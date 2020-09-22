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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ يقول مسؤول حزبي في البقاع الاوسط ان خطف احد الصرافين في ساحة شتورا ادى الى تهجيره واحتكار سوق الصرافة هناك من اتباع مذهب معين بعدما ادى التضييق المستمر الى ابعاد كل الاخرين.
ـ عاد مرجع سياسي من الخارج مصدوماً بما سمعه من أخبار عن لبنان لم يسبق أن سمعها أو تم التداول بها في الماضي، ومواقفه وما سيقدم عليه في الأيام المقبلة سيكون ترجمةً حيال تململ بعض الدول المعنية بالملف اللبناني من أوضاعه الحالية.
ـ عادت نغمة النقص في بعض المواد التموينية إلى الواجهة، والأمر عينه للمحروقات، ويعزو بعض المطلعين ذلك إلى دوافع سياسية وتصفية حسابات، والحبل على الجرار في الأيام المقبلة نتيجة احتدام المعركة السياسية في لبنان.
صحيفة البناء
ـ خفايا
علّق مرجع نيابي على مقترح مرجع رئاسي حول إلغاء حصر التوزيع الطائفيّ للحقائب السيادية بالطوائف الكبرى، بالقول كان الأفضل ربما لو دعا الى استثناء الطائفتين الممثلتين رئاسياً في الحكومة من هذه الحقائب.
ـ كواليس
قال متابعون للمعركة الانتخابية الرئاسية في أميركا إن الاستقطاب الذي يفرض نفسه في الشارع الأميركي يقوم على انقسام صار فيه الرئيس دونالد ترامب ممثلاً للبيض والمرشح جو بايدن ممثلاً للأفارقة. والولايات تنقسم على هذا الأساس، ما يرجّح مكانة ترامب الانتخابية ويعزز فرص الفوضى في آن واحد.
صحيفة الجمهورية
ـ رفض أحد المصارف إعطاء مواطنة لبنانية تعتزم السفر إلى الخارج كشف حسابها بالدولار وأعطاها كشفا باللبناني.
ـ يترقب سياسيون ومنهم نواب سابقون أن تطاولهم العقوبات الأميركية في أي لحظة.
ـ تذمر أحد الوزراء من التأخير لأيام عدة في صدور نتيجة فحص pcr الذي أجراه إبنه بعد عودته من السفر.
صحيفة اللواء
ـ اتسعت "هوة التمايز" بين طرفي "تفاهم مزمن" على خلفية حماية المصالح المباشرة المرتبطة بالانتماء للغرب، لأحدهما!
ـ نقل وفد حزبي لمسؤول حليف "أجواء انطباعية" بعد زيارة عاصمة كبرى معنية بلبنان.
ـ يتداول ماليون بتحويلات مليونية بالدولار، ما تزال تحصل في عدد من المصارف والمؤسسات إلى الخارج!
صحيفة نداء الوطن
ـ يتردد أن الفرنسيين يضغطون باتجاه صيغة تطبيقية جديدة لمبادرتهم في سبيل إيجاد مخرج لمسألة المداورة بالحقائب.
ـ سجلت اتصالات عتب بين قيادات في "التيار الوطني الحر" تزامناً مع إطلالة الرئيس ميشال عون، اعتراضاً على شكل الاطلالة المتلفزة وأنه كان من الأفضل إطلاق موقفه ببيان رئاسي.
ـ وزيرة في الحكومة المستقيلة كانت محسوبة على الرئيس حسان دياب لا توفره من انتقاداتها اللاذعة وتحمّله شخصياً مسؤولية فشل الحكومة.
صحيفة الأنباء
*مرسوم قيد الانتظار
مرسوم على علاقة بملف تحقيق في قضية وطنية لا يزال قيد الانتظار في ادراج مقر رسمي.
*مصير مجهول
بات مصير مؤتمر دولي كان قد وُعد به لبنان مجهولاً في ظل حال التعطيل الحاصلة.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
- الجوع يقترب.. والحكومة معطّلة.. وماكرون مُصرّ على التأليف
- أسرار وخفايا لبنانية
- نصائح ديبلوماسية لتجنّــب «الأعظم»!؟
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