- المَخرج باعتذار مصطفى أديب
- عون - بري... مواجهة لم تنتهِ فصولها بعد
- العقوبات تُحرج المصارف والقضاء: دقّت ساعة الحساب
- عراجي: لقاح كورونا انتخابي.. وسيتأخر ليصل إلى لبنان
- الضغوط على "حزب الله" ستستمر: قواعد اللعبة تغيّرت
- حفلة التطبيع العربي: الطُغاة يحاولون إعادة انتخاب ترامب
- «الثنائي»: حقيبة المال أو اعتذار أديب
- الحريري مزهوّاً: حزب الله مضطر الى التنازل
- «كورونا» يُشعِل «رومية»: نحو التمرّد الكبير
- إصابات كورونا تتخطّى 700 حالة يومياً و18 وفاة في 24 ساعة: هل بدأ الأسوأ؟
- إدارة ترامب تضغط على لبنان: مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل» قبل الانتخابات
- "قوارب الموت": أطفالنا جثث في البحر
- الفساد والتناحر الطائفي وراء أخطر أزمة اقتصادية في لبنان
- محاولات يائسة لإنقاذ المبادرة الفرنسية في لبنان
- «التشدد» الشيعي يقابله «التراخي» الفرنسي
- إسرائيل تُجدّد التّهديد باغتِيال السيّد نصر الله.. وترامب يتحدّث عن إيقاف خطّة لاغتِيال الأسد.. هل التّزامن في التّوقيت مجرّد صُدفة؟ وهل ستمنع العُقوبات الأمريكيّة مسيرة إعادة الإعمار السوريّة مِثلما كشفت آخِر التّهديدات؟ إنّه الإجرام في زمنِ الكورونا
- توقعات الأبراج ليوم September 19, 2020
- إسرائيل تبدأ عزلاً شاملاً جديداً لمواجهة الوباء وآخر جزئي في العاصمة الاسبانية
- مستشار باسيل يضرب مواطناً وأتباعه يحطمون أسنان شابة
- اشتباك "القوات" و"العونيين" من الشارع إلى القضاء.. والكنيسة
- حزب الله في لبنان.. تلزيمات ومشاريع تدر المليارات
- التأليف بين التريث والاعتذار.. ونصيحة فرنسـية بمفاوضة «الثنائي»
- أسرار وخفايا لبنانية
- مَن سيقول «آخ» أولاً؟
- ماذا يعني بقاء «المالية» في كنف الثنائية؟
- «محاضر الطائف الحية»: لا حصر أو حظر وزارياً لأي طائفة
- بدأ عصر التقشّف: الإستيراد تراجع 50%
- نصائح لأديب و«الثنائي» من «فاعل خير»!
- هل المالية للشيعة؟؟؟
- مشانقُ الشعب والإعدام المعنوي
- "التطبيع الرسمي" مع إسرائيل لن يشمل بقية دول "التعاون"
- اعتذار معلق وعاصفة تضليل و"الثنائي" معزول
- لعب "على حافة الهاوية": أديب لن يكون دياب!
- الإليزيه يجّمد إعتذار أديب.. «ومهلة اللاءات» غير مفتوحة!
- استنفار فرنسي لإنقاذ المبادرة: تأجيل اعتذار أديب | هل تسمح أميركا بتشكيل الحكومة؟
- "المنظومة"... إنكار وأثمان
- زمن 7 أيار... البائد!
