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تعميم داخلي للتيار.. بعد الأداء الإعلامي الكارثي لعون

آخر تحديث: منذ 10 من الساعات و 16 من الدقائق
المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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تعميم داخلي للتيار.. بعد الأداء الإعلامي الكارثي لعون

حملت كلمة رئيس الجمهورية، ميشال عون، واقع التشاؤم والاستسلام الفعلي لجهة تشكيل الحكومة ووقف الانهيار الحاصل في البلد. فيمكن تلخصيها بعنوانين، "رايحين إلى جهنّم" و"رح يخلصوا المصريات". وبينما كان السجال دائراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديداً بين عضو تكتل لبنان القوي، النائب زياد أسود، وعضو كتلة التنمية والتحرير الوزير السابق علي حسن خليل، صدر تعميم عن قيادة التيار الوطني الحرّ موجهاً إلى نوابه جميع المسؤولين فيه والناشطين.

 

تعميم التيار

وحصلت "المدن" على نص التعميم الذي طلبت فيه القيادة من الجميع "عدم مهاجمة أي طرف سياسي وخاصةً الطرفين المتصارعين حول تأليف الحكومة وعدم الدخول في أي سجال إعلامي مع أي منهما". وأشارت القيادة في تعميمها إلى أنّ "موقفنا ‏من موضوع تشكيل الحكومة ‏معروف ومُعلَن، فالتيار يسهّل وينصح وقد حدّد موقفه في كلمة رئيس التيار الأخيرة وفي بيان الهيئة السياسية الأخير، ولا مطلب لنا سوى التزام الدستور ووحدة المعايير وقيام ‏حكومة إصلاحية فاعلة ومنتجة". وتابعت القيادة مؤكدة على "أننا نؤيد موقف رئيس الجمهورية اليوم وعلينا الالتزام به وبمواقف التيار المعلنة مؤخراً والارتكاز على هذه المواقف وإبرازها وشرحها للرأي العام".

 

احتجاج عوني

وفي وقت سابق، كان احتجاج عدد من مناصري التيار الوطني الحرّ في حال تصاعدية على الأداء الكارثي الذي ظهر فيه الرئيس عون اليوم في قصر بعبدا. حتى أنّ بعض هؤلاء شكّكوا، في تسجيلات صوتية، في ضلوع مستشارين في القصر في الإساءة إلى صورة عون عمداً. وارتفع منسوب الاحتجاج بإشارة أحد هؤلاء إلى أنّ الواقع الإعلامي في رئاسة الجمهورية وفي التيار الوطني الحرّ كارثي، يستوجب تغييراً جذرياً. مع العلم أنه سبق لرئيس التيار، الوزير السابق جبران باسيل، أن طرح على مجلس قيادته خيار الاستعانة بشركة متخصصة بالإعلام والإعلان لتحسين صورته وتياره.

 

ومن الملاحظات الموجّهة على مستوى تعامل التيار على وسائل التواصل الاجتماعي، التلهّي في الردود وإثارة الانتقادات لإعلاميين ومعارضين للعهد في ظل عدم تحرّك "الجيش الإلكتروني" التابع للتيار للدفاع عن رئيس الجمهورية. وعدم تعامل هذا "الجيش" بجدية مع وظيفته الفعلية في إعاقة أي حملة على الرئيس.

 

المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة

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