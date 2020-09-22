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بالفيديو: انفجار في عين قانا يرعب السكان... "حزب الله" يفرض طوقاً مُحكماً
كأنّ اللبنانيين ينقصهم مشهد الرعب. كأنّهم لم يكتفوا بعد من تلف الأعصاب. المشهد عاد هذه المرة، إنما في قرية #عين قانا الجنوبية، حيث سمع السكان صوت انفجار أثار الرعب في المنطقة، وامتدّ إلى القرى المجاورة، فيما غطّت سحب دخانية الأجواء، مذكرة بما جرى في مرفأ بيروت، خصوصاً الحريق الذي امتد ساعات وأفقد الناس ما تبقّى لهم من أعصاب.
وفي هذا السياق، ضربت عناصر من "حزب الله" طوقاً أمنياً في محيط الانفجار.
ونفى مصدر في المكتب الإعلامي التابع لـ"حزب الله" لـ"النهار"، خبر استهداف القيادي الكبير في الحزب علي سمير الرزّ أو أي قائد جهادي كبير آخر، مؤكداً أنّ "ما انفجر هو مركز لتجميع مخلفات حرب تموز أي الألغام".
وقال الدفاع المدني إنّه أرسل عناصره إلى المكان، من دون أن يحدد سبب الانفجار، فيما أشارت وكالة "رويترز" إلى وقوع "إصابات".
بدوره، قالت مصادر من داخل البلدة لـ"النهار"، أنّه لم يُعرف حتى الآن في ما إن كان سبب الانفجار صاروخاً إسرائيلياً أو عبوة ناسفة انفجرت في منطقة مأهولة، ما اسفر عن سقوط عدد من الجرحى ودمار في الممتلكات.
وأفادت معلومات "النهار"، أنّ هذا الانفجار له طابع أمني، وقد وقع في شقّة تابعة لـ"حزب الله".
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