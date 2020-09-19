- "أيلول الأسود" بعد نصف قرن..
- مناورة من باسيل لرفع الحرج عن حزب الله بشأن حقيبة المالية
- واشنطن تتّهم وباريس تبرّئ: هل أخفى حزب الله متفجرات في أوروبا
- عون للقرار المناسب بالوقت المناسب.. وتوجّه لحكومة «أمر واقع»
- ما هي مشكلة فرنسا في لبنان.. ولماذا تدخل في النقاش على الحقائب؟
- باريس للقيادات اللبنانية: الحكومة أو الفوضى؟
- تفاصيل العرض الفرنسي للبنان: Take It or Leave It
- خبراء اقتصاديون: انهيارات تنتظرنا إذا لم تشكّل الحكومة
- في أنَّ «خارجاً» أفضلُ من «خارج»...
- فورين بوليسي: التقسيم هو الحل الوحيد لمشاكل لبنان
- أستراليا: رحلة طيران “دون وجهة” بِيعت تذاكرها خلال 10 دقائق بثمن عالٍ.. هكذا لبَّت شركةٌ رغبات المهووسين بالسفر
- أمريكا تعاقب والصين تتوعد.. حظر "تيك توك" يشعل حرب بيانات جديدة بين بكين وواشنطن
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: تجاوزوا الحد الأقصى للتجمع بثمانية أشخاص فقط فغرمتهم الشرطة 28 ألف دولار
- ماكرون يحاول إنقاذ مبادرته .. والتأليف: تباينات ولاءات متبادلة
- أسرار وخفايا لبنانية
- المبادرة الفرنسية: ألسنةٌ في مدحها وأيادٍ في نحرها
- عناد "حزب الله" حكومياً أبعد من وزارة المال
- "الرئيس القوي" ما بين "الثنائية" و"الرباعية"!؟
- الشفافية علاج عقدة الوزارات الخدماتية
- "الثنائي" لتصعيد أوسع يستغل المرونة الفرنسية
- "الثنائي": التوقيع الثالث أو نستأنف "العدّ"
- موسكو تنضم لجهود ماكرون لإحتواء العقد.. وإطلاق حكومة أديب
- المبادرة الفرنسية في «مرحلة حرجة»
- فشلت فرنسا والافضل تحديد خسائرها !
- إيران استغلت فرنسا كسباً للوقت وتكريساً لحزب الله بلبنان
- التهديدات المتزايدة للعيش المشترك
- "الوسطية" أو فنّ الواقعية السياسية
- الفرنسيون في "استراحة محارب"... قلّعوا شوككم بأيديكم!
- "حزب الله" والعلامة الأمين
- المَخرج باعتذار مصطفى أديب
- عون - بري... مواجهة لم تنتهِ فصولها بعد
- العقوبات تُحرج المصارف والقضاء: دقّت ساعة الحساب
- عراجي: لقاح كورونا انتخابي.. وسيتأخر ليصل إلى لبنان
- الضغوط على "حزب الله" ستستمر: قواعد اللعبة تغيّرت
- حفلة التطبيع العربي: الطُغاة يحاولون إعادة انتخاب ترامب
- «الثنائي»: حقيبة المال أو اعتذار أديب
- الحريري مزهوّاً: حزب الله مضطر الى التنازل
- «كورونا» يُشعِل «رومية»: نحو التمرّد الكبير
- إصابات كورونا تتخطّى 700 حالة يومياً و18 وفاة في 24 ساعة: هل بدأ الأسوأ؟
- إدارة ترامب تضغط على لبنان: مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل» قبل الانتخابات
- "قوارب الموت": أطفالنا جثث في البحر
- الفساد والتناحر الطائفي وراء أخطر أزمة اقتصادية في لبنان
- محاولات يائسة لإنقاذ المبادرة الفرنسية في لبنان
- «التشدد» الشيعي يقابله «التراخي» الفرنسي
- إسرائيل تُجدّد التّهديد باغتِيال السيّد نصر الله.. وترامب يتحدّث عن إيقاف خطّة لاغتِيال الأسد.. هل التّزامن في التّوقيت مجرّد صُدفة؟ وهل ستمنع العُقوبات الأمريكيّة مسيرة إعادة الإعمار السوريّة مِثلما كشفت آخِر التّهديدات؟ إنّه الإجرام في زمنِ الكورونا
- حدث في مثل هذا اليوم September 19, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 19, 2020
- فشِل ترامب في حوار تلفزيوني قبل نحو أسبوع!
- إسرائيل تبدأ عزلاً شاملاً جديداً لمواجهة الوباء وآخر جزئي في العاصمة الاسبانية
- مستشار باسيل يضرب مواطناً وأتباعه يحطمون أسنان شابة
-
-
-
-
في أنَّ «خارجاً» أفضلُ من «خارج»... ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: التقسيم هو الحل الوحيد لمشاكل ...الكاتب:
-
المبادرة الفرنسية: ألسنةٌ في مدحها وأيادٍ في ...الكاتب:
-
عناد "حزب الله" حكومياً أبعد من وزارة ...الكاتب:
-
"الرئيس القوي" ما بين "الثنائية" و"الرباعية"!؟ ...الكاتب:
-
الشفافية علاج عقدة الوزارات الخدماتية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
الفرنسيون في "استراحة محارب"... قلّعوا شوككم بأيديكم! ...الكاتب:
-
-
-
-
العقوبات تُحرج المصارف والقضاء: دقّت ساعة الحساب ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
بدأ عصر التقشّف: الإستيراد تراجع 50% ...الكاتب:
مناورة من باسيل لرفع الحرج عن حزب الله بشأن حقيبة المالية
اقتراح توزيع الوزارات "السيادية" على الطوائف الأقل عددا من الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية.
