- فرنسا لحلّ «على الطريقة اللبنانية»... ومحاولات لتجويف مبادرتها
- أسرار وخفايا لبنانية
- باريس تختلف مع واشنطن حول هذه النقطة
- كلام فرنسي «تحت الزنّار»!
- الشيعية الأمنية إلى أفول
- ماكرون... لن يتراجع
- من يدسّ السمّ في «الكرواسان»؟
- الخفض التدريجي للدعم يتعثّر والعاصفة تقترب
- الراعي "بقّ البحصة" بوجه "فئة مستقوية": لا تعديل للنظام في ظل السلاح
- جبهة مواجهة التعطيل من نيويورك إلى الديمان
- مبادرة ماكرون ضحية العقوبات.. وحملات بين بكركي والمجلس الشيعي!
- باريس تفشل في انتزاع قرار بـ«تجميد العقوبات» من واشنطن: بداية بحث فرنسي عن حل لـ «المالية»
- لم لا يقايض الحزب سلاحه بوزارة المال؟
- ماذا يفعل الرئيس؟
- الرابحون إبنا زايد وسلمان ونتنياهو وترامب وخاسران...
- لبنان: كلّ شيء تحت السيطرة
- "التريّث" لن يحمي لبنان من الصدام الأميركي الإيراني الوشيك
- موظف في المطار: لا أريد أن أموت منفجراً
- المبادرة معلّقة... بانتظار نزول "الطباخين" عن الشجرة
- "الممانعة المجيدة"... في خطر!
- غموض يلف رحلة معوّض الأميركية... فما علاقة العقوبات؟
- سجعان قزي لأديب: اصمد ولا تعتذر
- الكورونا "تنفجر" في لبنان.. وخلاف حول جدوى الإقفال التام
- السياسيون غير متعاطفين... ألم تتخيّلوا مشهد الطفلة المحروقة؟
- طرابلس: "العبور إلى قبرص" بعد فشل "العبور إلى الدولة"
- كورونا في المنية: إنتشار سريع والمستشفى الحكومي بحاجة إلى قسم عناية
- خريف رئيس أم خريف بلاد؟
- من يحدّد المسؤول عن تعطيل الحكومة؟
- المجلس الشيعي: نستنكر ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الشيعية
- أديب والإنذار الأخير: الخميس تأليف أو اعتذار.. والراعي: أنت لست وحدك
- فرنسا تحاول إنجاح مبادرتها وحكومتها في لبنان ولكن...
- لبنان في «الخَريف المُخيف» ... هل سقطتْ الورقة الفرنسية؟
- العمل في “وثائق الجرائم المالية” على وقع المغسلة اللبنانية
- الراعي: لا لتعديل النظام اللبناني في حضرة سلاح حزب الله
- بين فرنسا وإيران… ومصلحة لبنان
- «كورونا» يتوسع.. ووزير الصحة يقترح الإقفال العام لأسبوعين
- وثيقة مار مخايل تغرق لبنان في دوامة لا تنتهي
- انتهت مُهلة الشّهر.. بومبيو يُعلن إعادة العُقوبات الأُمميّة ضدّ إيران وينتظر ردّها.. ما هو السّيناريو الأمريكيّ الذي سيَجرِي تطبيقه؟ وهل سيبدَأ باحتِجاز وتدمير سُفن وناقلات نفط؟ وكيف سيكون الرّد الإيرانيّ هذه المرّة؟
- توقعات الأبراج ليوم September 21, 2020
- مايلي سايرس عارية الصدر على "إنستغرام"!
- كشف اسم مدبّر عملية اغتيال عماد مغنية؟
- الراعي لأديب: ألّف ودع اللعبة البرلمانية تمشي.. لست وحدك
- التحضير لمؤتمر حوار جديد.. مثالثة أم تقسيم أم فيدرالية؟
- آخر الهزائم الشيعية
- بعد احتفال موسكو بـ "أول لقاح" ضد كورونا.. تكتم يثير الشبهات حول خطورة النتائج
- "الثنائي الشيعي" يُحرج الحريري فهل يعتذر أديب؟ مبادرة باريس تترنح بالاشتباك الإيراني الأميركي...
