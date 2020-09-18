- "التطبيع الرسمي" مع إسرائيل لن يشمل بقية دول "التعاون"
- اعتذار معلق وعاصفة تضليل و"الثنائي" معزول
- لعب "على حافة الهاوية": أديب لن يكون دياب!
- الإليزيه يجّمد إعتذار أديب.. «ومهلة اللاءات» غير مفتوحة!
- استنفار فرنسي لإنقاذ المبادرة: تأجيل اعتذار أديب | هل تسمح أميركا بتشكيل الحكومة؟
- "المنظومة"... إنكار وأثمان
- زمن 7 أيار... البائد!
- الحزب وشعرة معاوية مع فرنسا
- "حزب الله" يرد على تكهنات بخروجه التدريجي من سوريا: حضورنا هناك مرتبط بحاجة الميدان وتطوراته ليس إلا
- مخاطرة العهد بمستقبل لبنان
- حزب الله يدفع أديب لانقلاب مضاد.. فهل يجرؤ؟
- ماكرون... باقون هنا حتى لو فشل التأليف
- المداورة: مفتاح الرباعي السنيّ... للتشدّد
- التسوية المؤجّلة: المالية لبري والداخلية للحريري؟
- "الثنائي": لا أمل لمصطفى أديب بتشكيل الحكومة
- الحزب يلاعب ماكرون.. وشينكر "ما مرقت عليه"
- أغرقها بالبنزين وأحرقها مكبّلة اليدين... جريمة تهزّ قلب الضاحية
- تفجير المرفأ: البحث عمّا لا يُريح
- أخطاء التكليف والتريّث
- «هيئة الشراء العام»: عنوان جديد للمحاصصة؟
- «الثورة» تخيّب جعجع مرتين
- الإصابات تعاود الارتفاع وتلامس الـ 700
- شركتان وقيادي في المقاومة على لائحة العقوبات
- 600 مليون دولار في الاحتياط المالي تدحض مبرّرات الصرف الجماعي
- تجديد عقود التنفيعات في الضمان الاجتماعي
- اتفاقا السلام في إطارهما الإقليمي
- بعد 9 أشهر على الجائحة التي غزت العالم.. كورونا حطم اقتصاد الجميع باستثناء كوريا الجنوبية، فما سرها؟
- أعيرة نارية تعيد شريط العداوة القديمة بين تيارين مارونيين في لبنان
- حكومة لبنان: تريّث واعتذار بانتظار اتصالات باريس وطهران
- المبادرة الفرنسية في لبنان باقية وتتمدّد فوق جبل التعقيدات والقنابل الدخانية
- عقوبات أميركية على مرتبطين بحزب الله.. وأديب: لمزيد من المشاورات
- توقعات الأبراج ليوم September 18, 2020
- الخزانة الأميركية: فرض عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بـ"حزب الله"
- “قريبون من اتفاق نهائي”.. تركيا تعلن عن تطورات إيجابية بمشاركة روسيا في أزمة ليبيا
- قطع أكثر من 8 آلاف كيلومتر.. صور بالأقمار الصناعية تُظهر وصول دخان حرائق الغابات الأمريكية إلى أوروبا
- باريس: فرصة إضافيّة للتأليف.. و"الثنائي" والحريري: فتيل مشتعل
- أسرار وخفايا لبنانية
- معركة «المثالثة» من خلال الحكومة
- ما بعد... المبادرة الفرنسية «إن» سقطت؟!
- الدعم مستمر والأسعار مرتفعة والأموال تنفُد
- الحكومة خلال أيام... أو انتظروا شهرين؟
- 8 آذار "تخطف" لبنان وتطلب الفدية "المالية"
- المهل تتفلت ولا تكريس لـ "الدوحة - 2"
- «عرقنة» تأليف الحكومة .. اتهامات في الداخل وتجاذبات في الخارج!
- اين اخطأت فرنسا في حساباتها ؟
- زمنُ المواجهةِ لا زمنُ الاعتذار
- لماذا ينقلب "الثنائي الشيعي" على المبادرة الفرنسية؟
- "انحناءة" فرنسية وتصلّب شيعي: خميس الاعتذار أو سبت التنازل
- مصادر أميركية : باسيل تأخر جداً..
- إنتكاسات الثنائي الشيعي في انتصاراته الوهمية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
معركة «المثالثة» من خلال الحكومة ...الكاتب:
-
ما بعد... المبادرة الفرنسية «إن» سقطت؟! ...الكاتب:
-
الدعم مستمر والأسعار مرتفعة والأموال تنفُد ...الكاتب:
-
الحكومة خلال أيام... أو انتظروا شهرين؟ ...الكاتب:
-
-
-
لماذا ينقلب "الثنائي الشيعي" على المبادرة الفرنسية؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
إشكالات "القوات" و"التيار"... تضخيم أو حقيقة مرّة؟ ...الكاتب:
-
الحزب يلاعب ماكرون.. وشينكر "ما مرقت عليه"
ماكرون "آدمي" وبسيط. "دخلت عليه" حركات الثنائي الشيعي. لا يزال عوده اللبناني طريّاً. أخذه محمد رعد إلى البحر وأعاده عطشاناً. ضحك عليه بأن حضر لقاء قصر الصنوبر. وفي حديث جانبي، أخذ رعد من ماكرون "سلاماً" إلى الأمين العام للحزب حسن نصر الله. وأبدى الحزب رغبة كبيرة بالتعاون. وكم كانت الفرحة كبيرة حين قال ماكرون: "أعود بعد شهر". كان ذلك في بداية آب، واشترى لحزب الله شهراً كاملاً من أصل أربعة، أي 35 % من الوقت المطلوب، ومجاناً، بانتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يراهن الإيرانيون وحلفاؤهم عليها في تشرين الثاني المقبل، لعلّ جو بايدن يعود ويفتح باب الحوار الهادىء معهم.
