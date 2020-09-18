- الفساد والتناحر الطائفي وراء أخطر أزمة اقتصادية في لبنان
- محاولات يائسة لإنقاذ المبادرة الفرنسية في لبنان
- «التشدد» الشيعي يقابله «التراخي» الفرنسي
- إسرائيل تُجدّد التّهديد باغتِيال السيّد نصر الله.. وترامب يتحدّث عن إيقاف خطّة لاغتِيال الأسد.. هل التّزامن في التّوقيت مجرّد صُدفة؟ وهل ستمنع العُقوبات الأمريكيّة مسيرة إعادة الإعمار السوريّة مِثلما كشفت آخِر التّهديدات؟ إنّه الإجرام في زمنِ الكورونا
- مستشار باسيل يضرب مواطناً وأتباعه يحطمون أسنان شابة
- اشتباك "القوات" و"العونيين" من الشارع إلى القضاء.. والكنيسة
- حزب الله في لبنان.. تلزيمات ومشاريع تدر المليارات
- التأليف بين التريث والاعتذار.. ونصيحة فرنسـية بمفاوضة «الثنائي»
- أسرار وخفايا لبنانية
- مَن سيقول «آخ» أولاً؟
- ماذا يعني بقاء «المالية» في كنف الثنائية؟
- «محاضر الطائف الحية»: لا حصر أو حظر وزارياً لأي طائفة
- بدأ عصر التقشّف: الإستيراد تراجع 50%
- نصائح لأديب و«الثنائي» من «فاعل خير»!
- هل المالية للشيعة؟؟؟
- مشانقُ الشعب والإعدام المعنوي
- "التطبيع الرسمي" مع إسرائيل لن يشمل بقية دول "التعاون"
- اعتذار معلق وعاصفة تضليل و"الثنائي" معزول
- لعب "على حافة الهاوية": أديب لن يكون دياب!
- الإليزيه يجّمد إعتذار أديب.. «ومهلة اللاءات» غير مفتوحة!
- استنفار فرنسي لإنقاذ المبادرة: تأجيل اعتذار أديب | هل تسمح أميركا بتشكيل الحكومة؟
- "المنظومة"... إنكار وأثمان
- زمن 7 أيار... البائد!
- الحزب وشعرة معاوية مع فرنسا
- "حزب الله" يرد على تكهنات بخروجه التدريجي من سوريا: حضورنا هناك مرتبط بحاجة الميدان وتطوراته ليس إلا
- مخاطرة العهد بمستقبل لبنان
- حزب الله يدفع أديب لانقلاب مضاد.. فهل يجرؤ؟
- ماكرون... باقون هنا حتى لو فشل التأليف
- المداورة: مفتاح الرباعي السنيّ... للتشدّد
- التسوية المؤجّلة: المالية لبري والداخلية للحريري؟
- "الثنائي": لا أمل لمصطفى أديب بتشكيل الحكومة
- الحزب يلاعب ماكرون.. وشينكر "ما مرقت عليه"
- أغرقها بالبنزين وأحرقها مكبّلة اليدين... جريمة تهزّ قلب الضاحية
- تفجير المرفأ: البحث عمّا لا يُريح
- أخطاء التكليف والتريّث
- «هيئة الشراء العام»: عنوان جديد للمحاصصة؟
- «الثورة» تخيّب جعجع مرتين
- الإصابات تعاود الارتفاع وتلامس الـ 700
- شركتان وقيادي في المقاومة على لائحة العقوبات
- 600 مليون دولار في الاحتياط المالي تدحض مبرّرات الصرف الجماعي
- تجديد عقود التنفيعات في الضمان الاجتماعي
- اتفاقا السلام في إطارهما الإقليمي
- بعد 9 أشهر على الجائحة التي غزت العالم.. كورونا حطم اقتصاد الجميع باستثناء كوريا الجنوبية، فما سرها؟
- أعيرة نارية تعيد شريط العداوة القديمة بين تيارين مارونيين في لبنان
- حكومة لبنان: تريّث واعتذار بانتظار اتصالات باريس وطهران
- المبادرة الفرنسية في لبنان باقية وتتمدّد فوق جبل التعقيدات والقنابل الدخانية