- بالفيديو: نائب لبناني يرمي الناس أموالهم عليه
- لبنان على مشارف تأليف الحكومة أو اعتذار أديب
- المأزق على حاله ومواقف دولية ضاغطة
- "أيلول الأسود" بعد نصف قرن..
-
-
-
-
-
-
-
لم لا يقايض الحزب سلاحه بوزارة المال؟ ...الكاتب:
-
ماذا يفعل الرئيس؟ ...الكاتب:
-
لبنان: كلّ شيء تحت السيطرة ...الكاتب:
-
"التريّث" لن يحمي لبنان من الصدام الأميركي ...الكاتب:
-
موظف في المطار: لا أريد أن أموت ...الكاتب:
-
المبادرة معلّقة... بانتظار نزول "الطباخين" عن الشجرة ...الكاتب:
-
"الممانعة المجيدة"... في خطر! ...الكاتب:
-
غموض يلف رحلة معوّض الأميركية... فما علاقة ...الكاتب:
-
سجعان قزي لأديب: اصمد ولا تعتذر ...الكاتب:
-
الكورونا "تنفجر" في لبنان.. وخلاف حول جدوى ...الكاتب:
-
السياسيون غير متعاطفين... ألم تتخيّلوا مشهد الطفلة ...الكاتب:
-
طرابلس: "العبور إلى قبرص" بعد فشل "العبور ...الكاتب:
-
خريف رئيس أم خريف بلاد؟ ...الكاتب:
-
من يحدّد المسؤول عن تعطيل الحكومة؟ ...الكاتب:
-
الراعي: لا لتعديل النظام اللبناني في حضرة ...الكاتب:
-
بين فرنسا وإيران… ومصلحة لبنان ...الكاتب:
-
كشف اسم مدبّر عملية اغتيال عماد مغنية؟ ...الكاتب:
-
التحضير لمؤتمر حوار جديد.. مثالثة أم تقسيم ...الكاتب:
-
آخر الهزائم الشيعية ...الكاتب:
-
"الثنائي الشيعي" يُحرج الحريري فهل يعتذر أديب؟ ...الكاتب:
-
باريس للقيادات اللبنانية: الحكومة أو الفوضى؟ ...الكاتب:
-
تفاصيل العرض الفرنسي للبنان: Take It or ...الكاتب:
-
خبراء اقتصاديون: انهيارات تنتظرنا إذا لم تشكّل ...الكاتب:
-
في أنَّ «خارجاً» أفضلُ من «خارج»... ...الكاتب:
كلام فرنسي «تحت الزنّار»!
«الفرنسيون على بيّنة كلية من الأسباب الحقيقية التي تعطّل مبادرتهم الإنقاذية للبنان، ومع ذلك فضّلوا أن يحبسوا ما في مَكنونهم حيال «المعطِّلين»، وقرّروا أن يُعطوهم فسحة زمنيّة، ولكن مؤقتة، لكي يعيدوا حساباتهم ويحيدوا عن هذا المنحى التعطيلي، الذي لن يكون في نتيجته سوى إلحاق الضرر الكبير بلبنان، وضرب الفأس في رؤوس كل اللبنانيين».
هذا ما أسمَعه الفرنسيّون حرفيّاً لشخصيّة لبنانيّة عاملة على خطّ المساعي ما بين بيروت وباريس، وما بين أطراف الاشتباك الداخلي على حلبة تأليف حكومة مصطفى أديب.
تقول تلك الشخصيّة: «في باريس كلام كبير تجاه اللبنانيين، وكما يقال باللبناني «من تحت الزنّار ومن فوق الزنّار»، والمستويات الفرنسيّة السياسيّة والأمنيّة لا تخفي اشمئزازها مما سَمّته الشخصيّة عينها «العبث الصبياني» بمبادرة ايمانويل ماكرون، التي تشكّل نافذة الامل الوحيدة لهم، مع كل هذا الإنسداد الدولي الكامل والمُحكم تجاه لبنان».
