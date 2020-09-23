لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | شمعون لم تُغادر السفارة
المصنفة ايضاً في: لبنان

شمعون لم تُغادر السفارة

آخر تحديث: منذ 22 من الدقائق
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 13
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
شمعون لم تُغادر السفارة

صدر مرسوم استقالة ترايسي شمعون من منصبها، كسفيرة لبنان لدى الأردن. الخطوة الرسمية أتت تكملة لقرار شمعون بترك المركز، بعد أن اتخذت خياراً سياسياً بذلك، «ناقشته مع شبكة العلاقات الخارجية» التي كوّنتها خلال تولّيها البعثة، بحسب ما صرّحت شخصياً عند إعلانها خبر الاستقالة. شمعون التي تنتهج نهجاً مُعارضاً لعهد الرئيس ميشال عون، ولمعظم القوى السياسية، وتطرح نفسها أمام الرأي العام اللبناني كواحدة من «الخيارات البديلة»، مُرتكزةً على إرثها العائلي، لا تزال تشغل دار السكن المُخصّص لرئيس البعثة اللبنانية في الأردن. أُعطيت سابقاً مهلة شهر، وانتهت، وكان من المفترض أن تُسلّم ممتلكات الدولة اللبنانية منذ نحو أسبوعين. في البداية، كانت الحُجّة أنّ شمعون تعمل على إعداد الملفات لتسليمها إلى من سيتولّى البعثة من بعدها (سيكون القائم بالأعمال، جورج فاضل)، لذلك من غير المفهوم لماذا ما زالت مُصرة على البقاء في الدار، بعد استقالتها وتوقيع المرسوم بذلك.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)