- الحزب وشعرة معاوية مع فرنسا
- "حزب الله" يرد على تكهنات بخروجه التدريجي من سوريا: حضورنا هناك مرتبط بحاجة الميدان وتطوراته ليس إلا
- مخاطرة العهد بمستقبل لبنان
- حزب الله يدفع أديب لانقلاب مضاد.. فهل يجرؤ؟
- ماكرون... باقون هنا حتى لو فشل التأليف
- المداورة: مفتاح الرباعي السنيّ... للتشدّد
- التسوية المؤجّلة: المالية لبري والداخلية للحريري؟
- "الثنائي": لا أمل لمصطفى أديب بتشكيل الحكومة
- الحزب يلاعب ماكرون.. وشينكر "ما مرقت عليه"
- أغرقها بالبنزين وأحرقها مكبّلة اليدين... جريمة تهزّ قلب الضاحية
- تفجير المرفأ: البحث عمّا لا يُريح
- أخطاء التكليف والتريّث
- «هيئة الشراء العام»: عنوان جديد للمحاصصة؟
-
المَخرج باعتذار مصطفى أديب ...الكاتب:
-
عون - بري... مواجهة لم تنتهِ فصولها ...الكاتب:
-
العقوبات تُحرج المصارف والقضاء: دقّت ساعة الحساب ...الكاتب:
-
عراجي: لقاح كورونا انتخابي.. وسيتأخر ليصل إلى ...الكاتب:
-
الضغوط على "حزب الله" ستستمر: قواعد اللعبة ...الكاتب:
-
«الثنائي»: حقيبة المال أو اعتذار أديب ...الكاتب:
-
الحريري مزهوّاً: حزب الله مضطر الى التنازل ...الكاتب:
-
«كورونا» يُشعِل «رومية»: نحو التمرّد الكبير ...الكاتب:
-
إدارة ترامب تضغط على لبنان: مفاوضات مباشرة ...الكاتب:
-
"قوارب الموت": أطفالنا جثث في البحر ...الكاتب:
-
حزب الله في لبنان.. تلزيمات ومشاريع تدر ...الكاتب:
-
مَن سيقول «آخ» أولاً؟ ...الكاتب:
-
ماذا يعني بقاء «المالية» في كنف الثنائية؟ ...الكاتب:
-
«محاضر الطائف الحية»: لا حصر أو حظر ...الكاتب:
-
بدأ عصر التقشّف: الإستيراد تراجع 50% ...الكاتب:
-
نصائح لأديب و«الثنائي» من «فاعل خير»! ...الكاتب:
-
هل المالية للشيعة؟؟؟ ...الكاتب:
-
مشانقُ الشعب والإعدام المعنوي ...الكاتب:
-
"المنظومة"... إنكار وأثمان ...الكاتب:
-
زمن 7 أيار... البائد! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
التسوية المؤجّلة: المالية لبري والداخلية للحريري؟ ...الكاتب:
-
-
-
أغرقها بالبنزين وأحرقها مكبّلة اليدين... جريمة تهزّ ...الكاتب:
«الثنائي»: حقيبة المال أو اعتذار أديب
لأن الاستشهاد بميت يطعن في الافادة، لا احد يبدّد غموضاً يحوط بحقيبة المال وما دار عنها - او لم يدر - في اتفاق الطائف. نواب سابقون من المرحلة ينفون تخصيصها بالطائفة الشيعية، وآخرون زملاء لهم يجزمون. الجميع كان الى الطاولة نفسها. فمَن يُصدَّق؟
لم يعد الثنائي الشيعي يقارب الخلاف على حقيبة المال كمشكلة جزئية عابرة في تأليف الحكومة، على غرار ما كان يحدث في حكومات سابقة لبعض الوقت، ثم ينحسر السجال. انتزاعها منه، بالنسبة اليه، بات اكثر من تقاسم حصص وتوزيع حقائب على الكتل والاحزاب الكبرى، واقرب الى مشروع سياسي ينخرط فيه افرقاء محليون ودول. لذا يعتبر مواجهة المشروع - وإن على حقيبة كأنموذج اداة - دفاعاً عن كيان ووجود سياسي.
يرمي المشروع الى اخراج حزب الله من السلطة الاجرائية كلياً، وتجريده كثنائي شيعي مع الرئيس نبيه برّي معني بها من الحقيبة هذه، وإفقاده دوره في تسمية وزرائه بترك سواه من قوى محلية واجهتها الرئيس المكلف مصطفى اديب يُعيّنون عنه الوزراء الشيعة في الحقائب الاخرى.
ما يُطلب منه يُعيده للمرّة الاولى الى ما قبل عام 2005، عندما دخل للمرّة الاولى السلطة الاجرائية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بوزير صديق غير حزبي هو طراد حمادة، ثم ادخل الحزب - الى اعادة توزير حمادة - وزيراً ثانياً حزبياً فاعلاً في الحكومة التالية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة العام نفسه هو محمد فنيش. مذذاك اضحى في صلب تأليف الحكومات المتعاقبة. يتقاسم الحصة الشيعية بينه وبرّي الذي يحوز القسم الاكبر منها، ويتمسّك منذ عام 2008 بالنصاب الموصوف في الحكومات المتعاقبة. في حكومة الرئيس حسان دياب عام 2020، لم يُوزَّر حزبي له شأن الافرقاء الآخرين جميعاً، الا انه أُعطي - كرئيس المجلس - حق تسمية الوزير في الحقيبة المخصصة له. ما يُدعى اليه الثنائي الشيعي اليوم هو حرمانه من تسمية وزرائه في حكومة اديب، في تطور مضاف على طريق اخراجه تماماً من الحكومة. من ذلك تحدّثه عن مشروع سياسي يتجاوز حقيبة المال.
