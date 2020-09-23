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الوجه الحقيقي للمأزق الحكومي: اعتداء السلاح على ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ علم أن مؤسّسات اجتماعية وثقافية واعلامية اقليمية تتخذ بيروت مقرا لها أقفلت او جمدت نشاطاتها نظراً لظروف لبنان الصعبة.
ـ تُعقد في مقرّ مرجعية نيابية لقاءات مفتوحة مع قوى سياسية وحزبية مقرّبة من المرجعية المذكورة لمناقشة كل الإحتمالات التي قد تحصل في حال فشلت المبادرة الفرنسية، واتخاذ الخطوات المناسبة نحو مرحلة اصطفافات سياسية جديدة.
ـ يقول سياسي مخضرم، أن المرحلة الراهنة شبيهة إلى حدّ كبير بحقبة الثمانينات حين كان النزاع السياسي والعسكري على أشدّه بين حزب بارز والقوات المتعدّدة الجنسية التي كانت موجودة في لبنان آنذاك.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قال مرجع معني بالملف الحكومي إن مصير الرئيس المكلف مصطفى أديب لا يبدو شبيها بالرئيس حسان دياب بل بكل من المرشحين لرئاسة الحكومة بعد انتفاضة 17 تشرين، بهيج طبارة ومحمد الصفدي وسمير الخطيب سواء طالت المشاورات قبل الاعتذار أم قصُرت وإن مشروع الرئيس سعد الحريري لا يزال فتح الطريق لعودته للسراي بتغطية دولية وإقليمية.
ـ كواليس
اعتبر دبلوماسي أوروبي أنه خلافاً للحديث عن أن المواجهة الأميركية الإيرانية تتصدر المشهد الدولي وسترسم مصير سواها من المواجهات، فإن التجاذب الأميركي الأوروبي والصراع الفرنسي التركي سيرسمان مصير المواجهة الأميركية الإيرانية والمواجهة الأميركية مع روسيا والصين من ورائها وأن سورية هي بيضة القبان وليس لبنان.
صحيفة الجمهورية
ـ ترفض بعض المصارف وضع شيكات مصرفية في حسابات زبائنها بالدولار فيما تعمد مصارف أخرى الى استقطاب زبائن جددا.
ـ دار سجال بين نائبين حليفين على خلفية الملف الحكومي ألقى فيه أحدهما مسؤولية التعطيل على حزب بارز.
ـ قال مسؤول سابق إنه ممتعض من طريقة تأليف الحكومة وإنه يماشي على مضض ما يصدر من مواقف تصعيدية.
صحيفة اللواء
ـ تصاعد الخلاف داخل "عائلة رئاسية" على خلفية إجراءات تتخذ، وتنعكس سلباً على صورة "الرئاسة الحاكمة".
ـ تردّد أن لقاء عقد، قبل أيام، تطرق إلى مخرج "لعقدة المالية"، اقتضى 72 ساعة لإظهاره، بعد ظهور تباينات تجاهه!
ـ يُؤكّد مرجع أمني، أن تفجير "عين قانا" قطع الشك باليقين عن أن جهة معادية وراء كل التفجيرات بدءاً من انفجار مرفأ بيروت!
صحيفة نداء الوطن
ـ طرحت أوساط "ممانعة" في مجلس خاص تساؤلات عن سبب عدم إبداء رئيس "المردة" سليمان فرنجية أي موقف حيال حقيبة المالية، كاشفةً أنّه تلقى "نصيحة" بوجوب عدم التردد في تظهير دعمه لمطلب الثنائي الشيعي.
ـ تجزم مصادر متابعة أنّ باريس لا تزال تصرّ على ألّا تؤول حقيبة الطاقة إلى "التيار الوطني الحر" بمعزل عن إشكالية حقيبة المالية.
ـ يؤكد خبراء معنيون بعملية مسح أضرار مرفأ بيروت أن إعادة بناء مبنى الإهراءات تحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل
صحيفة الأنباء
*موعد لم يُلبّى
تردد أن أحد سياسي شمالي طلب موعداً من مرجع نيابي ولم يتم تلبية طلبه.
*خطوة تنازلية
بدا مستغرباً عدم تجاوب مرجع سابق مع مسعى مرجع سياسي ثم إعلانه منفرداً خطوة تنازلية.
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سيدني - استراليا
- التأليف يتحرك بمبادرة حريرية.. وأديب ينتظر ردّ "الثنائية الشيعيّة"
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