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سجناء رومية يمهلون المسؤولين 72 ساعة.. وقانون العفو العام أمام «النواب» اليوم
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس الى جلسة عامة اليوم لمناقشة قانون العفو العام عن المساجين.
جاء ذلك بعد تظاهرة حاشدة وقطع الطريق أمام سجن رومية المركزي امس من قبل أهالي المساجين، وحالة غضب شديد للمساجين المطالبين بالعفو الذي تحدث احدهم في مقطع فيديو عن «ساعة الصفر» التي سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء «المهلة التي أعطيت للدولة من أجل الافراج عنهم»، طالبا من كل السجون أن «تكون على أهبة الاستعداد لمساندتهم»، داعيا «القوى الأمنية إلى عدم إطلاق النار، لأننا سنفتح السجون وسنخرج منها»، لكنهم عقب دعوة الرئيس بري لجلسة اليوم مددوا انذارهم للمسؤولين 72 ساعة.
وتفجرت الاوضاع بسبب الحالة غير الانسانية في السجن، حيث يعاني السجناء حالات صحية واجتماعية بسبب الاكتظاظ فيه وما ينجم عن ذلك من سرعة انتشار فيروس كورونا بينهم، وتخطت أعداد المصابين في السجن عموما ومبنى المحكومين خصوصا، الى اكثر من 228 اصابة، وكانت لجنة حقوق الانسان قد نبهت الى خطورة الوضع ودعت الجهات المعنية الى تداركه قبل أن تتسبب الامور بانفجار يصعب تداركه.
رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية د.ميشال موسى أسف لما هي عليه الاوضاع في سجن رومية لناحية الاعداد الكبيرة، ودعا في تصريح لـ «الأنباء» الى تسريع المحاكمات واخلاء سبيل من امضوا محكوميتهم وتسريع الآلية القضائية في التعاطي مع قضية المساجين، ورأى ضرورة ايجاد سجون في مختلف المناطق اللبنانية للتخفيف من الأعداد، ولفت الى اننا امام معضلة كبيرة تحتاج الى تفكيك من خلال النظر الى من قضوا محكوميتهم والى من هم في سن متقدمة او من يعانون من أمراض معينة والتي تفترض نظرة خاصة للأحكام.
وتوقف موسى عند موضوع العفو الخاص وقال إنه لا يحتاج الى آلية عمل بل الى الاسراع في البت به، معتبرا ان هذا الموضوع يحتاج الى تفاهم سياسي بين الفرقاء اللبنانيين والى الاتفاق فيما بينهم على قواسم مشتركة والى التفاهم ايضا على قانون عفو يخفف من الأعباء والظروف الكارثية في سجن رومية، معتبرا أننا أمام أزمة غير مسبوقة وخطيرة تفرض حالة طوارئ قضائية من أجل الاسراع ببت شوؤن المساجين ضمن الأسس المرعية للبت في القضايا العالقة، لافتا الى وجود عدد كبير من المساجين يوازي اكثر من 40% من المساجين غير المحكومين وقد قضوا مدة قد تكون أقل وعليه يجب البت بهذه القضية سريعا.
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- عون "يطمئن" اللبنانيين: ذاهبون إلى جهنّم
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