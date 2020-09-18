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زمن 7 أيار... البائد!
لولا التهيب من سخرية الشماتة التي يثيرها انكشاف الرهان على العدو اوالخصم لخلنا "حزب الله" اوالثنائي الشيعي صارخا بالتهليل و"التطييب" لجورج بومبيو وزير الخارجية الأميركي فيما هو ينتقد الرئيس ايمانويل ماكرون لاتباعه المرونة الزائدة مع محمد رعد وحزبه وعبرهما ايران. ولعل الأكثر مدعاة للمفارقات اللافتة والساخرة ان الثنائي الشيعي "حزب الله "و"امل " يجهد في تصليب النبرة المذهبية وتصعيدها بلا قفازات عبر تحويل حقيبة المال الى واقعة اين منها واقعة شبكة الاتصالات الهاتفية للحزب في 7 أيار 2008 (وما ادراك ما 7 أيار الذي لا يزال مذاقه المر الدامي يهيمن في احياء بيروت ومناطقها) في حين يسدد نيران اتهاماته الى الرئيس سعد الحريري شخصيا وعبره الى رؤساء الحكومات السابقين الأربعة باثارة التشنج المذهبي ! والحال ان الانزلاق الخاطئ لهذا الثنائي في الاستهانة بازدواجية يظن انها قد تنطلي بعد على اللبنانيين بات يستدعي منه فعلا الا يغرق حتى أذنيه في حال انكار للواقع لان زمن 7 أيار وما يماثله يفترض انه ذهب الى غير رجوع، ولو ان اخطارا مختلفة ومغايرة تتربص بلبنان الان قد تكون على حجم افدح من التداعيات. ولكن ذلك لا يعني اطلاقا ان اسقاط الأنماط
نفسها في كل مرة تضاء فيها الأضواء الخافتة من طهران للتصعيد الداخلي او الخارجي او ما بينهما سينجح الامر كما يظن الثنائي. كما ان لغة الاتهامات الجاهزة الفاقدة المفعول والمضمون الا لدى بيئة الثنائي، ولا نزعم او نراهن انها قد تكون تراجعت هناك، باتت اقرب الى نكتة اقناع الناس بان سعد الحريري او قوى 14 آذار سابقا او كل من هم خارج سيطرة قرار "حزب الله" ودائرته المباشرة وغير المباشرة، قادرون او لديهم مصلحة في اشعال البلد بمناخ مذهبي وطائفي لمجرد ان الثنائي قرر اطلاق القنابل الدخانية للانقلاب على المبادرة الفرنسية بعدما اشتعلت الإشارات الحمراء الإقليمية بتطورات الصراع الأميركي الإيراني وحلقات التطبيع مع إسرائيل بتزامن لعين مع محاولة فرنسا انقاذ لبنان مما يترصده. ومع ذلك ترانا لن نخفي الحقائق التي يتحفظ معظم الوسط السياسي حتى الان عن الجهر بها تجنبا ربما لزيادة وتيرة التوتر الصاعد والمنذر ببلوغه مستويات عالية جدا. ان الامر الإيجابي جدا الذي انكشف في مرحلة الأسبوعين السابقين من محاولات تشكيل حكومة تحمل معايير وزارية مختلفة تماما عن كل الحكومات السابقة يتمثل في نقطة جوهرية هي بلورة حالة رفض سياسية واسعة بل عارمة، ينخرط فيها ولو ضمنا معظم حلفاء الثنائي الشيعي، لاي ابتداع جديد لسوابق الفرض القهري والقسري لمعادلات السيطرة على القرار السياسي من خلال الحكومات. وحتى مع افتراض التوصل الى تسوية ما في قابل الساعات والأيام، وأبقت المال للشيعة، سيتعين على الثنائي الشيعي ان يدقق في واقعه لمرة لاستخلاص معنى الموافقة الجماعية التي كانت في مواجهته للقوى السياسية بدءا بحليفه الأكبر العهد العوني نفسه، على المداورة في الحقائب الوزارية ورفض الاجتهادات المزعومة عن تكريس معادلات خارج الدستور. هي حقيقة انه لن يكفي بعد الان اللجوء الى القنابل الدخانية واستسهال اطلاق الاتهامات الخشبية ذي النبرة الشعبوية والمذهبية نحو الخصوم التقليديين لإخفاء ما انكشف من انهيار قدرة الحلفاء قبل الخصوم على المضي في تآكل قاتل تحت سيطرة معادلات القوة القاهرة.
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