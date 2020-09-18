- "التطبيع الرسمي" مع إسرائيل لن يشمل بقية دول "التعاون"
- اعتذار معلق وعاصفة تضليل و"الثنائي" معزول
- لعب "على حافة الهاوية": أديب لن يكون دياب!
- الإليزيه يجّمد إعتذار أديب.. «ومهلة اللاءات» غير مفتوحة!
- استنفار فرنسي لإنقاذ المبادرة: تأجيل اعتذار أديب | هل تسمح أميركا بتشكيل الحكومة؟
- "المنظومة"... إنكار وأثمان
- زمن 7 أيار... البائد!
- الحزب وشعرة معاوية مع فرنسا
- "حزب الله" يرد على تكهنات بخروجه التدريجي من سوريا: حضورنا هناك مرتبط بحاجة الميدان وتطوراته ليس إلا
- مخاطرة العهد بمستقبل لبنان
- حزب الله يدفع أديب لانقلاب مضاد.. فهل يجرؤ؟
- ماكرون... باقون هنا حتى لو فشل التأليف
- المداورة: مفتاح الرباعي السنيّ... للتشدّد
- التسوية المؤجّلة: المالية لبري والداخلية للحريري؟
- "الثنائي": لا أمل لمصطفى أديب بتشكيل الحكومة
- الحزب يلاعب ماكرون.. وشينكر "ما مرقت عليه"
- أغرقها بالبنزين وأحرقها مكبّلة اليدين... جريمة تهزّ قلب الضاحية
- تفجير المرفأ: البحث عمّا لا يُريح
- أخطاء التكليف والتريّث
- «هيئة الشراء العام»: عنوان جديد للمحاصصة؟
- «الثورة» تخيّب جعجع مرتين
- الإصابات تعاود الارتفاع وتلامس الـ 700
- شركتان وقيادي في المقاومة على لائحة العقوبات
- 600 مليون دولار في الاحتياط المالي تدحض مبرّرات الصرف الجماعي
- تجديد عقود التنفيعات في الضمان الاجتماعي
- اتفاقا السلام في إطارهما الإقليمي
- بعد 9 أشهر على الجائحة التي غزت العالم.. كورونا حطم اقتصاد الجميع باستثناء كوريا الجنوبية، فما سرها؟
- أعيرة نارية تعيد شريط العداوة القديمة بين تيارين مارونيين في لبنان
- حكومة لبنان: تريّث واعتذار بانتظار اتصالات باريس وطهران
- المبادرة الفرنسية في لبنان باقية وتتمدّد فوق جبل التعقيدات والقنابل الدخانية
- عقوبات أميركية على مرتبطين بحزب الله.. وأديب: لمزيد من المشاورات
- توقعات الأبراج ليوم September 18, 2020
- الخزانة الأميركية: فرض عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بـ"حزب الله"
- “قريبون من اتفاق نهائي”.. تركيا تعلن عن تطورات إيجابية بمشاركة روسيا في أزمة ليبيا
- قطع أكثر من 8 آلاف كيلومتر.. صور بالأقمار الصناعية تُظهر وصول دخان حرائق الغابات الأمريكية إلى أوروبا
- باريس: فرصة إضافيّة للتأليف.. و"الثنائي" والحريري: فتيل مشتعل
- أسرار وخفايا لبنانية
- معركة «المثالثة» من خلال الحكومة
- ما بعد... المبادرة الفرنسية «إن» سقطت؟!
- الدعم مستمر والأسعار مرتفعة والأموال تنفُد
- الحكومة خلال أيام... أو انتظروا شهرين؟
- 8 آذار "تخطف" لبنان وتطلب الفدية "المالية"
- المهل تتفلت ولا تكريس لـ "الدوحة - 2"
- «عرقنة» تأليف الحكومة .. اتهامات في الداخل وتجاذبات في الخارج!
- اين اخطأت فرنسا في حساباتها ؟
- زمنُ المواجهةِ لا زمنُ الاعتذار
- لماذا ينقلب "الثنائي الشيعي" على المبادرة الفرنسية؟
- "انحناءة" فرنسية وتصلّب شيعي: خميس الاعتذار أو سبت التنازل
- مصادر أميركية : باسيل تأخر جداً..
