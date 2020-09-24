- الوقت لا يسمح بألاعيب إيرانية في لبنان
- اقتراح "الحريري" أربك القوات
- وزراء "الباراشوت" فوق أديب.. وسيتعرّف إليهم قريباً
- فيلتمان: واشنطن لا تملك سياسة في لبنان
- العونيون عن خطوة الحريري: سقط القناع!
- الأميركي يراقب والفرنسي يضغط والحكومة بين الروس وظريف اليوم
- حقيبة المالية حُلّت فماذا عن العقبات الاخرى؟
- وقفة إحتجاجية عند نفق حامات – شكا: التنفيذ "ضحك على الشعب"
- الإنترنت غير الـشرعي: القضاء لا يزال بالمرصاد
- نقباء المهن الحرة: للتحقيق الجنائي ورفض رفع الدعم
- عون: نتمسّك بكامل حدودنا البحرية
- «تحالف» 17 تشرين: ليس بين «الثوّار» ما يوحّدهم!
- تأجيل أزمة البنزين؟
- توقعات الأبراج ليوم September 24, 2020
- فقد عائلته واحداً تلو الآخر في غضون أيام ثم توفي.. كورونا يودي بحياة أسرة مصرية كاملة بسبب حفل زفاف
- التأليف يتحرك بمبادرة حريرية.. وأديب ينتظر ردّ "الثنائية الشيعيّة"
- أسرار وخفايا لبنانية
- "تفاهم مار مخايل" صامد وطرح عون مُنسَّق مع "الحزب"!
- هذا ما ينتظر لبنان بعد فشل المبادرة
- مناورات على باب جهنم!
- مسؤولية عون في تأليف الحكومة
- بكركي: قلنا ما قلناه...
- تفسير إقتصادي: هذا هو جهنم المتوقّع
- الحريري "يفتدي" ماكرون: وزير مال من "شيعة أديب"
- « فتور شيعي» إزاء مبادرة الحريري.. وباريس لتأليف الحكومة فوراً
- باريس تكثّف اتصالاتها... والثنائي يُصرّ على التسمية
- سعد الحريري المتخصّص بهزيمتنا
- الحزب يرفض "تضحية" الحريري: من قال لكَ إننا نريد حكومة؟
- الحريري يتجرع كأس التنازل الفرنسي بعبارة خمينية
- كرنتينا الشرق: لبنان المتروك ليتعفّن بالسلاح والأحقاد
- تناغم عون - الراعي... ضربة قوية لـ"الثنائي"!
- حزب الله يستنسخ "الحاجة حياة" في المرفأ
- لا نيّة لـ"إعادة إحياء" حكومة تصريف الأعمال
- عندما تتقدّم السياسة على الأعراف والدستور والميثاقية
- بلديات على طريق الإفلاس... "حتى اللمبة صار صعباً تغييرها"
- القبة و"نزلة الزحول": لهذا السبب تهاجر العائلات بقوارب الموت
- شمعون لم تُغادر السفارة
- لا انقلاب عونياً على حزب الله
- اجتماع بعبدا: حان وقت إلغاء الدعم!