الغضب كبير في باريس، تقول تلك الشخصية، الى حد أنّ إحدى الشخصيات الفرنسية المسؤولة سألت اكثر من مرة وبنبرة فيها الكثير من الاستغراب: «قولوا لنا ماذا تريدون؟ لقد مددنا يدنا لكم، والرئيس ايمانويل ماكرون سَخّر وقته في خدمتكم انطلاقاً ممّا نعتبرها روابط تاريخية مع لبنان، ومما نعتبرها أنها مصلحتكم، ولكنكم مع الأسف أصرّيتم على التخريب على أنفسكم وعلى لبنان؟
وأهم ما في الكلام الفرنسي، على ما تنقل الشخصية اللبنانية، هو «انّ الوقت الفرنسي ثمين، وباريس ليست بصدد أن تضيّعه، وزير الخارجية جان إيف لودريان قال لكم «ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم»، والآن في ما أنتم فيه نقول لكم: المبادرة أمامكم، فهذه فرصتكم الأخيرة، والقرار النهائي عندكم».
على انّ ما تقول تلك الشخصية إنه أخطر ما سمعته في باريس «لقد وَفّرنا للبنانيين فرصة للتفاهم والمشاركة في إنقاذ بلدهم، وكما هو واضح مع الأسف فإنّهم يفوّتون هذه الفرصة، ويهربون من مسؤولية الانقاذ تارة بالتحايل وتارة أخرى بالمماطلة، وتارة ثالثة بقول الشيء ونقيضه في آن معاً، ومن ثم يغطّون ذلك بإعلانهم أنّهم يؤيدون المبادرة الفرنسية ويدعمونها وملتزمون بها، ظنّاً منهم بأنّ هذه الخدعة تنطلي على باريس وعلى الرئيس ماكرون. فما يجب أن يعلمه اللبنانيون أنّنا في نهاية المطاف لن نكون لبنانيّين أكثر منكم. وإن ضاعت فرصة المبادرة المتاحة أمامكم حالياً، سيدفع لبنان ثمناً باهظاً في شتى المجالات، وباريس قد لا تتوانى آنئِذ عن إخراجه من دائرة أولوياتها. وبالتالي، فإنّ باب باريس المفتوح للبنانيين الآن لن يكون مفتوحاً أمامهم بعد تضييعهم هذه الفرصة، حتى ولو أتوا إليها زاحفين».
تؤكد الشخصيّة اللبنانية انّ ما سمعته في باريس يعبّر عن عمق الغضب الذي يَنتاب إدارة الرئيس ماكرون حيال التعاطي اللامسؤول مع المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، ووفقاً لِما تبلّغته من مسؤولين فرنسيين فإنّ الرئيس ماكرون يوشِك ان يستنفد كلّ جهوده مع القادة اللبنانيين، وساعتئذ، والتزاماً بالوعد الذي قطعه، لن يتأخّر في أن يطلق مواقف صادمة للبنانيين ويسمّي المعطّلين بأسمائهم بكلّ صراحة».
ولكن من هو المعطّل؟
تتكتم الشخصية اللبنانية على ما سمعته من الفرنسيين في هذا المجال، لكنها تشير الى «انّ الرئيس ماكرون شخصياً، تحدّث بكل صراحة حول هذا الموضوع مع الشخصيات اللبنانية التي تواصل معها في الفترة الاخيرة. ويمكنني هنا الاشارة فقط الى انّ المحادثات بين الرئيس الفرنسي وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري كانت جيدة ومريحة، وانّ باريس على يقين تام من صدقية الرئيس بري في دعمه للمبادرة الفرنسية والالتزام بها».