- إنتكاسات الثنائي الشيعي في انتصاراته الوهمية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
معركة «المثالثة» من خلال الحكومة ...الكاتب:
-
ما بعد... المبادرة الفرنسية «إن» سقطت؟! ...الكاتب:
-
الدعم مستمر والأسعار مرتفعة والأموال تنفُد ...الكاتب:
-
الحكومة خلال أيام... أو انتظروا شهرين؟ ...الكاتب:
-
-
-
لماذا ينقلب "الثنائي الشيعي" على المبادرة الفرنسية؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
إشكالات "القوات" و"التيار"... تضخيم أو حقيقة مرّة؟ ...الكاتب:
-
الحزب وشعرة معاوية مع فرنسا
لن يكون سهلا على "حزب الله" خسارة الدولة الوحيدة المنفتحة عليه والتي تحول دون تصنيفه من دول الاتحاد الاوروبي كلها منظمة ارهابية شأن الولايات المتحدة والدول العربية. رفع سقفه الى الاعلى في بيانه الرافض التخلي عن وزارة المال وتاليا رفض المداورة كما تسمية الاخرين وزرائه. هل سيقول للفرنسيين انه تنازل في الشق الثاني ولا يستطيع التنازل في الشق الاول اي عن وزارة المال عملا بما تقوم به ايران من عدم قطع الخيوط مع فرنسا بعد الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي. سيكون الحزب في مأزق العزلة الخارجية كليا وكذلك العزلة الداخلية بعد اضطرار رئيس الجمهورية وفريقه ان يشتري اعفاء اميركيا مرحليا من العقوبات بالتخلي عن تفاهم مار مخايل والابتعاد عن العرقلة والتعطيل. ومع ما يبدو ان الحزب متمكن وممسك برقبة لبنان مانعا المبادرة الفرنسية من الترجمة، فان الثنائي الشيعي وليس الحزب وحده سيوحد اللبنانيين الاخرين ضده. تلعب ايران لعبتها في لبنان واعطاء دور المقرر للحزب في اي مسار يمكن ان يسلكه لبنان اي مسار الانقاذ او مسار الانهيار. واللعب يجري على حافة الهاوية ان في تصعيد التمسك برفض التجاوب مع المبادرة الفرنسية التي تشكل صفقة متكاملة او من خلال الرمزية في الضغط من اجل السماح لمسؤول حركة حماس اسماعيل هنية لزيارة لبنان والتهويل من المخيمات الفلسطينية الجنوبية على اسرائيل. وهذا يدخل في اطار التصعيد الاستراتيجي الذي لا يجب الاستهانة به من زاوية استحضار ايران ومعها "حزب الله" عصبا من الاخوان المسلمين الذي لم يعد ضد نظام بشار الاسد من اجل تأمين غطاء سني للحزب في حال حصول صدام سني شيعي. وقد رأى الديبلوماسيون الغربيون والعرب هذا التطور من هذا المنظار مما اثار غضبهم من السلطة اللبنانية وتساهلها ازاء منح هنية تأشيرة للدخول كما شكل مؤشرا قويا الى الوهن الذي اصاب في شكل خاص المواقع المرجعية في الدولة وكذلك مؤسساتها سيما اذا كان يتعذر على رئيس الجمهورية وقف هذا التوظيف او هذه الاستباحة. والتوظيف الايراني او الشيعي لغطاء سني في مواجهة التطورات ليس احتمالا مستبعدا بالنظر الى ان ما يتجه اليه لبنان وفق ما يخشى هؤلاء الديبلوماسيون وعلى ضوء توظيفه في الصراع الاقليمي كما سابقا الى ازمة نظام في ظل فوضى وفلتان بات كثر يستشعرونه من الطروحات السياسية المتطرفة اكان ما يتصل بانتخابات وفق دائرة انتخابية واحدة او نسف اتفاق الطائف او الحصول على تعديل دستوري قسري تحت شعار "الميثاقية" في اعطاء وزارة المال للطائفة الشيعية. موقف الرئيس نبيه بري بالذات شكل مفاجأة وان كان ثمة من يعتقد ان الرجل انقلب رأسا على عقب بعد العقوبات الاميركية على معاونه السياسي سيما وان الاتهامات بالفساد من ضمن مضبطة الاتهام الاميركية تصيبه على نحو غير مباشر. والاصرار على وزارة المال للطائفة الشيعية يشكل جزءا من الرد على ذلك علما ان الامر آل الى امرين: الاول ان الاصرار على وزارة المال انتقاما للصدقية او دفاعا عن السمعة لا يعني اطلاقا امكان ان يطمئن المانحون او المستثمرون الى الادارة المالية للدولة علما ان هذه الوزارة مسؤوليتها كبيرة فيما حيدت في حمأة استهداف المصرف المركزي. وهذا يعني انه في موازاة التمييز الذي احدثه لنفسه عن الحزب فان العقوبات لم تأخذ بهذا التمييز ومن هنا التكامل في موقفه مع الحزب. والامر الاخر هو ان المستغربين لموقف بري يعتقدون انه لو كانت المسألة داخلية فحسب لكان الرجل خرج ليقول انه من حرصه على المؤسسات ورغبة في عدم انزلاق البلد الى انهيار محتوم فهو مستعد للقبول بتضحية مرحلية لانقاذ لبنان واللبنانيين.
