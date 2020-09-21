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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ تؤكد إحدى أكبر الشركات الألمانية التي تبيع منتجات رياضة شهيرة، أنّها لن تمدّد يوماً واحداً استمرارها في لبنان ‏وستُقفل بعد شهرين، على خلفية أنّها صنّفت لبنان من الدول التي تعاني صعوبات أمنية ومالية وفساداً بعدما كانت ‏تعتبره المروّج الأبرز في الشرق الأوسط‎.

ـ يقال إنّ تغريدة مرجع سياسي التي حملت ما يشبه النعي للبنان وتاريخه السياسي والاقتصادي، إنّما كررها في ‏مجلس خاص أحد الوزراء الفرنسيين الذي قال لصديق لبناني إنّ وزير الخارجية لودريان لم يقل عبثاً إنّ لبنان ‏اختفى‎.

ـ ما زالت بعض المناطق في بيروت وخارجها تشبه حالات الأمن الذاتي والمجالس التي كانت تقام في الحرب على ‏المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، عازين ذلك إلى غياب الدولة التام عن الناس ولا سيما بعد تفجير ‏بيروت‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن فرنسا بشخص الرئيس امانويل ماكرون ملتزمة بالفصل بين علاقتها مع ‏الثنائي ومصير التشكيلة الحكومية للرئيس مصطفى اديب وإنها ستدرس في حال فشل أديب حدود المسؤوليات أو ‏اعتبار التعقيدات وسوء الادارة سبباً للفشل لتقرر تمديد المبادرة وتعديل بعض بنودها أو إعلان فشلها‎.

ـ كواليس‎

استغربت مصادر أممية الإصرار الكلامي لوزير الخارجية الأميركية على إعلان تمديد الحظر الاممي على ‏السلاح لإيران الذي انتهى تلقائياً وفق الاتفاق النووي وفشلت واشنطن في جر مجلس الأمن لتمديده ووصفت ‏انتحال واشنطن صفة الأمم المتحدة تعبيراً عن البحث عن انتصار بالعناد اللفظي يغطي فشلاً عملياً ودبلوماسياً ‏ذريعاً ونادر الحدوث‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ يردد رئيس تيار سياسي واسع في مجالسه الخاصة إن "الذي فعله الثنائي الشيعي كان علينا القيام به نحن لعدم ‏القول إننا فرطنا بالمكتسبات المسيحية‎".

ـ طلب مرجع بارز من جهة دولية التريث في إصدار عقوبات جديدة ريثما تنجلي أوضاع التأليف الحكومي‎.

ـ لم يصدر أي ردّ فعل من مكوّنين فاعلين في لبنان على كلام في الإعلام تحدث عن رحيل مكوّن لبناني أساسي ‏آخر بحيث يبقى الحكم لهما وحدهما‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ وصف ديبلوماسي غربي الوضع السياسي في لبنان بأنه مجموعة جزر موزعة على الأحزاب السياسية ولا ‏تواصل فيما بينها، بسبب انقطاع الاتصالات والمشاورات بين القيادات الحزبية‎!

ـ تدخلت مراجع روحية مسيحية وجهات ديبلوماسية لتطويق الإشكالات في الشارع بين مناصري التيار العوني ‏والقوات وتجنب تكرار المعارك الطاحنة بين الطرفين في "حرب الإلغاء" عام 1990‏‎!

ـ تساءل وزير سابق عن الجهة التي تتحمّل مسؤولية حملة الفيول المغشوش وتداعياتها في إغراق البلد في العتمة ‏لأسابيع، بعدما صدر القرار القضائي بالإفراج عن جميع الموقوفين في هذه القضية من موظفي وزارة الطاقة‎!‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ عُلم أنّ أجواء لقاء عقد بعيداً من الإعلام في مقر رئاسي مع طرف حليف لم تكن إيجابية‎.

ـ يؤكد مسؤول في دولة كبرى خلال لقائه شخصية لبنانية أن كل محاولات فصل لبنان عن أزمات المنطقة فشلت ‏ومصيره بات مرتبطاً بمسار التصعيد الإقليمي‎.

ـ تتردد معلومات أنّ تعيين أحمد الرجب كمدير للمجالس والإدارات في وزارة الداخلية بدلاً من فاتن أبو الحسن ‏جاء بتدخّل مباشر من حزب فاعل‎.‎

 

صحيفة الأنباء

‎*‎فعل الندامة‎ ‎

تتلو جهة سياسية فعل الندامة بشكل غير مباشر عبر تصريحات متكررة تؤيد فيها المبادرة الفرنسية‎.‎

 

‎*‎محاولات إحياء‎ ‎

لم يُوقف فريق سياسي محاولاته في البحث عن طرق لإحياء مشروع سقط بالضربة القاضية‎.

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