تضيف الشخصية نفسها «انّ الفرنسيين فوجئوا بعد تكليف مصطفى أديب تشكيل الحكومة في لبنان بأنّ ثمة من يحاول حَرف المبادرة عن مسارها، ناسباً إليها ما لم يدرج فيها، إن بالنسبة الى شكل هذه الحكومة، او الى تركيبتها، او الى توزيع الوزارات فيها، أو الى وزارة المالية ولأيّ جهة ستسند، او الى ما سمّيت بالمداورة. فلا المبادرة أتت على ذكر ذلك، ولا الرئيس ماكرون أتى على ذكرها، بل انه سبق ان أكّد للقادة الذين التقاهم في قصر الصنوبر «انّ الوضع في بلدكم خطير جداً، وهذا يوجِب عليكم ان تنحوا خلافاتكم جانباً، فجميعكم يجب ان تكونوا شركاء في الحل، وأمامكم فرصة لإعادة بناء الثقة بين بعضكم البعض، وأن تتفاهموا في ما بينكم وتتعاونوا في تشكيل حكومة تشتركون فيها في تلبية أمور المواطنين».
وعندما تُسأل الشخصية اللبنانية عما اذا كان قد سمع من الفرنسيين ما يشير، إضافة الى اسباب التعطيل اللبنانية، الى أسباب خارجية لهذا التعطيل وتحديداً أميركية، تجيب «انّ الفرنسيين لم يصدر عنهم ايّ كلام من هذا القبيل، بل كانوا يؤكدون دائماً انّ المبادرة الفرنسية منسّقة مع الاميركيين. لكنّ استنتاجي الشخصي، بناء على بعض المعطيات، هو أنّ الفرنسيّين مُدركون انّ اسباب فَرملة المبادرة الفرنسية، وتعطيل تأليف الحكومة، ليست لبنانية بالكامل، بل انّ لها بُعداً خارجياً يقبض على موقف وقرار بعض الاطراف في لبنان».
فالفرنسيون، وعلى ما تقول الشخصية اللبنانية عينها، ارتابوا من توقيت إصدار العقوبات التي طالت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، مع انطلاق المبادرة الفرنسية، وباعتبارها لا تشكّل عاملاً مُسهّلاً لها، وثمّة رسائل فرنسية أبلغت الى مسؤولين لبنانيين تؤكد أن لا رابط على الاطلاق بين هذه العقوبات وبين المسعى الفرنسي. والمعلوم هنا انّ الرئيس نبيه بري اعتبر استهداف معاونه السياسي بهذه العقوبات رسالة مباشرة له شخصياً، ودفعت بالموقف الشيعي السياسي وعلى مستوى الطائفة الى التصلّب في مواجهة «طروحات إقصائية»، يوحي بها «مايسترو» من مكان ما، وبالتالي هي بالتأكيد أكبر من «الرباعي»، والمقصود هنا الرؤساء السابقون للحكومات. هذا مع العلم انّ الرئيس بري أعاد إبلاغ الفرنسيين مباشرة بالالتزام الحرفي والكلّي بالمبادرة الفرنسية».
وتلفت الشخصية نفسها الى انّ عاملاً ثانياً أثار ريبة الفرنسيين، وتجلى في إعلان منسّق مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الاميركية ناثان سيلز بأنّ «حزب الله»، ومنذ العام 2012، أنشأ مخابىء للمتفجرات ونيترات الامونيوم في العديد من الدول الاوروبية، ومن ضمنها فرنسا. وهذه الريبة الفرنسية، ترجمت في مسارعة الخارجية الفرنسية الى التصدي للاتهام الاميركي ونفي وجود أيّ مخابىء لـ«حزب الله» على الاراضي الفرنسية.
تقول الشخصية: حيال موضوع العقوبات، لم يكن للفرنسيين ان يقوموا بأيّ خطوة اعتراضية مباشرة، ولكنّ نفي الخارجية الفرنسية ينبغي ان يُقرأ بتمعّن، وتقدير أبعاده، ورصد تداعياته، خصوصاً انه نفي يستفزّ الاميركيين. ذلك انه، أي النفي، بات يشبه «المستند» الذي يمكن لأيّ متهم من قبل الاميركيين ان يرجع إليه ليضع كل الاتهامات التي تصدر عن الادارة الاميركية، بحقّ أيّ كان، موضع شك وفاقدة للمصداقية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
نبيل هيثم
صحافي و كاتب سياسي لبناني
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)