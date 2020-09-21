- فرنسا لحلّ «على الطريقة اللبنانية»... ومحاولات لتجويف مبادرتها
- أسرار وخفايا لبنانية
- باريس تختلف مع واشنطن حول هذه النقطة
- كلام فرنسي «تحت الزنّار»!
- الشيعية الأمنية إلى أفول
- ماكرون... لن يتراجع
- من يدسّ السمّ في «الكرواسان»؟
- الخفض التدريجي للدعم يتعثّر والعاصفة تقترب
- الراعي "بقّ البحصة" بوجه "فئة مستقوية": لا تعديل للنظام في ظل السلاح
- جبهة مواجهة التعطيل من نيويورك إلى الديمان
- مبادرة ماكرون ضحية العقوبات.. وحملات بين بكركي والمجلس الشيعي!
- باريس تفشل في انتزاع قرار بـ«تجميد العقوبات» من واشنطن: بداية بحث فرنسي عن حل لـ «المالية»
- لم لا يقايض الحزب سلاحه بوزارة المال؟
- ماذا يفعل الرئيس؟
- الرابحون إبنا زايد وسلمان ونتنياهو وترامب وخاسران...
- لبنان: كلّ شيء تحت السيطرة
- "التريّث" لن يحمي لبنان من الصدام الأميركي الإيراني الوشيك
- موظف في المطار: لا أريد أن أموت منفجراً
- المبادرة معلّقة... بانتظار نزول "الطباخين" عن الشجرة
- "الممانعة المجيدة"... في خطر!
- غموض يلف رحلة معوّض الأميركية... فما علاقة العقوبات؟
- سجعان قزي لأديب: اصمد ولا تعتذر
- الكورونا "تنفجر" في لبنان.. وخلاف حول جدوى الإقفال التام
- السياسيون غير متعاطفين... ألم تتخيّلوا مشهد الطفلة المحروقة؟
- طرابلس: "العبور إلى قبرص" بعد فشل "العبور إلى الدولة"
- كورونا في المنية: إنتشار سريع والمستشفى الحكومي بحاجة إلى قسم عناية
- خريف رئيس أم خريف بلاد؟
- من يحدّد المسؤول عن تعطيل الحكومة؟
- المجلس الشيعي: نستنكر ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الشيعية
- أديب والإنذار الأخير: الخميس تأليف أو اعتذار.. والراعي: أنت لست وحدك
- فرنسا تحاول إنجاح مبادرتها وحكومتها في لبنان ولكن...
- لبنان في «الخَريف المُخيف» ... هل سقطتْ الورقة الفرنسية؟
- العمل في “وثائق الجرائم المالية” على وقع المغسلة اللبنانية
- الراعي: لا لتعديل النظام اللبناني في حضرة سلاح حزب الله
- بين فرنسا وإيران… ومصلحة لبنان
- «كورونا» يتوسع.. ووزير الصحة يقترح الإقفال العام لأسبوعين
- وثيقة مار مخايل تغرق لبنان في دوامة لا تنتهي
- انتهت مُهلة الشّهر.. بومبيو يُعلن إعادة العُقوبات الأُمميّة ضدّ إيران وينتظر ردّها.. ما هو السّيناريو الأمريكيّ الذي سيَجرِي تطبيقه؟ وهل سيبدَأ باحتِجاز وتدمير سُفن وناقلات نفط؟ وكيف سيكون الرّد الإيرانيّ هذه المرّة؟
- توقعات الأبراج ليوم September 21, 2020
- مايلي سايرس عارية الصدر على "إنستغرام"!
- كشف اسم مدبّر عملية اغتيال عماد مغنية؟
- الراعي لأديب: ألّف ودع اللعبة البرلمانية تمشي.. لست وحدك
- التحضير لمؤتمر حوار جديد.. مثالثة أم تقسيم أم فيدرالية؟
- آخر الهزائم الشيعية
- بعد احتفال موسكو بـ "أول لقاح" ضد كورونا.. تكتم يثير الشبهات حول خطورة النتائج
- "الثنائي الشيعي" يُحرج الحريري فهل يعتذر أديب؟ مبادرة باريس تترنح بالاشتباك الإيراني الأميركي...
- بالفيديو: نائب لبناني يرمي الناس أموالهم عليه
- لبنان على مشارف تأليف الحكومة أو اعتذار أديب
- المأزق على حاله ومواقف دولية ضاغطة
- "أيلول الأسود" بعد نصف قرن..
