد مشاورات كويتية داخلية شملت العديد من الشخصيات والكتل النيابية.
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أحدث الأخبار - لبنان
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- باريس: فرصة إضافيّة للتأليف.. و"الثنائي" والحريري: فتيل مشتعل
- أسرار وخفايا لبنانية
- ما بعد... المبادرة الفرنسية «إن» سقطت؟!
- الدعم مستمر والأسعار مرتفعة والأموال تنفُد
- 8 آذار "تخطف" لبنان وتطلب الفدية "المالية"
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