- التأليف يتحرك بمبادرة حريرية.. وأديب ينتظر ردّ "الثنائية الشيعيّة"
- أسرار وخفايا لبنانية
- "تفاهم مار مخايل" صامد وطرح عون مُنسَّق مع "الحزب"!
- هذا ما ينتظر لبنان بعد فشل المبادرة
- مناورات على باب جهنم!
- مسؤولية عون في تأليف الحكومة
- بكركي: قلنا ما قلناه...
- تفسير إقتصادي: هذا هو جهنم المتوقّع
- الحريري "يفتدي" ماكرون: وزير مال من "شيعة أديب"
- « فتور شيعي» إزاء مبادرة الحريري.. وباريس لتأليف الحكومة فوراً
- باريس تكثّف اتصالاتها... والثنائي يُصرّ على التسمية
- سعد الحريري المتخصّص بهزيمتنا
- الحزب يرفض "تضحية" الحريري: من قال لكَ إننا نريد حكومة؟
- الحريري يتجرع كأس التنازل الفرنسي بعبارة خمينية
- كرنتينا الشرق: لبنان المتروك ليتعفّن بالسلاح والأحقاد
- تناغم عون - الراعي... ضربة قوية لـ"الثنائي"!
- حزب الله يستنسخ "الحاجة حياة" في المرفأ
- لا نيّة لـ"إعادة إحياء" حكومة تصريف الأعمال
- عندما تتقدّم السياسة على الأعراف والدستور والميثاقية
- بلديات على طريق الإفلاس... "حتى اللمبة صار صعباً تغييرها"
- القبة و"نزلة الزحول": لهذا السبب تهاجر العائلات بقوارب الموت
- شمعون لم تُغادر السفارة
- لا انقلاب عونياً على حزب الله
- اجتماع بعبدا: حان وقت إلغاء الدعم!
- أزمة البنزين إلى الحل اليوم؟
- انفجار عين قانا: الأسباب غامضة
- البحث عن المسرّب... من فوق يا ريّس
- نحو 20 ألف إصابة... وتشديد الرقابة على المختبرات
- لبنان أمام الحائط الحكومي المسدود ... والحريري يفتح كوةً بـ «تَجَرُّعه السمّ»
- "نبوءة" الراعي تتحقق: انفجار مستودع أسلحة لحزب الله
- مريضان يريدان معالجة مريض ثالث
- توقعات الأبراج ليوم September 23, 2020
- بالفيديو: انفجار في عين قانا يرعب السكان... "حزب الله" يفرض طوقاً مُحكماً
- الحريري "يتجرّع السمّ" مجدداً: لوزير شيعي مستقل في المالية
- غيتس يكشف عن موعد طرح لقاح كوفيد-19 ونهاية الوباء
- أستراليا.. "اختطاف زائف": عملية احتيال في سيدني تبتز 200,000 دولار من أسرة صينية
- بعد تشريعها للترفيه: الماريغوانا تثير الجدل مجددا في أستراليا
- الجوع يقترب.. والحكومة معطّلة.. وماكرون مُصرّ على التأليف
- أسرار وخفايا لبنانية
- مهمّة أديب انتهت: إلى الانهيار دُر!
- نصائح ديبلوماسية لتجنّــب «الأعظم»!؟
- اللقاء بين «القوات» و»التيار».. هل من فائدة؟
- نحن فعلاً في جهنم
- أستراليا: قرابة 90 حوتا ماتوا على ساحل تازمانيا وجهود إنقاذ حثيثة لتخليص البقية
- عون يَحشر "حزب الله": أللّهم نفسي!
- سقطة «جهنمية» لعون.. والضياع سيّد الموقف
- فشل مبادرة عون لتفادي «طريق جهنم»: الانقلاب لن يمرّ
- عون يبشّر بـ"جهنّم".. ويرسّم الحدود مع "الثنائي"
- انتكاسة فرنسا وتنصّل عون: ماذا تبقّى من مصطفى أديب؟
- عقارب "جهنم" تعود بـ"حزب الله" إلى ما قبل 2006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
عون يبشّر بـ"جهنّم".. ويرسّم الحدود مع "الثنائي" ...الكاتب:
-
-
-
الراعي يشهر "الفيتو الماروني": المثالثة نواجهها بالتقسيم ...الكاتب:
-
الوجه الحقيقي للمأزق الحكومي: اعتداء السلاح على ...الكاتب:
مناورات على باب جهنم!
لم يكن ينقص الأفق السياسي الغامض في لبنان سوى عبارة «ذاهبون الى جهنم»، التي نزلت كالصاعقة على رأس اللبنانيين، الذين ينضب لديهم منسوب الأمل الباقي، تماماً كمنسوب احتياطيات العملة الصعبة في مصرف لبنان.
