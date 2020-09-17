الخزانة الأميركية: فرض عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بـ"حزب الله"

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البيت الأبيض (أ ف ب).

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ "أميركا تفرض عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بـ"حزب الله".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "عقوبات مرتقبة متعلّقة بلبنان سيتم الإعلان عنها اليوم".