- أزمة البنزين إلى الحل اليوم؟
- انفجار عين قانا: الأسباب غامضة
- البحث عن المسرّب... من فوق يا ريّس
- نحو 20 ألف إصابة... وتشديد الرقابة على المختبرات
- لبنان أمام الحائط الحكومي المسدود ... والحريري يفتح كوةً بـ «تَجَرُّعه السمّ»
- "نبوءة" الراعي تتحقق: انفجار مستودع أسلحة لحزب الله
- مريضان يريدان معالجة مريض ثالث
- حدث في مثل هذا اليوم September 23, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 23, 2020
- بالفيديو: انفجار في عين قانا يرعب السكان... "حزب الله" يفرض طوقاً مُحكماً
- الحريري "يتجرّع السمّ" مجدداً: لوزير شيعي مستقل في المالية
-
أنصتوا للبطريرك.. إنّه ينقذ لبنان ...الكاتب:
-
الوقت لا يسمح بألاعيب إيرانية في لبنان ...الكاتب:
-
اقتراح "الحريري" أربك القوات ...الكاتب:
-
وزراء "الباراشوت" فوق أديب.. وسيتعرّف إليهم قريباً ...الكاتب:
-
فيلتمان: واشنطن لا تملك سياسة في لبنان ...الكاتب:
-
العونيون عن خطوة الحريري: سقط القناع! ...الكاتب:
-
الأميركي يراقب والفرنسي يضغط والحكومة بين الروس ...الكاتب:
-
حقيبة المالية حُلّت فماذا عن العقبات الاخرى؟ ...الكاتب:
-
الإنترنت غير الـشرعي: القضاء لا يزال بالمرصاد ...الكاتب:
-
«تحالف» 17 تشرين: ليس بين «الثوّار» ما ...الكاتب:
-
"تفاهم مار مخايل" صامد وطرح عون مُنسَّق ...الكاتب:
-
هذا ما ينتظر لبنان بعد فشل المبادرة ...الكاتب:
-
مناورات على باب جهنم! ...الكاتب:
-
مسؤولية عون في تأليف الحكومة ...الكاتب:
-
بكركي: قلنا ما قلناه... ...الكاتب:
-
تفسير إقتصادي: هذا هو جهنم المتوقّع ...الكاتب:
-
-
-
الحريري يتجرع كأس التنازل الفرنسي بعبارة خمينية ...الكاتب:
-
كرنتينا الشرق: لبنان المتروك ليتعفّن بالسلاح والأحقاد ...الكاتب:
-
-
-
-
عندما تتقدّم السياسة على الأعراف والدستور والميثاقية ...الكاتب:
-
-
القبة و"نزلة الزحول": لهذا السبب تهاجر العائلات ...الكاتب:
-
-
-
"نبوءة" الراعي تتحقق: انفجار مستودع أسلحة لحزب ...الكاتب:
-
الأميركي يراقب والفرنسي يضغط والحكومة بين الروس وظريف اليوم
أبى سياسيو لبنان وعلى رأسهم "الثنائي الشيعي" إلا أن يجعلوا من مسألة تأليف الحكومة أزمة دولية دخلت فيها الدول الكبرى وزادتها تعقيداً.
لم يهز إنفجار بيروت "الثنائي الشيعي"، ولم تدفعه الأزمة الإقتصادية إلى الخروج من منطق الحصص، ولم يعن له مشهد "قوارب الموت" في الشمال شيئاً، بل إن كل هذه الامور زادته تمسكاً بحصصه ومكتسباته التي حقّقها في زمن الإحتلال السوري ونتيجة الإستقواء بالسلاح، في حين أنه لا توجد مؤشرات الى أن طهران تريد تأليف حكومة في لبنان، بل إنها تصعّد في وجه الفرنسيين لتحصل على مكاسب من الأميركيين.
وتؤكّد المعلومات المتوافرة من واشنطن أن الأخيرة ليست في وارد التنازل لـ"حزب الله" وطهران في الملفات الكبرى، أما التفاصيل فلا تعنيها، وهي تراقب تطورات المبادرة الفرنسية لكن لن تسمح لـ"حزب الله" بأن يعوّم نفسه وأن يستغل تلك المبادرة للعودة من جديد لبسط سيطرته على لبنان.
ورغم إنشغاله بالإنتخابات الرئاسية إلا أن الأميركي لا يترك الملفات الكبرى تسير بلا موافقته، وهذا يعني أن مراقبته للملف اللبناني لا تدل على أنه لا يتحرّك عندما يرى أن هناك شيئاً ما قد يؤثر سلباً عليه، وبالتالي فإن الأمور ما زالت معقّدة ومفتاح الحلّ لن يفتح الباب قريباً.