ما بات محسوماً عند الثنائي الشيعي المعطيات الآتية:
1 - لا يزال يؤيد المبادرة الفرنسية، ولا يبحث عن خلاف مع الفرنسيين. يلفته ان باريس تتعامل معه بواقعية - وإن من دون ان تتفهّم تماماً وجهة نظره - اكثر بكثير من افرقاء لبنانيين كالرئيس سعد الحريري. استمرار تأييده المبادرة الفرنسية وعدم معاداتها، جعلاه يستوعب الموجة الاولى ممّا عدّه اعتداءً عليه، وهو الاصرار على إفقاده حقيبة المال ومنعه من اختيار وزرائه. افضت الموجة الاولى الى ثلاثة تراجعات متتالية في اسبوع واحد هو هذا الاسبوع: تراجع باريس عن مهلة 15 يوماً التي انتهت الثلثاء ثم مُددت الى الخميس ثم مُددت الى غد الاحد وقد تمدد ايضاً الى ابعد، تراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع مسودة اديب الاربعاء المنصرم بعدما شاع انه يدعمه في كل ما يفعل، تراجع اديب عن تقديم مسودة حكومته مرّتين كما تراجعه مرّتين عن الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.
2 - لا يملك الثنائي الشيعي تفسيراً لانقلاب الحريري عليه بنحو مفاجئ، وبدا انه يحمّل المبادرة الفرنسية اكثر مما تتطلّب، ويريد توريط الثنائي في مشكلة مع الرئيس ايمانويل ماكرون. في لقائه الحريري السبت المنصرم، سأله برّي: لو كنت انت رئيساً للحكومة ألن تسمّي وزراءك ونحن نسمّي وزراءنا؟
سأله كذلك: كيف تقبل بأن تسمّي انت وزراءك ولا تسمح للآخرين بأن يسمّوا وزراءهم؟
اعطاه رئيس المجلس لائحتين على التوالي، كلاً منها من خمسة اسماء محتملة للتوزير في حقيبة المال، فرفضهما وأصر على ان لا تصدر التسمية عن الثنائي الشيعي. الاهم ان لا تكون عنده وزارة المال، اصل المشكلة.
ليس خافياً على الثنائي ان المفاوض الفعلي هو الحريري، وليس اديب الذي افصح بغموض منذ المشاورات التي اجراها مع الكتل، عن ان ليست لديه افكار واضحة سوى انه يريد تأليف حكومة اختصاصيين بالتفاهم مع الفرنسيين. في ما بعد ظهرت الى العلن فكرة المداورة ما بين الحقائب التي لم تعنِ بالنسبة الى الثنائي سوى استهدافه هو لانتزاع حقيبة المال منه.
استيعاب الموجة الأولى من المواجهة بعد 3 تراجعات
يعرف تماماً - الى الاسباب الميثاقية التي يتسلح بها والمثيرة للشكوك والجدل - ان اياً من الحقائب السيادية الثلاث الاخرى يتعذّر عليه الحصول عليها لدوافع مختلفة يتداخل المذهبي بالاقليمي والدولي فيها: لا الدفاع المرتبطة باستمرار المساعدات العسكرية الاميركية للجيش، ولا الخارجية الموصدة الابواب دونه على الخارج، ولا الداخلية الاقرب ما تكون الى محمية سنّية حيث تتداخل في فرع المعلومات عشرات اجهزة الاستخبارات العسكرية العربية والاوروبية والاميركية تمويلاً وتبادلاً للمعلومات، وقد يكون وزيراها السابقان زياد بارود ومروان شربل اكتشفا استحالة إمرة الفرع، مثلما اكتشف خلفهما نهاد المشنوق سهولته كسنّي. في ما مضى، قبل الوصول الى العقوبات الاميركية على حزب الله واحتدام مطاردة الاميركيين له لتجفيف امواله، شغل وزير شيعي في قلب الثنائي كغازي زعيتر وزارة الدفاع عام 1998، واربعة وزراء شيعة سمّاهم برّي الخارجية كمحمود حمود وفوزي صلوخ وعلي الشامي وعدنان منصور ما بين عامي 2000 و2014 ولم تكن ابواب الخارج مشرعة لهم دائماً.
