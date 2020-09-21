لم لا يقايض الحزب سلاحه بوزارة المال؟

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رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي سقف انتقاداته لمسار الشروط التي رافقت تأليف الحكومة مهددة بنسف المبادرة الفرنسية وتضييع فرصة انقاذ لبنان من المزيد من الانهيار. الاسئلة التي اثارها البطريرك مهمة جدا اذ كانت مفاعيلها متعددة. اذ نزعت الطابع الذي سعى الثنائي الشيعي الى اسباغه على التصدي لاعطائه وزارة المال التي يطالب بها بتسريبات وجهت الاتهامات الى الرئيس سعد الحريري تحديدا ورؤساء الحكومات السابقين عموما في اطار انقاذ الثنائي نفسه من تهمة التصدي لمساعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي قدم لقوى السلطة كما ل" حزب الله" ما لم يكن يحلم بالحصول عليه قبل انفجار المرفأ، هو فك العزلة عنهم. ليست ازمة الشروط التعجيزية التي رفعها الثنائي الشيعي مسألة شيعية سنية ولا مسيحية شيعية بل هي ازمة الثنائي مع كل مكونات البلد التي لا تستطيع التضحية بفرصة انقاذ البلد وبالمبادرة الفرنسية الوحيدة المتاحة والموجودة من اجل مكسب خاص لمصلحة الثنائي في لحظة توظيف قاتلة لا تخدم سواه لان استنساخ حكومة حسان دياب ستعيده ومعه لبنان الى العزلة السابقة مع انهيار اكبر. فات الثنائي الشيعي وفق مصادر رفيعة ان احدا لم يبادر الى اشتراط تخلي " حزب الله" عن سلاحه لقاء حصوله على وزارة المال وتثبيتها له بفعل المبادرة الفرنسية. يقف الثنائي الشيعي في موقف الهجوم الدفاعي معطلا امكان انقاذ البلد فيما يسهل طلب مقايضته بتسليم سلاحه ما يؤدي عمليا الى افراج الدول الخارجية عن الدعم للبنان فتمتلىء خزينة الدولة ويمكنه عندها التسليم بتحمله مسؤوليتها لكن في ظل حاجة لبنان الى اي اهتمام خارجي به كيفما كان فانه لا يستطيع تسليم وزارة المال الى الثنائي الشيعي بحيث يستمر القديم على قدمه في التسبب بعزلة لبنان ومنع الاستثمارات فيه. لعل الرئيس الحريري والرؤساء السابقين للحكومة لا يرغبون في خلط الامور ببعضها او دفع البلد الى احتمالات تصعيد اخرى هو في غنى عنها في ظل عدم رفع مطلب السلاح راهنا ولا كذلك بالنسبة الى اي فريق داخلي، لكن الامور لم تعد كما كانت في السابق. والمهم في موقف البطريرك انه نشر عباءته على الذين يتصدون لشروط الثنائي الشيعي في الحكومة الى العلامة علي الامين. فالمسألة ليست طائفية ولو سعى الثنائي الى اسباغ ذلك على شروطه للافراج عن الحكومة الانقاذية للبنان من خلال ما اعتبره " ميثاقية" وزارة المال ولكن السؤال هل يستطيع تحمل تداعيات ما بعد انهيار المساعي الفرنسية وهزيمة الرئيس ماكرون والتي ستكون درسا لكل من ينفتح على ايران او الحزب في زمن حاجتهما اليه؟
من المفاعيل ايضا رفض رأس الكنيسة المارونية بما يمثل الذهاب الى تعديل صيغة لبنان في ظل الاستقواء بالسلاح. وهذا ايضا يلتف على اي تعديل غير مباشر للدستور او فرض الذهاب الى تعديلات او صيغة نظام جديد ليست متاحة في الظروف الراهنة حتى لو سرى الكلام على امكان دعوة فرنسا الافرقاء الللبنانيين الى حوار سياسي. اذ انه اذا كان تأليف حكومة غير ممكن وشبه مستحيل فكيف بوضع صيغة دستورية جديدة ؟ واذا صح وجود مسعى شيعي في هذا الاتجاه فان هناك تعادلا او توازنا سلبيا بينه وبين سائر المكونات الطوائفية لان احدا لا يستطيع فرض شروطه حتى متسلحا بالسلاح.