-
-
-
-
-
-
-
لم لا يقايض الحزب سلاحه بوزارة المال؟ ...الكاتب:
-
ماذا يفعل الرئيس؟ ...الكاتب:
-
لبنان: كلّ شيء تحت السيطرة ...الكاتب:
-
"التريّث" لن يحمي لبنان من الصدام الأميركي ...الكاتب:
-
موظف في المطار: لا أريد أن أموت ...الكاتب:
-
المبادرة معلّقة... بانتظار نزول "الطباخين" عن الشجرة ...الكاتب:
-
"الممانعة المجيدة"... في خطر! ...الكاتب:
-
غموض يلف رحلة معوّض الأميركية... فما علاقة ...الكاتب:
-
سجعان قزي لأديب: اصمد ولا تعتذر ...الكاتب:
-
الكورونا "تنفجر" في لبنان.. وخلاف حول جدوى ...الكاتب:
-
السياسيون غير متعاطفين... ألم تتخيّلوا مشهد الطفلة ...الكاتب:
-
طرابلس: "العبور إلى قبرص" بعد فشل "العبور ...الكاتب:
-
خريف رئيس أم خريف بلاد؟ ...الكاتب:
-
من يحدّد المسؤول عن تعطيل الحكومة؟ ...الكاتب:
-
الراعي: لا لتعديل النظام اللبناني في حضرة ...الكاتب:
-
بين فرنسا وإيران… ومصلحة لبنان ...الكاتب:
-
كشف اسم مدبّر عملية اغتيال عماد مغنية؟ ...الكاتب:
-
التحضير لمؤتمر حوار جديد.. مثالثة أم تقسيم ...الكاتب:
-
آخر الهزائم الشيعية ...الكاتب:
-
"الثنائي الشيعي" يُحرج الحريري فهل يعتذر أديب؟ ...الكاتب:
-
باريس للقيادات اللبنانية: الحكومة أو الفوضى؟ ...الكاتب:
-
تفاصيل العرض الفرنسي للبنان: Take It or ...الكاتب:
-
خبراء اقتصاديون: انهيارات تنتظرنا إذا لم تشكّل ...الكاتب:
-
في أنَّ «خارجاً» أفضلُ من «خارج»... ...الكاتب:
باريس تختلف مع واشنطن حول هذه النقطة
منتصف الاسبوع الماضي ساد اعتقاد على نطاق واسع انّ الحكومة باتت على قاب قوسين او ادنى من الولادة.
هذا الاعتقاد لم يأتِ من فراغ، بل من التفهّم الذي ابداه الفرنسيون تجاه المطالب التي يتمسّك بها الثنائي الشيعي حيال حقيبة المال. وجاء هذا التفهم من خلال قناتين اساسيتين: الاولى عبر السفير الفرنسي في لبنان، والكلام الذي ردّده امام عمار الموسوي في قصر الصنوبر في بيروت. والثانية عبر رئيس جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية برنار ايمييه، والذي تواصل مع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
بدا للجميع انّ المرحلة الاخيرة، والمتمثلة بإقناع رؤساء الحكومة السابقين، لن تشكّل عقبة فعلية خصوصاً انّ باريس قادرة على تليين المواقف.
لكن مرونة صباح الخميس تبدّلت بعد ساعات معدودة، حيث تمسّك الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة، بالمداورة الشاملة من دون استثناءات، ما أعاد الوضع الى نقطة البداية. وتبع ذلك تأكيد رؤساء الحكومة السابقين «بالجملة والمفرّق» التمسّك النهائي بأن تشمل المداورة حقيبة المال وعدم تكريسها للطائفة الشيعية وفق معادلة التوقيع الثالث.
هذا الموقف وضعه البعض في خانة الاميركيين. صحيح انّ واشنطن تدعم المبادرة الفرنسية، لكنها ترفض الاستثناءات، وبالتالي، فهي لا ترحّب ابداً بتكريس قاعدة اعطاء وزارة المال لـ»حزب الله» باعتباره صاحب القرار داخل الطائفة الشيعية وفي ظلّ الرعاية الفرنسية.
اضف الى ذلك، انّ الاميركيين يضعون علامات استفهام حول وجود فجوات مالية داخل وزارة المال يريد الثنائي الشيعي ابقاءها مخفية.
