- باريس تدفع لتنفيذ مبادرة الحريري .. و»الثنائي» متمسّك بتسمية الوزراء
- أسرار وخفايا لبنانية
- البلطجة الدستورية تنتصر
- الحكومة ممرّ الى المؤتمر التأسيسي
- الحكومة إقتربت.. فهل لعون حصّة؟
- لبنان «المصلوب» معلّق بين «الحياة والموت»؟!
- «قانون الدولار الطالبي»... العين بصيرة واليد قصيرة
- سعد الحريري بادر لكنّه لا يُحسد على وضعه!
- ... حتى المياه في لبنان مسيّسة
- لبنان في عيون السعودية: "ساقط عسكرياً"!
- «فرملة» كرة التأليف.. وباريس للضغط الدولي على الطبقة السياسية!
- تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى
- تجرّعْ وحدَك!
- الحريري... انبطح وتنازل لمن؟!
- الحكومة المنتظرة: خسائر الحريري ومكاسب "الثنائي".. وعون يطالب بحصته
- "إقتتال" دستوري
- التفسير النفسي - اللغوي لـ"جهنم" ميشال عون
- أنصتوا للبطريرك.. إنّه ينقذ لبنان
- الوقت لا يسمح بألاعيب إيرانية في لبنان
- اقتراح "الحريري" أربك القوات
- وزراء "الباراشوت" فوق أديب.. وسيتعرّف إليهم قريباً
- فيلتمان: واشنطن لا تملك سياسة في لبنان
- العونيون عن خطوة الحريري: سقط القناع!
- الأميركي يراقب والفرنسي يضغط والحكومة بين الروس وظريف اليوم
- حقيبة المالية حُلّت فماذا عن العقبات الاخرى؟
- وقفة إحتجاجية عند نفق حامات – شكا: التنفيذ "ضحك على الشعب"
- الإنترنت غير الـشرعي: القضاء لا يزال بالمرصاد
- نقباء المهن الحرة: للتحقيق الجنائي ورفض رفع الدعم
- عون: نتمسّك بكامل حدودنا البحرية
- «تحالف» 17 تشرين: ليس بين «الثوّار» ما يوحّدهم!
- تأجيل أزمة البنزين؟
- توقعات الأبراج ليوم September 24, 2020
- فقد عائلته واحداً تلو الآخر في غضون أيام ثم توفي.. كورونا يودي بحياة أسرة مصرية كاملة بسبب حفل زفاف
- التأليف يتحرك بمبادرة حريرية.. وأديب ينتظر ردّ "الثنائية الشيعيّة"
- أسرار وخفايا لبنانية
- "تفاهم مار مخايل" صامد وطرح عون مُنسَّق مع "الحزب"!
- هذا ما ينتظر لبنان بعد فشل المبادرة
- مناورات على باب جهنم!
- مسؤولية عون في تأليف الحكومة
- بكركي: قلنا ما قلناه...
- تفسير إقتصادي: هذا هو جهنم المتوقّع
- الحريري "يفتدي" ماكرون: وزير مال من "شيعة أديب"
- « فتور شيعي» إزاء مبادرة الحريري.. وباريس لتأليف الحكومة فوراً
- باريس تكثّف اتصالاتها... والثنائي يُصرّ على التسمية
- سعد الحريري المتخصّص بهزيمتنا
- الحزب يرفض "تضحية" الحريري: من قال لكَ إننا نريد حكومة؟
- الحريري يتجرع كأس التنازل الفرنسي بعبارة خمينية
- كرنتينا الشرق: لبنان المتروك ليتعفّن بالسلاح والأحقاد
- تناغم عون - الراعي... ضربة قوية لـ"الثنائي"!
- حزب الله يستنسخ "الحاجة حياة" في المرفأ
-
البلطجة الدستورية تنتصر ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
تجرّعْ وحدَك! ...الكاتب:
-
الحريري... انبطح وتنازل لمن؟! ...الكاتب:
-
الحكومة المنتظرة: خسائر الحريري ومكاسب "الثنائي".. وعون ...الكاتب:
-
"إقتتال" دستوري ...الكاتب:
-
التفسير النفسي - اللغوي لـ"جهنم" ميشال عون ...الكاتب:
-
أنصتوا للبطريرك.. إنّه ينقذ لبنان ...الكاتب:
-
الوقت لا يسمح بألاعيب إيرانية في لبنان ...الكاتب:
-
اقتراح "الحريري" أربك القوات ...الكاتب:
-
وزراء "الباراشوت" فوق أديب.. وسيتعرّف إليهم قريباً ...الكاتب:
-
فيلتمان: واشنطن لا تملك سياسة في لبنان ...الكاتب:
-
العونيون عن خطوة الحريري: سقط القناع! ...الكاتب:
-
الأميركي يراقب والفرنسي يضغط والحكومة بين الروس ...الكاتب:
-
حقيبة المالية حُلّت فماذا عن العقبات الاخرى؟ ...الكاتب:
-
الإنترنت غير الـشرعي: القضاء لا يزال بالمرصاد ...الكاتب:
-
«تحالف» 17 تشرين: ليس بين «الثوّار» ما ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
البلطجة الدستورية تنتصر