- عقوبات أميركية على مرتبطين بحزب الله.. وأديب: لمزيد من المشاورات
- توقعات الأبراج ليوم September 18, 2020
- الخزانة الأميركية: فرض عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بـ"حزب الله"
- “قريبون من اتفاق نهائي”.. تركيا تعلن عن تطورات إيجابية بمشاركة روسيا في أزمة ليبيا
-
حزب الله في لبنان.. تلزيمات ومشاريع تدر ...الكاتب:
-
مَن سيقول «آخ» أولاً؟ ...الكاتب:
-
ماذا يعني بقاء «المالية» في كنف الثنائية؟ ...الكاتب:
-
«محاضر الطائف الحية»: لا حصر أو حظر ...الكاتب:
-
بدأ عصر التقشّف: الإستيراد تراجع 50% ...الكاتب:
-
نصائح لأديب و«الثنائي» من «فاعل خير»! ...الكاتب:
-
هل المالية للشيعة؟؟؟ ...الكاتب:
-
مشانقُ الشعب والإعدام المعنوي ...الكاتب:
-
"المنظومة"... إنكار وأثمان ...الكاتب:
-
زمن 7 أيار... البائد! ...الكاتب:
-
الحزب وشعرة معاوية مع فرنسا ...الكاتب:
-
"حزب الله" يرد على تكهنات بخروجه التدريجي ...الكاتب:
-
مخاطرة العهد بمستقبل لبنان ...الكاتب:
-
حزب الله يدفع أديب لانقلاب مضاد.. فهل ...الكاتب:
-
ماكرون... باقون هنا حتى لو فشل التأليف ...الكاتب:
-
المداورة: مفتاح الرباعي السنيّ... للتشدّد ...الكاتب:
-
التسوية المؤجّلة: المالية لبري والداخلية للحريري؟ ...الكاتب:
-
"الثنائي": لا أمل لمصطفى أديب بتشكيل الحكومة ...الكاتب:
-
الحزب يلاعب ماكرون.. وشينكر "ما مرقت عليه" ...الكاتب:
-
أغرقها بالبنزين وأحرقها مكبّلة اليدين... جريمة تهزّ ...الكاتب:
-
تفجير المرفأ: البحث عمّا لا يُريح ...الكاتب:
-
أخطاء التكليف والتريّث ...الكاتب:
-
«هيئة الشراء العام»: عنوان جديد للمحاصصة؟ ...الكاتب:
-
«الثورة» تخيّب جعجع مرتين ...الكاتب:
-
600 مليون دولار في الاحتياط المالي تدحض ...الكاتب:
-
تجديد عقود التنفيعات في الضمان الاجتماعي ...الكاتب:
-
-
-
-
الحكومة خلال أيام... أو انتظروا شهرين؟ ...الكاتب:
محاولات يائسة لإنقاذ المبادرة الفرنسية في لبنان
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: أخشى أن أقول رحمة الله على لبنان الكبير.
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالات هاتفية بالقادة اللبنانيين الجمعة لمناقشة الجهود المتعثرة لتشكيل حكومة جديدة، في محاولة لإنقاذ مبادرته التي تستهدف إنقاذ لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة.
وتمارس فرنسا ضغوطا على سياسيين من طوائف لبنانية مختلفة لتشكيل حكومة في وقت قريب للبدء في إصلاحات مطلوبة داخليا ودوليا. لكن العملية وصلت إلى طريق مسدود بسبب خلافات تداخل معها البعد المحلي بالإقليمي والدولي في علاقة بالصراع الأميركي الإيراني.
ويصر الفصيلان الشيعيان الرئيسيان في البلاد، وهما حزب الله المدعوم من إيران وحركة أمل، على ترشيح الشخصيات الشيعية التي ستشارك في الحكومة ومن بين الحقائب التي تريد تسمية من يشغلها وزارة المالية.
في المقابل يرفض رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب ومن خلفه رؤساء الحكومات السابقون الذين يمثلون الطائفة السنية الأمر، وسط حديث عن دخول أميركي على الخط.