النذير الجهنمي الذي ورد على لسان رئيس الجمهورية، ليس مجرد زلّة لسان في لحظة انفعالية ما، بل هي توصيف دقيق لما حذّر منه كثرٌ من الحريصين على ما تبقّى من مستقبل محتمل للبنان، وهي تعبير على أنّ الأزمة السياسية باتت مفتوحة على احتمالات كارثية، بات فيها اللعب على المكشوف بين الجميع، وبات فيها الخصم والحكَم مجسّدين في شخص واحد.
لا يغيّر في الأمر أنّ رئيس الجمهورية قد «حسَب» لفرقاء الأزمة القائمة تمسّكهم بالمبادرة الفرنسية وحرصهم على تشكيل الحكومة العتيدة، لكن ما ورد في كلام الرئيس، الذي يجري تقديمه على انّه «مبادرة رئاسية» للحل، هو في حقيقة الأمر ضربة مباشرة للمبادرة الفرنسية، او بمعنى ملطّف، تجاوز لتلك المبادرة، العالقة بين اللعبة السياسية الداخلية التي يصرّ البعض على الاستمرار فيها، وفق قواعد منتهية الصلاحية، وبين التعقيدات الخارجية، التي لم يستطع لبنان تجاوزها، برغم تكرار السرديات الكلامية المغايرة، ومن بينها الزعم بأنّ الحلول في ظلّ «العهد القوي» يجب أن تكون «صُنع في لبنان».
لا شك في أنّ المبادرة الفرنسية اليوم قد باتت في مأزق حقيقي، لا بل يمكن القول إنّها باتت في حالة موت سريري، لن يُخرجها منه سوى معجزة صعبة، أو مجرد صدمات كهربائية تحاول بث النبض في قلبها، ولو الى حين.
المبادرة التي سارت وفق تنسيق فرنسي - أميركي خلال الأيام العشرة الأولى من مهلة الأيام الخمسة عشرة التي حدّدها ايمانويل ماكرون في زيارته البيروتية الثانية بعد انفجار بيروت، سرعان ما فقدت ركيزة التفاهم الفرنسي والاميركي عليها، لا سيما بعدما افترقت واشنطن وباريس على قضايا تتجاوز البعد اللبناني، وخصوصاً حول ما يتصل بالملفات الأكثر حساسية في العلاقات الدولية، وتحديداً الملف النووي الإيراني، الذي افترقت فيه عواصم القرار على ضفتي الأطلسي، بشأن تجديد الحظر المفروض على ايران.
هذا ما جعل العقوبات الأميركية الأخيرة - والمتوقع الإعلان عن فصل جديد منها خلال الأيام المقبلة - تتجاوز مجرد سياسة الضغط التي يمكن للولايات المتحدة ان تمارسها على الفرقاء السياسيين في لبنان، لضمان الاستجابة للمبادرة الفرنسية. فهي بدت في الواقع موجّهة الى المبادرة الفرنسية نفسها، في سياق نهج المقايضات الذي بات معروفاً خلال عهد دونالد ترامب، والذي تسعى من خلاله الادارة الأميركية الى دفع ايمانويل ماكرون الى التماهي مع الطروحات المحدّدة من قِبل واشنطن في ما يتصل بالملف الإيراني، ثمناً لضمان الاندفاعة الفرنسية الأخيرة تجاه لبنان، والتي باتت بالنسبة الى باريس نقطة ارتكاز في سياستها الخارجية، في ظلّ الطموحات الباريسية بأن يكون لبنان نقطة ارتكاز في سياساتها المتوسطية.
بهذا المعنى، لم يكن عبثاً أن وقع خيار وزارة الخزانة الأميركية في جولة عقوباتها التي يصفها البعض بـ«التخريبية»، على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. فالمنطق، هو أنّ الفعل لا بدّ أن يُقابل بردّ فعل يحفظ الكرامة الوطنية للثنائي الشيعي ببعده المتجاوز للسياق السياسي. فالتصعيد الأميركي تمثّل في الواقع هجوماً مباشراً على فريق بعينه، فكان لا بدّ من الردّ على هذا الهجوم بالتمسّك بموقع وزاري مثل وزارة المال، التي تبدو في الظاهر تفصيلاً جزئياً، فيما هي في الواقع نقطة جوهرية في الردّ على التخريب الأميركي، الى جانب كونها بالنسبة الى الشيعة الجسر الذي يعبرون منه الى الشراكة في ادارة الدولة.
المشكلة أنّ أحداً من الفرقاء السياسيين في لبنان لم يستطع - أو بالأحرى لم يرِد - فهم جوهرية مطالبة حركة «امل» و«حزب الله» بحقيبة المالية، بما تمثله من بعد جوهري في الردّ على الخطوة الأميركية - وهي خطوة مالية في الأساس.