الجانب الاشكالي الذي يرسم علامات استفهام في اسقاط المبادرة الفرنسية وتاليا صدقية الرئيس الفرنسي بالذات هو الحاق الهزيمة بمساعي باريس واهتزاز صورة القدرة الفرنسية في لبنان فكيف بالمنطقة ما يخدم جملة افرقاء من تركيا في الدرجة الاولى التي تقف على طرف نقيض مع فرنسا في مسائل متعددة في المنطقة( علما ان هناك من يرمي مسؤولية التشدد في طرابلس على تركيا) وصولا الى اعطاء صدقية قوية للموقف العربي الخليجي في شكل خاص من عقم المحاولة مع لبنان الخاضع لنفوذ الحزب وعدم جدوى فتح الابواب امامه في ظل المعطيات الراهنة. واسقاط الثنائي الشيعي الرهان الفرنسي على الانقاذ علما انه سعى الى توجيه سهامه الى افرقاء الداخل تفاديا لتغذية الانطباع بالمواجهة مع الجانب الفرنسي يعني ان لبنان وحتى اشعار اخر سيفتقد حتى الى راعي توفيقي يمكن ان يساهم في رأب الصدع الداخلي في حال او متى طلب من الجميع الجلوس الى الطاولة. اذ انتهى دور رئاسة الجمهورية اللبنانية رسميا وعلنيا حين استعانت في الاسابيع الاخيرة بالفرنسيين من اجل محاولة تأليف الحكومة او الضغط على الثنائي الشيعي الذي لم يرغب رئيس الجمهورية في اعطائه وزارة المال مجددا لئلا يكون فريقه الوحيد الخاسر من المداورة ونقل عن محيطة رهانه القوي على رفض الرئيس سعد الحريري مع الرؤساء السابقين الداعمين للرئيس المكلف في التساهل مبدأ المداورة على رغم ان رئيس تياره رفض اعطاء وزارة المال للطائفة الشيعية تحت عنوان رفض المثالثة.
تسليم فرنسا بسيطرة على البلد لا ينسف مبادرتها بل صدقيتها ايضا فيما تتحدى الاعتبارات الخارجية الاميركية والعربية. كما لا يستطيع رؤساء الحكومات السابقون والرئيس المكلف التنازل في هذا المبدأ لانه كمن يطلق الرصاص على رأسه وليس على قدميه. ولماذا يفعلون اذا كان الكرة بين فرنسا وايران او "حزب الله". تعهد سعد الحريري امام ماكرون بسحب دعمه للرئيس المكلف عند اي عرقلة. استمهل الفرنسيون رئيس الحكومة المكلف في اليومين الاخيرين قبل اعتذاره من اجل محاولة اخيرة مع الثنائي الشيعي. كان بيان الاعتذار جاهزا في موازة تصعيد "حزب الله" موقفه.
صوملة لبنان او التنازل للحزب. يراهن الثنائي الشيعي على عدم رغبة او قدرة فرنسا في خسارة الكثير فتقدم تنازلات بتغيير معادلتها الانقاذية او بالضغط على الاخرين.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
روزانا بو منصف
محللة سياسية - جريدة النهار البيروتية
- الحزب وشعرة معاوية مع فرنسا
- اين اخطأت فرنسا في حساباتها ؟
- فوشيه يطمئن الحزب وأديب متأهب للاعتذار!
- التهديد الإيراني للبحرين... وصولاً إلى لبنان
- المال للشيعة: تعديل "دستوري" بضمانة فرنسية؟
- لن يصمد لبنان حتى الخريف
- طلب إيران مساعدة الصندوق ”يحرر” حزب الله!
- لبنان الذي نعرف… هل انتهى؟
- كلام دياب صادم ومفعوله كارثي!
- أي شروط للخارج لانقاذ لبنان من الافلاس؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)