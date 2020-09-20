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بالفيديو: نائب لبناني يرمي الناس أموالهم عليه
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في مشهد غريب، وقد يكون مقزّزاً أيضاً، ظهر النائب وليد البعريني في فيديو من احتفال مكتظ في عكار، من دون تدابير وقائيّة، وراح بعض الحاضرين يرمون الأموال على مغنٍّ في الصالة يشيد بالبعريني، كما على البعريني نفسه!
المصدر: MTV
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