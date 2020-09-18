اشتباك "القوات" و"العونيين" من الشارع إلى القضاء.. والكنيسة

لم يعلق رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، على الشكوى التي تقدم بها التيار الوطني الحر إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت "بحق حزب القوات اللبنانية والسيد سمير جعجع وعدد من الناشطين والملتزمين في الحزب المذكور"، بعد حادثة ميرنا الشالوحي. واكتفى جعجع بالقول، في مؤتمر صحافي للحديث عن المبادرة الفرنسية والتعقيدات السياسية في تشكيل الحكومة عقده اليوم الجمعة: "هذا ليس موضوعنا اليوم، والصحافة الصحيحة هي الصحافة الصحيحة إلا أن الصحافة النكدية هي صحافة نكدية. أنا أقولها في وجهك. ما حصل هو مجرد حادث وكل مواطن معرض يومياً وهو يقود سيارته على الطريق لاحتمال وقوع حادث معه وهذا ما يسمونه بالفرنسية "Accident de parcours" ويجب ألا نأخذ حادثاً ما لتصويره وكأنه يحصل في كل يوم. وفي هذا الإطار أسأل أين تضعون الحادثة التي حصلت في لوبية الجنوبية بين حزب الله وحركة أمل وأسفرت عن قتيل وأين هما حزب الله وأمل؟ تفضلوا وأجيبونا، فهل تريدون منا التكلم بهذه الطريقة؟ في كل يوم هناك مئات الحوادث بين الطرفين ونراها ونسمعها عبر الـ"Social Media" وإذا ما أردتم الذهاب باتجاه النكد الصغير فنحن جاهزون للذهاب معكم حتى النهاية به. نشكر الله على أنه لم يسقط أي قتيل ونحن نعمل كل ما يجب أن نقوم به لكي لا يحصل حتى حادث سير لكي لا يأتينا أناس سمجون للقول "أين هو البلد اليوم وماذا أنتم فاعلون"، في حين أن الاشقاء يختلفون وهم يخرجون من باب المنزل في بعض الأحيان والأمور لا تستأهل هذا القدر من التعظيم".

الشكوى العونية

وكان التيار تقدم أمس الخميس بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية في بيروت "بحق حزب القوات اللبنانية والسيد سمير جعجع وعدد من الناشطين والملتزمين في الحزب المذكور، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً، لإقدامهم بتوجيهات وأوامر من الحزب المدعى عليه، على مهاجمة المقر المركزي للتيار الوطني الحر على شكل جماعات مسلحة، بناء لاتفاق مسبق، يهدف إلى ارتكاب الجنايات على الأشخاص والأموال المتواجدين في المقر المذكور، والتعرض للدولة اللبنانية وهيبتها وسلطتها، عبر تأليف تجمعات شغب والحض على النزاع بين عناصر الأمة، الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد 317 و335 و346 من قانون العقوبات، طالباً التحقيق معهم والادعاء عليهم بالجرائم المذكورة، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وقد تسجلت الشكوى تحت رقم 5387/م/2020"، كما أكد المكتب الإعلامي في التيار.

كرامة عون

وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي استقبل أمس وفداً من كتلة "لبنان القوي"، الذي عرض معه "حادث الاعتداء"، ضم النواب سيمون ابي رميا، سليم عون وجورج عطالله ونائبة رئيس "التيار الوطني الحر" مي خريش.

وأكد ابي رميا أن اللقاء تطرق "لملفات كثيرة في ظل الوضع الذي نعيشه والأمل بتأليف حكومة جديدة ووضع لبنان على القطار السليم، من أجل إيجاد حلول لكافة المشاكل المعيشية والاجتماعية والمالية. كذلك تطرقنا مع غبطته إلى حادث الاعتداء الذي تعرض له مركز "التيار الوطني الحر" في سنتر ميرنا الشالوحي، ووضعنا كل الوقائع التي بحوزتنا في يد غبطته. ولا شك أن هذا المنبر في الديمان أو في بكركي هو منبر للحوار الذي يغلب عليه لغة الحكمة والحوار، وبالتالي عندما وضعنا كل ذلك عند البطريرك، قررنا التطلع إلى الغد الذي يجب أن يحمل الأمل والوحدة والانفتاح والحوار والنقاش والتعددية وحق الاختلاف".

وتابع: "الشعب اللبناني والرأي العام لم يعد يريد رؤية مشاهد تذكره بحقبة سوداء أليمة، و"التيار الوطني الحر" حامل رسالة الانفتاح والحوار والشراكة ورسالة التعددية التي تضع كل إنسان في مكانه ضمن الأطر القانونية. وفي الوقت عينه، يحمل التيار على كتفيه هم كرامته وهم تاريخه وبالتحديد كرامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي هو في الموقع الماروني أولاً والوطني ثانياً. والبطريرك سيقوم بمبادرة في هذا الخصوص ونحن لها "غب الطلب" وسنلبي كل ما يقرره البطريرك، ونكون إلى جانبه، من أجل الحد من خطاب الحقد والكراهية المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ليس من شيمنا، وهذه هي رسالة "التيار الوطني الحر" نبذ الحقد والكراهية ونطلب من الجميع ان يلاقينا".