سمير جعجع: مطالب حزب الله وأمل تضرب المبادرة الفرنسية في الصميم
وانقضى بالفعل الموعد النهائي المحدد بين باريس وزعماء لبنان لتشكيل حكومة جديدة في 15 سبتمبر الجاري. ولا يبدو أن هناك أفقا لحل هذه المعضلة، لاسيما مع إصرار الثنائي الشيعي على مواقفه. ولئن تبدو باريس مستعدة للتنازل، إلا أن القوى اللبنانية المقابلة ليست في وارد ذلك.
وذكرت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا من الرئيس إيمانويل ماكرون تناول “الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن”.
وصرح مصدر دبلوماسي بأن ماكرون اتصل أيضا برئيس البرلمان نبيه بري، زعيم حركة أمل ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الذي يدعم رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب.
وقال أديب، وهو سني، الخميس إنه سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل الحكومة بعدما أشارت تقارير إلى أنه قد يتنحى عن المهمة. وكان قد اقترح تداول السيطرة على الوزارات إذ ظلت في أيدي ذات الطوائف لسنوات طويلة.
وذكر المصدر الدبلوماسي أن ماكرون تحدث مع أديب الخميس وطلب منه التحلي بالهدوء وعدم التنحي.
وصرح زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الجمعة بأن مطالب حزب الله وحركة أمل الشيعيين تضرب المبادرة الفرنسية “في الصميم”. وأضاف خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون “إن شاء الله أكون مخطئا بس تعطلت وتعطلت، شو بدو يعود يخلصها هلق؟”.
وأشار إلى أن “الإذعان لمطالب حزب الله وحركة أمل سيدفع بقية القوى لطرح مطالب وهو ما سيعرقل الإصلاحات”. وردا على سؤال بشأن المتوقع إذا تبددت الفرصة التي توفرها المبادرة الفرنسية، قال “مزيد من الانهيار بس (لكن) بسرعة أكبر”.
ومع انحسار فرص التوصل إلى تسوية إلى حدودها الدنيا قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر مساء الجمعة “غدا وعند صياح الديك سيكتشف أهل الميثاق القديم وأهل العرف الجديد أن لا مال في بيت المال وأن مرفأ بيروت مات وانتقل إلى أشدود وعسقلان وأن أنابيب الخليج ستستبدل بالـ’أي.بي.سي’ والـ“تبلين” وأن كل صواريخ وراجمات المذهبية من أي جهة لن تحمي لبنان”.
وأضاف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي “أخشى أن أقول رحمة الله على لبنان الكبير”.
ويرى مراقبون أن فشل تشكيل حكومة لبنانية سيقود لبنان إلى المجهول، وستجد القوى السياسية المتحكمة في المشهد نفسها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي وربما عقوبات.
وسبق وأن حذرت باريس تلك القوى من مغبة التعامل بلامبالاة مع كل ما يحدق بلبنان وأن سيناريو فرض عقوبات موضوع على الطاولة.
وتعاملت الولايات المتحدة بنوع من الاستخفاف مع المبادرة الفرنسية وما يمكن أن تحققه في ظل إدراكها بأن حزب الله وحلفاءه لن يقبلا تشكيل حكومة خارجة عن سيطرتهما.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عن عقوبات بحق شركتي آرش كونسالتينغ للدراسات والاستشارات الهندسية، ومعمار كونستركشن للهندسة والمقاولات، لارتباطهما بحزب الله.
وفرضت في 8 من شهر سبتمبر الجاري، عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين (علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس)، بسبب ضلوعهما في عمليات فساد كبيرة، وتعاونهما مع حزب الله.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الفساد والتناحر الطائفي وراء أخطر أزمة اقتصادية في لبنان
- محاولات يائسة لإنقاذ المبادرة الفرنسية في لبنان
- «التشدد» الشيعي يقابله «التراخي» الفرنسي
- مستشار باسيل يضرب مواطناً وأتباعه يحطمون أسنان شابة
- اشتباك "القوات" و"العونيين" من الشارع إلى القضاء.. والكنيسة
- حزب الله في لبنان.. تلزيمات ومشاريع تدر المليارات
- التأليف بين التريث والاعتذار.. ونصيحة فرنسـية بمفاوضة «الثنائي»
- أسرار وخفايا لبنانية
- بدأ عصر التقشّف: الإستيراد تراجع 50%
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)