3 - رفع الثنائي الشيعي المواجهة من الاصرار على حقيبة المال - وقد باتت محسومة ونهائية بالنسبة اليه - الى مشكلة مرتبطة بمصير الحكومة برمتها: تبصر النور بمشاركته او يذهب الرئيس المكلف الى الاعتذار. اضحت حكومة امر واقع من الماضي، وتالياً لم يعد لدى اديب سوى التفاهم على شق إخراج حقيبة المال للثنائي بأقل اضرار. المؤكد لدى الثنائي ايضاً ان رئيس الجمهورية لن يكون في وارد الانقلاب على حليفه بعدما ارسل اليه اشارة ايجابية: مداورة بموافقة الافرقاء جميعاً. مع ذلك رفض الثنائي ربط تجريده من حقيبة المال بالذريعة التي يطلقها الحريري، وهي ان المداورة انطلاقاً منها تتيح اجراء اصلاحات بنيوية في الاقتصاد تصر عليها المبادرة الفرنسية. بذلك تبدو المداورة شرطاً فرنسياً يتنكّبه الحريري.
استكمال الذريعة هذه، ان التيار الوطني الحر لا يطالب بحقيبتي الطاقة والخارجية، ولا تيار المستقبل بحقيبتي الداخلية والاتصالات، ولا رئيس الجمهورية بحصة له ناهيك بحقيبة الدفاع. لا يتبرأ الثنائي الشيعي من فساد ليس قليلاً يُلقي بثقله على وزارة المال بصفتها صندوق اموال الدولة ومزراب الاهدار، الا ان السمعة الملطخة للحقيبة تعود الى عام 1992 حتى عام 1998 عندما كانت فعلياً في عهدة الوزير فؤاد السنيورة، واسمياً على الرئيس رفيق الحريري مع بدء عدّاد الاستدانة وتراكم الديون وتسييب المال العام، ثم ما بين عامي 2000 و2004، وصولاً الى حقبته الاخيرة فيها ما بين عامي 2005 و2008 رغم وجود ماروني على رأسها هو جهاد أزعور. لا حقيبة لا فساد فيها عندما تُكتشف اسباب انهيار الاقتصاد والنقد الوطني، ويتأكد ان المتعاقبين عليها هم الكتل نفسها.
4 - وصل الثنائي الشيعي الى استنتاج مفاده انه امام لعبة مقفلة الخيارات: إما ان يكون خارج الحكومة - وهو الشق الاميركي في المبادرة الفرنسية تبعاً لاعتقاده - او يتحمّل وزر تعطيل تأليف الحكومة، وتالياً توقّع عقوبات قاسية.
رهان الحريري والفريق الذي يحوط به، وخصوصاً الرؤساء السابقين للحكومة، ان الحلقة الاضعف في هذه المواجهة هو برّي كونه في صلب النظام المصرفي الاميركي خلافاً لحزب الله الذي اخرج نفسه - أو أُجبِرَ على الخروج منه - فباتت امواله في قجته هو. اولى الاشارات السلبية المنطوية على تهديد مباشر الى رئيس المجلس، العقوبات التي فُرِضت في 8 ايلول على الوزير السابق علي حسن خليل بصفته اول مساعديه. لم تكن العقوبات المماثلة في الرزمة نفسها على الوزير السابق يوسف فنيانوس رسالة تهديد الى رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه - وإن وصل اليه تطاير رذاذها المفهوم الدلالة - مقدار ما كانت الى حزب الله، نظراً الى الدورين السياسي والامني اللذين يضطلع بهما فنيانوس لديه كما مع سوريا. لم تترك العقوبات على فنيانوس صداها مثلما فعلت على خليل، ما دام المقصود منها التصويب على برّي في اكثر من اتجاه. الا انه قرّر المواجهة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
نقولا ناصيف
كاتب صحفي - صحيفة االاخبار اللبنانية
- «الثنائي»: حقيبة المال أو اعتذار أديب
- أيّهما ينحني للآخر: الرئيس المكلّف أم الثنائي الشيعي؟
- بري: لن نشارك من دون «المالية»
- الرؤساء السابقون: أمر الطائفة لنا
- حكومة وزراء ليسوا من صنع الأحزاب ولا معادين لها
- الأقوى في طائفته يختار الأضعف
- استشارات الاثنين لـ«بلف» ماكرون أم لتأليف حكومة؟
- الحسيني: الرئيسان مُلزمان مهلاً مقيِّدة
- عون لا يُجري استشارات ملزمة إلا بضمانات مسبقة
- برّي: رئيس المستقبل مرشّحي وليُسمِّ الآخرون مرشّحهم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)