قدم جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وصهر الرئيس ميشال عون، اقتراحا لإنهاء الخلاف حول وزارة المالية بعرض فكرة المداورة، أي منح الحقيبة لغير الثنائي الشيعي، وتسليمها إلى إحدى الطوائف الصغيرة، في خطوة قالت أوساط لبنانية إن الهدف منها هو المناورة والبحث عن مخارج لرفع الحرج عن حزب الله.
وإلى الآن يدور خلاف شديد حول منصب وزير المالية ما يعرقل إسراع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بتقديم تشكيله الحكومي، في ضوء خطوط حمراء من فرنسا والولايات المتحدة أمام أيّ شخصية محسوبة على حزب الله أو تلعب دورا في خدمته.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد حذّر فرنسا من أن جهودها لحل الأزمة في لبنان قد تضيع سدى إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلّح جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
ويدور الاقتراح الذي قدمه التيار الوطني الحر، السبت، حول إسناد الوزارات الرئيسية إلى طوائف أصغر في البلد الذي يتقاسم فيه المسلمون والمسيحيون السلطة.
واقترح زعيم حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه عون ويتحالف مع جماعة حزب الله الشيعية “القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عددا وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية”.
وصدر البيان بعدما ترأس جبران باسيل زعيم الحزب اجتماعا للهيئة السياسية للحزب.
وقال مسؤول في التيار الوطني الحر إن الحزب لم يناقش فكرة توزيع الوزارات مع حزب الله أو حركة أمل. وأضاف المسؤول “نقترح استراتيجية خروج للعالقين على شجرة دون سلّم”.
واعتبرت الأوساط اللبنانية، سالفة الذكر، أن جبران باسيل، الذي ربط مصيره السياسي بحزب الله، يعمل على إيجاد شخصية ظاهريا تكون مستقلة ومدافعة عن الطائفة التي تنتمي إليها، لكن في الحقيقة يتم البحث عن شخصية متعاونة تكون أقرب إلى التيار الوطني الحر أو إلى حزب الله، وربما توفر مخرجا لحزب الله من خلال التمويه على حساباته وتعاملاته المالية.
وأشارت الأوساط إلى أن باسيل سبق أن اقترح فكرة المداورة، منذ أيام، وتقضي بعدم احتكار المجموعات الطائفية المعروفة للوزارات السيادية، لكنّها لفتت إلى أن باسيل يعرف مسبقا أنّ هذه الفكرة لا تقبل من أيّ جهة إذا لم تكن خادمة لخططها، وخاصة بالنسبة إلى الثنائي الشيعي؛ حركة أمل وحزب الله.
ولم يصدر بعدُ ردّ عن مسؤولين في فصائل شيعية تصرّ على أن تختار هي من يشغل العديد من المناصب. لكنّ مصدرا سياسيا مطلعا على تفكير الجماعات الشيعية المهيمنة قال إن الفكرة لن يكتب لها النجاح على الأرجح.
وتريد الجماعتان الشيعيتان الرئيسيتان في لبنان اختيار الشخصيات التي ستشغل عددا من المناصب من بينها وزير المالية وهو منصب كبير عادة ما يطلق عليه وزارة “سيادية”.
ويرغب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وهو سنيّ وفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في لبنان، في تغيير شامل لقيادة الوزارات التي ظلت حكرا على الطوائف نفسها لسنوات.
وسيكون لوزير المالية دور حيوي بينما يرزح لبنان تحت وطأة ديون ثقيلة ويصيب الشلل مصارفه ومع سعي البلاد لاستئناف محادثات متعثرة مع صندوق النقد الدولي وهو ما يمثل أول خطوة وفقا لخارطة طريق وضعتها فرنسا.
ولم تثمر جهود لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا عن شيء بسبب خلاف على كيفية اختيار الوزراء في بلد تتحدّد فيه الولاءات السياسية على أسس طائفية.
وانقضت في الـ15 من سبتمبر مهلة تم الاتفاق بشأنها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة. وتقود باريس جهود إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي وعبّرت عن غضبها ونصحت بيروت بالتحرك “دون تأخير”.
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إنجاز إصلاحات جدية وطارئة لدعمه مالياً على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ نحو عام وفاقمه انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- مناورة من باسيل لرفع الحرج عن حزب الله بشأن حقيبة المالية
- واشنطن تتّهم وباريس تبرّئ: هل أخفى حزب الله متفجرات في أوروبا
- ما هي مشكلة فرنسا في لبنان.. ولماذا تدخل في النقاش على الحقائب؟
- عون للقرار المناسب بالوقت المناسب.. وتوجّه لحكومة «أمر واقع»
- تفاصيل العرض الفرنسي للبنان: Take It or Leave It
- خبراء اقتصاديون: انهيارات تنتظرنا إذا لم تشكّل الحكومة
- فورين بوليسي: التقسيم هو الحل الوحيد لمشاكل لبنان
- ماكرون يحاول إنقاذ مبادرته .. والتأليف: تباينات ولاءات متبادلة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)