يضاف الى ذلك ان المسيحيين تهمهم جدا المبادرة الفرنسية ويتمسكون بها لانها الوحيدة الممكنة في هذه الظروف ولان لبنان في حاجة الى انقاذ ولا يرضى المسيحيون كما سائر القوى غير الشيعية ان يكون لبنان رهنا للمساومة بين ايران والولايات المتحدة ايا تكن هواجس الحزب ومعه ايران في هذا الشأن لان لبنان لا يعد يمكنه ان يدفع ثمن سلاح الحزب و"دويلته" المسيطرة على الدولة. الدعم المسيحي للمبادرة الفرنسية لاقاه ايضا موقف للخارجية المصرية يدعو لبنان الى النأي عن الصراعات الاقليمية والاسراع في تأليف حكومة على اسس دستورية.
ثمة مأزق صعب وخطير على رغم سريان ان الحزب وازاء المزيد من الانهيار المحتمل يمكن ان يتزود من ايران ما يريد وحتى يمكنه التحكم بالسوق اللبناني بناء على ما ستقدمه اليه علما انه يفوت هؤلاء التقنين القاسي الذي يقيمه الحليف السوري لايران على شعبه بالخبز والمحروقات. لبنان ليس غزة ولا يمكنه ان يكون كذلك سيما وان هناك تداعيات خطيرة يمكن ان تتدرج وفق الاتي: اولا هناك من يحذر من ان ابتعاد الحزب عن التمتع باي غطاء داخلي في ظل خصومة مفتوحة مع كل الاخرين يضعفه قد يفسح في المجال امام ضربات اسرائيلية موجعة لمخازن اسلحته كما يحصل في سوريا. ففي الوقت الضائع الذي يفرض نفسه بقوة مع اقتراب موعد الانتخابات الاميركية يخشى كثر من ان يكون المجال متاحا للعب من دون ضوابط او الخشية من ردود فعل اميركية. قد تلجأ ايران لامور من هذا النوع على رغم تحذيرها من الاميركيين لكن اسرائيل قد تتولى بدورها توظيف الوقت الضائع لمصلحتها ايضا. وقد اخذ بنيامين نتنياهو من التطبيع الخليجي مع اسرائيل جرعة قوة لا سيما في ظل غياب اي رد فعل عربي مندد او رافض من اي نوع كان ايا تكن الاسباب الكامنة وراء لذلك، وهو ما يؤشر الى اندثار ما يسمى محور الممانعة الذي اقتصر على رد فعل ايران فحسب فيما بشار الاسد يعاني بعد انهيار لبنان في شكل خاص.
ثانيا ان استنزاف احتياط المصرف المركزي مع اطاحة الجهود الفرنسية لمنح البلد بعض الاوكسيجين سيفتح الباب على مترتبات لن يستطيع الثنائي الشيعي رميها على الاخرين في ظل افشاله مساعي الرئيس الفرنسي. باتت الكرة في الاسبوعين الاخيرين في ملعبه وحده واذا ذهب لبنان الى المزيد من الفقر والعزلة لن يبقى داعموه من ابناء الطائفة الشيعية خارج انهيار سعر صرف الليرة او تزايد الفقر. يحتاج الثنائي الى مخرج لا يظهر فيه تراجعه او خسارته لكن اذا طال الامر ستزيد هذه الخسائر على اللبنانيين جميعهم.
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روزانا بو منصف
محللة سياسية - جريدة النهار البيروتية
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