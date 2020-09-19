أسرار وخفايا لبنانية

البناء

خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن الرئيس فؤاد السنيورة اقترح إعداد تشكيلة حكومية افتراضية تبهر الرأي العام يقدّمها الرئيس المكلف في حال الاعتذار لتحميل الثنائي مسؤولية ضياع الفرصة، لكن البعض أبدى خشيته من قيام رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة الافتراضية وتصبح أمراً واقعاً.

كواليس

قالت مصادر أمميّة إن يوم الاثنين سيحمل نتائج المواجهة الدبلوماسية بين المسعى الأميركي لإعادة حظر الأسلحة على إيران والدول المتمسكة بالاتفاق النووي داخل مجلس الأمن لجهة مصير الطلب الأميركي باللجوء لممارسة حق الطرف بالاتفاق رغم الانسحاب منه.

النهار

استياء رئاسي

ينقل زوار رئيس الجمهورية استياءه مما الت اليه الامور وايضا من تراجع الرئيس المكلف عن اعتذاره باتصال اجراه به الرئيس الفرنسي قبل ان تطأ قدماه ارض بعبدا رغم ميل الرئيس عون الى اعطائه فرصة اضافية.

مرجعية مسيحية

عُلم أنّ مرجعية مسيحية بارزة تعمل على جمع فريقين سياسيين من الطائفة عينها لوضع ميثاق شرف وعدم تكرار ما حصل الأحد المنصرم، وبدا على المرجعية الغضب والاستياء من خلال الاتصالات التي قامت بها مع الفريقين المذكورين.

رسالة من التسميات

يقول أحد السياسيين المخضرمين إنّ تسمية مرجع حكومي لشخصية إدارية ضمن الأسماء الثلاثة التي رفعها إلى الرئيس الفرنسي تحمل أكثر من رسالة، خصوصاً أنّ رئيس تيار ونائباً بارزاً على خلاف مستحكم معه، وقد حاول مراراً تطييره من موقعه.

اللواء

همس

يعتقد دبلوماسي غربي انه من المكابرة التكرار ان لا تأثير للعقوبات على الجهات التي تستهدفها.

غمز

يواجه فريق رئاسي اشكالات حقيقية، لجهة التعامل مع تحالفاته، وارتباطاته التاريخية بالدولة الراعية للمساعدات.

لغز

تراجعت حركة البيع العقارية في العاصمة، بصرف النظر عن الاسعار او تحصيل الشيكات المصرفية.

نداء الوطن

أبدى نواب داخل تكتل "لبنان القوي" معارضة شديدة لسياسة تزكية منطق الصدام مع "القوات اللبنانية" لشد عصب جمهور "التيار الوطني".

علّق حزبي مخضرم من "قوى 8 آذار" على التخبط الفرنسي في الأزمة اللبنانية، بالقول متهكماً: "يدفعون ثمن التركيبة الطائفية التي أشرفوا عليها مع تأسيس لبنان".

لفت قيادي من أحد حزبي "الثنائي الشيعي" في مجلس خاص إلى أنّ التطورات الحكومية المتلاحقة "من حكومة دياب إلى حكومة أديب" أظهرت فشل الرهان على مشروع "اللقاء التشاوري" السنّي.

الجمهورية

تلقى أحد المراجع من شخصيات بارزة تنتمي الى تيار سياسي بارز، تضامنا مع موقفه من تأليف الحكومة، وإعتراضا ً على المنحى الذي يسلكه رئيس التيار المذكور في عملية التأليف. وبعضهم من أهل بيت رئيس التيار.

أسر ّ حزب فاعل الى قريبين منه أنه في النهاية لا بد من التقاط المبادرة الفرنسية كفرصة لمنع سقوط البلد على رغم كل التشنجات.

قال سياسي عريق شارك في مؤتمر الطائف إن المطالبين بالدولة المدنية هم الاكثر طائفية بل مذهبية.

الانباء

*عُيِّن ولم يحضر

موظف معيّن حديثاً لم يحضر ولا مرة الى مركز عمله رغم الدور الاساسي لهذه المؤسسة في هذا الشهر تحديدا.

*تطوّر في ملف حسّاس

ملف وطني حسّاس قد يشهد بعض التطورات بعدما سقط مرارا في مجلس النواب.