لكن الانطباع الغالب لدى المراقبين، انّ عقدة المالية التي أدّت الى تجميد عملية التأليف، تحمل بعداً خارجياً له ارتباط بالاوضاع الاقليمية المتشنجة، وهو ما دفع بالبعض للاعتقاد بأنّ الجمود الحكومي قد يحتاج الى فترة لا تقلّ عن الشهر ونصف الشهر، وهي المدة الفاصلة عن جلاء صورة الانتخابات الرئاسية الاميركية، وبالتالي، فإنّ الرئيس الفرنسي اخطأ حين الزم مبادرته بمهلة محددة.
ويعتبر هؤلاء، انّ واشنطن ليست مستعدة لمنح طهران او ابرز حلفائها، والمقصود هنا «حزب الله»، اوراقاً مجانية، في وقت لا يزال شدّ الحبال قائماً وبقوة بينهما. فالجيش الاميركي، وبخلاف ما هو حاصل في العراق وافغانستان، أعاد تعزيز وجوده في سوريا من خلال استقدام حوالى 100 جندي اضافي، والعديد من هؤلاء هم خبراء في ادارة وتسيير طائرات «الدرون». واللافت انّ ترامب، الذي كان أعلن في وقت سابق خطة لانسحاب قواته من الشرق الاوسط، شهد معارضة شرسة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري لانسحاب كامل من سوريا. وهو ما يعني انّ المؤسسة العسكرية الاميركية ترى بأنّ المهمة لا تزال قائمة، وهي لم تنته بعد في منطقة شمال - شرق سوريا.
وجاء كلام قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط الجنرال فرانك ماكينزي لافتاً جداً، حين اعتبر انّ الظروف الاساسية التي سمحت بظهور «داعش»، لا تزال قائمة، وبأنّ لـ»داعش» القدرة على استعادة السيطرة على بعض الاماكن في فترة زمنية قصيرة نسبياً.
كما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين امنيين اميركيين، بأنّ لداعش قدرة على العودة مرة ثانية.
اما مدير المركز الوطني الاميركي لمكافحة الارهاب كريستوفر ميلر، فلقد اعتبر انّ «داعش» يواصل تمدّده عالمياً مع نحو 20 فصيلاً، وهذا ما يدفع للاستنتاج بأنّ «وظيفة» «داعش» لم تنته بعد.
وفي المقابل، فإنّ ايران المنزعجة جداً من الاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية بالتنسيق مع الاميركيين، تريد ارسال اشارات الغضب، وانّ احدى اهم هذه الاشارات هي من خلال رفع السقف في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية. اضف الى ذلك، مسار التطبيع الجاري مع اسرائيل من قِبل الامارات والبحرين، وحيث تبدو سلطنة عمان على طريق التطبيع الرسمي. ولهذه الدول تماس مباشر مع ايران.
لذلك، فتحت باريس قنوات تواصلها بقوة مع طهران، لكن الجدار الصلب بقي قائماً امام تأمين ولادة الحكومة.
وقيل انّ طهران تواصلت مع قيادة «حزب الله»، وبدل ان تتولّى القيام بالضغوط المطلوبة كما كانت باريس تأمل، فإنّ الايرانيين قالوا لـ»حزب الله» انّهم يتفهمون ويدعمون موقفه في الملف الحكومي. وهو ما قد يعني ضمناً تشجيعًا له للثبات على موقفه.
ورغم ذلك، لا تبدو باريس في وارد الصدام مع ايران، لا بل على العكس، فعلى الرغم من اعلان وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو دخول عقوبات الامم المتحدة على ايران حيّز التنفيذ، جدّدت الدول الاوروبية، وفي طليعتها فرنسا، رفضها للخطوة الاميركية، ومعتبرة ان لا أثر قانونياً للإجراءات الاميركية المتخذة.
الواضح انّ سلوك اوروبا بتأثير فرنسي واضح، يتجّه للمرونة مع طهران لا العكس. وقد يكون الكلام الذي نُقل عن موريس غوردول مونتانيو Maurice Gourdault - Montagne معبّراً عن حقيقة السياسة الفرنسية في الشرق الاوسط. فالرجل الذي شغل منصب امين عام وزارة الخارجية الفرنسية وتولّى رئاسة الخلية الديبلوماسية ايام الرئيس جاك شيراك حتى العام 2007، واتُهم بأنّه كان احد الذين وقفوا وراء صدور القرار 1559، تحدث بصراحة في لقاء مغلق جمع ديبلوماسيين اوروبيين ومن بينهم بريطانيون.