وتوازياً مع الغموض الأميركي، فان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصرّ على إنجاح مبادرته، وهو يمارس أقصى الضغوط على السياسيين اللبنانيين، وما مبادرة الرئيس سعد الحريري الأخيرة والتي يوافق فيها على تسمية شيعي مستقل لوزارة المال إلا نتاج الضغط الفرنسي ورغبة في عدم نسف جهود ماكرون، لكن كل تلك التنازلات من الحريري لن توصل إلى مكان لأن تشبث "الثنائي الشيعي" بالمال ليس لأسباب داخلية فحسب، بل لعوامل خارجية مرتبطة بايران.
وأمام كل هذه التطورات، سيحصل تغيير على رأس الديبلوماسية الروسية في لبنان، فقد إنتهت فترة السفير الحالي ألكسندر زاسبكين ويستعدّ لتسليم مهامه إلى السفير الروسي الجديد ألكسندر روداكوف الذي سيصل إلى لبنان قريباً.
وفي هذه الأثناء، يزور موسكو اليوم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ليبحث مع الروس ملفات المنطقة وأبرزها الملفان السوري والليبي وبقية المواضيع، ووجهت دعوات من مسؤولين لبنانيين رسميين لروداكوف لكي يتم بحث ملف تأليف الحكومة اللبنانية مع ظريف فأكد الأخير أن هذا الأمر سيتم، لكن الموقف الروسي لا يزال على حاله ويحمّل الموقف الأميركي المتصلّب مسؤولية العرقلة الحكومية وليس طهران.
وفي سياق التواصل مع المسؤولين الروس أيضاً، فان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، قد وعد كل من تحدث معه بأن الروس سيتكلمون مع ظريف لتسهيل ولادة الحكومة وعدم العرقلة وتذليل العقبات التي تقف في وجه ولادة الحكومة. لكن على رغم كل الوعود الروسية، إلا أنه تبقى للدول الكبرى مصالحها الحيوية ولن تفرّط بها، لذلك تبقى المحاولات الروسية مع ظريف شكلية ولا تندرج ضمن إطار الضغط الكبير الذي قد ينتج حكومة قريباً، خصوصاً أن الروس لا يرتاحون للدور الجديد للرئيس ماكرون في لبنان على إعتبار أن لبنان وسوريا يدخلان ضمن منطقة النفوذ الروسي والأميركي ولا يحق لفرنسا ولا للأوروبيين الدخول ومحاولة الظهور بمظهر الدول المقررة هناك.
وفي السياق، باتت الازمة اللبنانية من الأزمات المعقدة في الشرق، لكن كل ذلك لا يعني أن ولادة الحكومة غير قابلة للحلحلة، خصوصاً إذا استمرّ ماكرون بضغطه، وسانده الاميركيون ولم يقف الروس حجر عثرة في وجه مبادرته، عندها تلين طهران تلقائياً ويسهّل الثنائي الشيعي الولادة الحكومية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
ألان سركيس
كاتب وصحافي لبناني
- الأميركي يراقب والفرنسي يضغط والحكومة بين الروس وظريف اليوم
- تناغم عون - الراعي... ضربة قوية لـ"الثنائي"!
- وساطة موسكو مع طهران "رفع عتب" ولبنان ليس أولويتها
- غموض يلف رحلة معوّض الأميركية... فما علاقة العقوبات؟
- عون - بري... مواجهة لم تنتهِ فصولها بعد
- ماكرون... باقون هنا حتى لو فشل التأليف
- إشكالات "القوات" و"التيار"... تضخيم أو حقيقة مرّة؟
- الدروز... "نبكي" على الحقائب السيادية والأساسية ونسير
- المسيحي "يبقّ" البحصة... اليوم اللامركزية وغداً الفيدرالية!
- "السلبطة" على "المال"... الوقائع تدحض الإدّعاءات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)