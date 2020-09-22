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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 22 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يقول مسؤول حزبي في البقاع الاوسط ان خطف احد الصرافين في ساحة شتورا ادى الى تهجيره واحتكار سوق ‏الصرافة هناك من اتباع مذهب معين بعدما ادى التضييق المستمر الى ابعاد كل الاخرين‎.

ـ عاد مرجع سياسي من الخارج مصدوماً بما سمعه من أخبار عن لبنان لم يسبق أن سمعها أو تم التداول بها في ‏الماضي، ومواقفه وما سيقدم عليه في الأيام المقبلة سيكون ترجمةً حيال تململ بعض الدول المعنية بالملف اللبناني ‏من أوضاعه الحالية‎.

ـ عادت نغمة النقص في بعض المواد التموينية إلى الواجهة، والأمر عينه للمحروقات، ويعزو بعض المطلعين ذلك ‏إلى دوافع سياسية وتصفية حسابات، والحبل على الجرار في الأيام المقبلة نتيجة احتدام المعركة السياسية في ‏لبنان‎. ‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

علّق مرجع نيابي على مقترح مرجع رئاسي حول إلغاء حصر التوزيع الطائفيّ للحقائب السيادية بالطوائف ‏الكبرى، بالقول كان الأفضل ربما لو دعا الى استثناء الطائفتين الممثلتين رئاسياً في الحكومة من هذه الحقائب‎.

 

ـ كواليس‎

قال متابعون للمعركة الانتخابية الرئاسية في أميركا إن الاستقطاب الذي يفرض نفسه في الشارع الأميركي يقوم ‏على انقسام صار فيه الرئيس دونالد ترامب ممثلاً للبيض والمرشح جو بايدن ممثلاً للأفارقة. والولايات تنقسم على ‏هذا الأساس، ما يرجّح مكانة ترامب الانتخابية ويعزز فرص الفوضى في آن واحد‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ رفض أحد المصارف إعطاء مواطنة لبنانية تعتزم السفر إلى الخارج كشف حسابها بالدولار وأعطاها كشفا ‏باللبناني‎.

ـ يترقب سياسيون ومنهم نواب سابقون أن تطاولهم العقوبات الأميركية في أي لحظة‎.

ـ تذمر أحد الوزراء من التأخير لأيام عدة في صدور نتيجة فحص‎ pcr ‎الذي أجراه إبنه بعد عودته من السفر‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ اتسعت "هوة التمايز" بين طرفي "تفاهم مزمن" على خلفية حماية المصالح المباشرة المرتبطة بالانتماء للغرب، ‏لأحدهما‎!

ـ نقل وفد حزبي لمسؤول حليف "أجواء انطباعية" بعد زيارة عاصمة كبرى معنية بلبنان‎.

ـ يتداول ماليون بتحويلات مليونية بالدولار، ما تزال تحصل في عدد من المصارف والمؤسسات إلى الخارج‎!‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتردد أن الفرنسيين يضغطون باتجاه صيغة تطبيقية جديدة لمبادرتهم في سبيل إيجاد مخرج لمسألة المداورة ‏بالحقائب‎.

ـ سجلت اتصالات عتب بين قيادات في "التيار الوطني الحر" تزامناً مع إطلالة الرئيس ميشال عون، اعتراضاً ‏على شكل الاطلالة المتلفزة وأنه كان من الأفضل إطلاق موقفه ببيان رئاسي‎.

ـ وزيرة في الحكومة المستقيلة كانت محسوبة على الرئيس حسان دياب لا توفره من انتقاداتها اللاذعة وتحمّله ‏شخصياً مسؤولية فشل الحكومة‎.‎

 

صحيفة الأنباء

‎*‎مرسوم قيد الانتظار

مرسوم على علاقة بملف تحقيق في قضية وطنية لا يزال قيد الانتظار في ادراج مقر رسمي‎.‎

 

‎*‎مصير مجهول

بات مصير مؤتمر دولي كان قد وُعد به لبنان مجهولاً في ظل حال التعطيل الحاصلة‎.

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