ذهب ماكرون، وعاد، ثم أعطى الحكومة 15 يوماً إضافية. وكأنّ زغاريد حزب الله المكتومة كانت تُسمع في البيت الأبيض، فأوفد شينكر.
لكنّ ديفيد شينكر لم يأكل الطعم. سريعاً فهم أنّ "الثنائي الشيعي" يراوغ، فصفعه بعقوبات على الوزيرين السابقين، يد الرئيس نبيه برّي اليمنى علي حسن خليل، وأحد الأيدي اليمنى للمسؤول في حزب الله، وفيق صفا، يوسف فنيانوس، على حد الوصف الأميركي.
فهم شينكر أنّ "الثنائي الشيعي" يشتري الوقت، وأنّ المبادرة الفرنسية قد تكون ضحيّة لعبة كبيرة، أكلت حتّى حينها شهراً من الوقت، وهدفها أن تأكل شهراً إضافياً أو أكثر
فشينكر، حين جاء إلى بيروت ورفض الاجتماع بأيّ من الرؤساء الثلاثة، والتقى ممثلين عن "الثورة"، اكتفى بجلسات مع بعض المستشارين، من بينهم المستشار الإعلامي للرئيس نبيه برّي، علي حمدان. وفهم منه أنّ طريق الترسيم لا يزال طويلاً.
سريعاً فهم شينكر أنّ "الثنائي الشيعي" يشتري الوقت، وأنّ المبادرة الفرنسية قد تكون ضحيّة لعبة كبيرة، أكلت حتّى حينها شهراً من الوقت، وهدفها أن تأكل شهراً إضافياً أو أكثر، ريثما يرحل الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض.
في غداء جمعه بأصدقاء لبنانيين، من الثوّار، قال شينكر: "أنا قد لا أكون في منصبي بعد شهرين". قصد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى أنّ ترامب قد يرحل، كذلك هو، في حين سيبقى "الثنائي الشيعي" في موقعه. ولذلك لا بدّ من التصرّف بحنكة وسرعة وفعالية.
في لقاء مع صحافيين وناشطين بدعوة من مؤسسسة مي شدياق الثلاثاء الفائت، قال السفير الأميركي السابق في لبنان، جيفري فيلتمان، إنّ "العقوبات أدوات وليست سياسة أميركية". وشرح أنّه "لا يوجد سياسة أميركية اتجاه لبنان".
لا بدّ أن يتدخّل شينكر مجدّداً. شينكر "اللبناني" الهوى، بالمعنيين، والذي يعرف ألاعيب الحزب، الآتي من خلفية العمل في مراكز البحث، ومعرفة التفاصيل الدقيقة لكيفية تفكير حزب الله وحلفائه
هكذا نفهم أنّ العقوبات تحاول "التدخّل" لتسريع الحلّ من هنا، أو الضغط على المعرقلين والفاسدين وحلفاء الحزب من هناك. في حين أنّ فرنسا تحمل سياسة وطروحاتٍ واضحة، لا تبدأ من أسماء الوزراء، ولا تنتهي بالحديث عن تفاصيل بناء المرفأ الجديد.
لكنّ الأميركيين فهموا أنّ "الثنائي الشيعي" لا يستعجل الحلّ. من تحمّل 4 سنوات قاسية من ترامب، يمكن أن يتحمّل رصاصاً في ركبتيه خلال الأيام القليلة المتبقية، التي لا تزيد عن 45. فاليوم نحن دخلنا في منتصف الشهر الثاني من المراوغة. وقد اشترى حزب الله 50 % من الوقت المتبقي لانتخابات قد تذهب بترامب وشينكر وكلّ إدارتهما. بقي أقلّ من 45 يوماً. وكلّ ساعة يشتريها الحزب، تارةً باسم التشاور، وطوراً باسم أنّ مصطفى أديب يأخذ وقته، ستكون إنجازاً تاريخياً للحزب.
في هذه الأثناء، لا بدّ أن يتدخّل شينكر مجدّداً. شينكر "اللبناني" الهوى، بالمعنيين، والذي يعرف ألاعيب الحزب، الآتي من خلفية العمل في مراكز البحث، ومعرفة التفاصيل الدقيقة لكيفية تفكير حزب الله وحلفائه، وليس من خلفية التعاون مع سياسيين ورجال دولة، مثلما هو حال الآدمي، والبسيط، إيمانويل ماكرون.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- اعتذار معلق وعاصفة تضليل و"الثنائي" معزول
- لعب "على حافة الهاوية": أديب لن يكون دياب!
- الإليزيه يجّمد إعتذار أديب.. «ومهلة اللاءات» غير مفتوحة!
- استنفار فرنسي لإنقاذ المبادرة: تأجيل اعتذار أديب | هل تسمح أميركا بتشكيل الحكومة؟
- زمن 7 أيار... البائد!
- "حزب الله" يرد على تكهنات بخروجه التدريجي من سوريا: حضورنا هناك مرتبط بحاجة الميدان وتطوراته ليس إلا
- مخاطرة العهد بمستقبل لبنان
- "الثنائي": لا أمل لمصطفى أديب بتشكيل الحكومة
- الحزب يلاعب ماكرون.. وشينكر "ما مرقت عليه"
- أغرقها بالبنزين وأحرقها مكبّلة اليدين... جريمة تهزّ قلب الضاحية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)