هو اعتبر انّ «حزب الله» اساسي في التركيبة اللبنانية، وانّ من يفكر بتجاوزه فهو ليس واقعياً، ذلك أنّه منتخب من شريحة لبنانية واسعة.
صحيح انّ وهج «حزب الله» تراجع قليلاً، لكنه لا يزال القائد الفعلي للطائفة الشيعية في لبنان، وهو ما زال يحتفظ بنفوذ لا بأس به لدى الشيعة خارج الحدود اللبنانية وصولاً الى ساحات العالم العربي.
واضاف غوردول في لقائه المغلق، بأنّ بلاده تعلم جيداً بأنّ «حزب الله» يصبو للإصلاح واجتثاث الفساد، لكنه وجد نفسه مضطراً لأن يُبرم اتفاقيات سياسية مع المنظومة الفاسدة، انفاذاً لأسلوب الواقعية السياسية. فهو يدرك تعقيدات الوضع اللبناني الداخلي والتشابك السياسي الداخلي، وشبكة المصالح القائمة والتي نشأت ايام الوجود السوري وحظيت بحماية دمشق.
واذ اعترف بوجود تواصل فرنسي مع ايران حيال ملفات المنطقة وايضاً حيال الملف اللبناني، فهو قال بأنّ بلاده لن تقطع خيط التواصل والحوار مع طهران، والهدف هو ان يسهّل الحزب عودة لبنان الى ازدهاره، لأنّ ما يؤمّن حماية لبنان ليست القواعد العسكرية ولا شيء من هذا القبيل، بل عودته الى دوره السابق كمركز للاقتصاد والمال. وهذا ما يفسّر لماذا وضعت فرنسا سابقاً وحالياً جهودها باتجاه لبنان.
وفي قراءته للحوار الجاري مع ايران، والرؤية الفرنسية للدور الايراني المستقبلي، اعتبر غوردول انّ باريس تطمح في الواقع الجيوسياسي الجديد ان تكون ايران في صلب حلول المنطقة، لا ان تبقى في صلب مشاكلها.
وقد تكون هذه القراءة الفرنسية لصورة الاحداث في المنطقة ولبنان فيها شيئاً من الطوباوية، وسط صراع محتدم وعضّ اصابع بين واشنطن وطهران. لكن باريس قد تكون تستند الى الواقع الجديد الذي سيطرأ بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الاميركية.
لكن السؤال الاهم يبقى، هل للبنان القدرة على الرهان على عامل الوقت؟ بالتأكيد لا. فلبنان في قلب الانهيار. وما يفاقم من هول الوضع، الانتشار المتفاقم لجائحة كورونا، والقتال المستميت الذي تنفّذه الطبقة السياسية الفاسدة للاستمرار في السلطة، اياً تكن الاثمان التي يدفعها البلد. وحتى جرعات الانعاش لا تبدو انّها ستتوفر. فباريس لا يمكنها عقد مؤتمر دولي ثانٍ لمساعدة لبنان، في ظلّ عدم ولادة حكومة جديدة، وهو ما كان وعد به ماكرون اللبنانيين خلال زيارته الثانية الى بيروت.
هذا مع انّ الجميع مدرك بأنّ التصاعد المضطرد لأعمال العنف والسرقات، مرشح لأن يتحول اكثر باتجاه الفوضى في الشارع. ولا شك بأنّ رفع الدعم عن المواد والسلع الاساسية، والذي يتأهّب مصرف لبنان للسير به، سيدفع الى واقع جديد اكثر سوءاً. فعلى سبيل المثال، فإنّ مشهد شوارع لبنان سيتغيّر حتماً عند رفع الدعم عن المحروقات، والامن والامان الاجتماعي سيصبح اكثر خطورة مع ارتفاع اسعار الادوية.
اضف الى ذلك، انّ الاحتقان السياسي سيعيد اجواء الاحتقان المذهبي، ما قد يكرر الاحداث الخطرة التي حصلت مثلما جرى في خلدة، وحيث تنتشر العشائر السنّية في ضواحي بيروت والبقاع وعكار. وكذلك استفاقة خلايا «داعش» وسط ظروف ملائمة لها.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)