بصرف النظر عن مآل مبادرة الرئيس سعد الحريري التي قدمها تحت شعار “تجرّع السُّم” مرة جديدة، واحتمال قيام الحكومة المنتظرة من الجميع في لبنان، وفرنسا، وبصرف النظر عن الكلام “المشجع” الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نُقل عنه خلال “لقاء الأربعاء” النيابي قوله “ما بقا فينا نتحمل”، في إشارة الى انه (أقله بري) يريد ان يبني على مبادرة الحريري التي تنازل فيها عمليا عن مبدأ المداورة، وإن يكن أرفقها بشرط “لمرة واحدة وأخيرة”…
يمكن القول ان القطار الحكومي قد يقلع بعدما “نجح” الفرنسيون، وتحديداً الرئيس ايمانويل ماكرون، بالخضوع لـ”بلطجة” “حزب الله” وحركة “امل” على الدستور والتوازنات، ناقلاً ضغوطه من جبهة “ثنائي التعطيل” المستتبع للخارج الى جبهة المتمسكين بالنصوص الدستورية، والرافضين ان يتم تغيير النظام تحت سطوة السلاح، على قاعدة ان من الاسهل على باريس ان تحشر كل اللبنانيين الذين تمسّكوا بقوة وصلابة بمبدأ المداورة رغماً عن أنف “ثنائي التعطيل”، ودافعوا عن روح المبادرة الفرنسية بتصميم كبير، من إغضاب “حزب الله” ومن يقف خلفه في الإقليم لأسباب تتعدى الواقع اللبناني الداخلي. وفي المناسبة لا بأس من “لبننة” المبادرة الفرنسية، من خلال “مودرة” قاعدتها الأساسية التي تقوم على مبدأ قيام “حكومة مهمة” مؤلفة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين، يختارهم رئيس الوزراء المكلف. هذا المبدأ سقط في باريس، وحصل ضغط في المكان الخطأ على نادي رؤساء الحكومات، وتحديداً على سعد الحريري الذي لاقى الالحاح الفرنسي بالتنازل بصفة شخصية عن أهم مبدأ دافع عنه منذ اليوم الأول لبدء عملية تشكيل الحكومة، أي المداورة، ورفض الخضوع لابتزاز الثنائي الراغب في تكريس اعراف دخيلة على الدستور.
ومع ذلك رضي القتيل ولم يرضَ القاتل! فالموقف المتباطئ بل الفوقي الذي يمارسه “حزب الله” إزاء التنازل الكبير، والمكلف جدا للحريري (حتى لو تشكلت الحكومة) يفيدنا ان سياسة التنازل، وإن تكن في إطار التسويات الضرورية في العمل السياسي، لا يمكن ان تصير قاعدة دائمة مع حالة شاذة كحالة “حزب الله” الذي ذكَّر اللبنانيين البارحة، بعد انفجار مخزن لسلاحه غير الشرعي في قرية عين قانا الجنوبية، بإمساك ميليشياه بالأرض بدلا من الأجهزة الأمنية الرسمية والجيش، وهذا يفسر الى حد بعيد هذا الميل الدائم الى البلطجة على كل المستويات. فلا دولة، ولا مؤسسات، ولا دستور امام ماكينة “حزب الله” التي نجحت في “لبننة ” المبادرة الفرنسية وافراغها من الداخل. فبعد ازمة وزارة المال، واستطراداً إشكالية اختيار جميع الوزراء الشيعة (وإن بإخراج يحفظ الشكليات)، تبرز إشكالية “استقلالية” الوزراء وفق ما نصت عليه المبادرة الفرنسية، ولا سيما ان كل الأطراف السياسيين مستعدون للانقضاض على عملية اختيار الوزراء، بدءا من رئيس الجمهورية وحاشيته، وصولاً الى آخر حزب راغب في المشاركة! فأين سيصير مبدأ استقلالية الوزراء، ومن خلالها الحكومة؟
هذا سؤال مطروح برسم الفرنسيين الذين ظلوا يوما بعد يوم يدخلون تعديلات على المبادرة، فأضعفوها كثيرا، واغرقوها في وحول الاستغلال السياسي الضيّق في لبنان، وعندما اضطروا قاموا بالضغط على الجهة المتمسكة بالاصول، وبالنصوص، وبالدستور، مانحين أسلوب “البلطجة” فرصة ليس لكسب المواجهة اليوم، وإنما لتكريس أعراف دخيلة على الدستور بصفة الدائم الذي سيكون معه من المستحيل إعادة عقارب الساعة الى الوراء. تنازل سعد الحريري مرة جديدة هو انعكاس للتنازل الفرنسي امام بلطجة “ثنائي التعطيل”. لكن السؤال المطروح: كم سيكلف التنازل الجديد؟ لننتظر ونرَ…
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
علي حمادة
كاتب وصحافي لبناني - جريدة النهار البيروتية
- البلطجة الدستورية تنتصر
- لماذا ينقلب "الثنائي الشيعي" على المبادرة الفرنسية؟
- كيف يمكن إنقاذ لبنان في ظل حالة "حزب الله"؟
- لبنان القديم مات... لبنان الجديد لم يولد بعد
- بداية الخلاص التخلص من ميشال عون
- بين مشروع هدّام وحالة هذيان
- لا إصلاح اقتصادياً قبل الإصلاح الوطني
- اجتماع بعبدا الفاشل
- إنهاء الولاية الرئاسية لإنهاء الوصاية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)