وإذا كان موقف القوى المناوئة لـ«امل» و«حزب الله»، مفهوماً من الناحية المنطقية، في ظلّ الرهانات على الخارج لتصفية الحسابات الداخلية، فإنّ الكارثة تكمن في أنّ من يُعتَبَرون حلفاء لـ»الثنائي» باتوا متماهين مع مواقف القوى المناوئة السابقة الذكر، أو بالأصح سائرين، عمداً أو جهلاً، ضمن ما بدا انّها «كلمة سر» وصلت «من مكان ما» الى لبنان، والتي بات واضحاً أنّ البعض يتحرّك على اساسها في وضع الفيتوات الحكومية على شركاء الوطن.
بهذا المعنى، فإنّ السقطة السياسية لرئيس الجمهورية بالأمس تتجاوز سقطة «ذاهبون الى جهنم». فما كان يحتاجه الرئيس ليس نظارات طبية لقراءة بيان صاغه مستشارون باتوا عبئاً على الرئاسة والوطن معاً، بل «نظارات سياسية» قادرة على رصد الهجمة التي يتعرّض لها حلفاؤه، والتي تقترب من أن تكون حرب الغاء مماثلة لتلك التي خاضها يوماً مع خصومه في «القوات اللبنانية» قبل ثلاثة عقود من الزمن.
المبخّرون للرئاسة الاولى بدأوا بتمديد الكلام الرئاسي وتقديمه على انّه شخّص الداء والدواء. واما الآخرون، كل الآخرين، لم يقتنعوا بكلام رئاسي كرّر بيان الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، ووصل الامر ببعض هؤلاء الآخرين الى حدّ القول، إنّ الاطلالة الرئاسية لم تكن موفقة، لا شكلاً ولا مضموناً، لا بل أنّ ما ورد فيها قد يؤسس لانقلاب سياسي، وإعادة خلط للأوراق الداخلية المتقاطعة مع التوجهات الخارجية، بما قد يُنذر بمعارك عبثية سياسية وغير سياسية، تجعل الطريق الى جهنم حتمية، وبتذكرة ذهاب بلا اياب.
لا يغيّر في ما سبق، الطروحات الطوباوية التي قدّمها رئيس الجمهورية كحل للأزمة القائمة، من قبيل طرح فكرة دولة مدنية، التي لا يمكن أن تتحقق بين ليلة وضحاها، لا بل من العبث نقاشها في ظلّ مناخ محتدم لا يستطيع معه الفرقاء اللبنانيون الوصول الى الحدّ الأدنى من القواسم المشتركة، لمهمة عاجلة من قبيل تشكيل الحكومة؛ ولا يغيّر فيها ايضاً مقترحات سوريالية من قبيل التبنّي شبه الحرفي لما تضمنه بيان التيار الوطني الحر الأخير، بشأن توزيع الحقائب السيادية على الأقليات!
الطريق الى جهنم بات معبّداً بتفاصيل الأزمة الحكومية، فإذا كان المفهوم الرئاسي لجهنم ليس «روحياً» كما أوضحت رئاسة الجمهورية، الاّ أنّه من المؤكّد ليس «تشبيهاً ثانوياً» كما قيل. فالمغامرات السياسية اليوم باتت تشكّل استهدافاً لاتفاق الطائف، الذي قد يكون أول ضحايا فشل المبادرة الفرنسية، وحينها سيصبح الحديث عن حصّة هذه الطائفة أو تلك حكومياً، أو حتى المطالبات العبثية بالمداورة في الحقائب، عنواناً مؤسساً لصراعات أكبر، تتفاوت بين حديث متجدد عن المثالثة وآخر عن الفيدرالية، وبينهما عواصف جهنمية، تعيد عقارب الزمن الى عشية العام 1975.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- سعد الحريري المتخصّص بهزيمتنا
- الحريري "يفتدي" ماكرون: وزير مال من "شيعة أديب"
- كيف ستكون مِصر وقناة السويس تحديدًا أبرز المُتضرّرين من خطّ أنابيب النّفط الإماراتي الإسرائيلي المطروح حاليًّا؟ وهل ستُوافِق السعوديّة على مُروره في أراضيها؟ وماذا لو رفضت؟ وهل نحنُ أمام إعادة لسِيناريو أنبوب الغاز القطري عبر سورية؟
- « فتور شيعي» إزاء مبادرة الحريري.. وباريس لتأليف الحكومة فوراً
- باريس تكثّف اتصالاتها... والثنائي يُصرّ على التسمية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
نبيل هيثم
صحافي و كاتب سياسي لبناني
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)