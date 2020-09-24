- الحكومة "المستقلة" ضحية التقارب الفرنسي الإيراني
- بعبدا... لا عرقلة ولا إمضاء على بياض
- تلات ستّات: 18 وزيراً بلا ثلث معطّل؟
- لك السمّ ولنا الكرامة
- كورونا لبنان: 6 مستشفيات ميدانية خارج الخدمة
- العقدة الشيعية "راوح مكانك" والمسيحية على الطريق
- جنبلاط متمسّك بـ"قشة" المبادرة... ومقتنع بفرصتها الذهبية
- بين باريس وبيروت: نقاشات الفساد ومستقبل الحريري
- ترسيم الحدود الجنوبية: المعركة ستبدأ الآن
- حكومة أديب على المشارف.. و«المال» بين من يسمي ومن يختار!
- «كورونا» يواصل التسلل.. ومصرف لبنان ينفي إصابة الحاكم ونائبه
- الملك سلمان وما لا يجرؤ اللبنانيون على قوله
- سكبوا عليه الوقود وأحرقوه بعد قتله.. كوريا الجنوبية تتهم الشمالية بقتل مسؤول حاول الهروب إلى بيونغ يانغ
- يهرّب نفط لبنان إلى سوريا بنصف مليار دولار.. تفاصيل سيطرة شركات لحزب الله على الوقود، وهذه أسماؤها
- أحكام مخففة لعناصر أمن قتلوا “امرأة سوداء” تشعل احتجاجات جديدة بأمريكا.. أعمال عنف وإصابة شرطييْن بالرصاص
- باريس تدفع لتنفيذ مبادرة الحريري .. و»الثنائي» متمسّك بتسمية الوزراء
- أسرار وخفايا لبنانية
- البلطجة الدستورية تنتصر
- دورُ فرنسا الـمُــنــتــظَر
- الحكومة ممرّ الى المؤتمر التأسيسي
- الحكومة إقتربت.. فهل لعون حصّة؟
- لبنان «المصلوب» معلّق بين «الحياة والموت»؟!
- «قانون الدولار الطالبي»... العين بصيرة واليد قصيرة
- سعد الحريري بادر لكنّه لا يُحسد على وضعه!
- ... حتى المياه في لبنان مسيّسة
- لبنان في عيون السعودية: "ساقط عسكرياً"!
- «فرملة» كرة التأليف.. وباريس للضغط الدولي على الطبقة السياسية!
- تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى
- تجرّعْ وحدَك!
- الحريري... انبطح وتنازل لمن؟!
- الحكومة المنتظرة: خسائر الحريري ومكاسب "الثنائي".. وعون يطالب بحصته
- "إقتتال" دستوري
- التفسير النفسي - اللغوي لـ"جهنم" ميشال عون
- أنصتوا للبطريرك.. إنّه ينقذ لبنان
- الوقت لا يسمح بألاعيب إيرانية في لبنان
- اقتراح "الحريري" أربك القوات
- وزراء "الباراشوت" فوق أديب.. وسيتعرّف إليهم قريباً
- فيلتمان: واشنطن لا تملك سياسة في لبنان
- العونيون عن خطوة الحريري: سقط القناع!
- الأميركي يراقب والفرنسي يضغط والحكومة بين الروس وظريف اليوم
- حقيبة المالية حُلّت فماذا عن العقبات الاخرى؟
- وقفة إحتجاجية عند نفق حامات – شكا: التنفيذ "ضحك على الشعب"
- الإنترنت غير الـشرعي: القضاء لا يزال بالمرصاد
- نقباء المهن الحرة: للتحقيق الجنائي ورفض رفع الدعم
- عون: نتمسّك بكامل حدودنا البحرية
- «تحالف» 17 تشرين: ليس بين «الثوّار» ما يوحّدهم!
- تأجيل أزمة البنزين؟
- حدث في مثل هذا اليوم September 24, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 24, 2020
- فقد عائلته واحداً تلو الآخر في غضون أيام ثم توفي.. كورونا يودي بحياة أسرة مصرية كاملة بسبب حفل زفاف
-
الحكومة "المستقلة" ضحية التقارب الفرنسي الإيراني ...الكاتب:
-
بعبدا... لا عرقلة ولا إمضاء على بياض ...الكاتب:
-
تلات ستّات: 18 وزيراً بلا ثلث معطّل؟ ...الكاتب:
-
لك السمّ ولنا الكرامة ...الكاتب:
-
كورونا لبنان: 6 مستشفيات ميدانية خارج الخدمة ...الكاتب:
-
العقدة الشيعية "راوح مكانك" والمسيحية على الطريق ...الكاتب:
-
جنبلاط متمسّك بـ"قشة" المبادرة... ومقتنع بفرصتها الذهبية ...الكاتب:
-
بين باريس وبيروت: نقاشات الفساد ومستقبل الحريري ...الكاتب:
-
ترسيم الحدود الجنوبية: المعركة ستبدأ الآن ...الكاتب:
-
الملك سلمان وما لا يجرؤ اللبنانيون على ...الكاتب:
-
يهرّب نفط لبنان إلى سوريا بنصف مليار ...الكاتب:
-
البلطجة الدستورية تنتصر ...الكاتب:
-
دورُ فرنسا الـمُــنــتــظَر ...الكاتب:
-
الحكومة ممرّ الى المؤتمر التأسيسي ...الكاتب:
-
الحكومة إقتربت.. فهل لعون حصّة؟ ...الكاتب:
-
لبنان «المصلوب» معلّق بين «الحياة والموت»؟! ...الكاتب:
-
«قانون الدولار الطالبي»... العين بصيرة واليد قصيرة ...الكاتب:
-
سعد الحريري بادر لكنّه لا يُحسد على ...الكاتب:
-
... حتى المياه في لبنان مسيّسة ...الكاتب:
-
تجرّعْ وحدَك! ...الكاتب:
-
الحريري... انبطح وتنازل لمن؟! ...الكاتب:
-
الحكومة المنتظرة: خسائر الحريري ومكاسب "الثنائي".. وعون ...الكاتب:
-
"إقتتال" دستوري ...الكاتب:
-
التفسير النفسي - اللغوي لـ"جهنم" ميشال عون ...الكاتب:
-
أنصتوا للبطريرك.. إنّه ينقذ لبنان ...الكاتب:
-
الوقت لا يسمح بألاعيب إيرانية في لبنان ...الكاتب:
-
اقتراح "الحريري" أربك القوات ...الكاتب:
-
وزراء "الباراشوت" فوق أديب.. وسيتعرّف إليهم قريباً ...الكاتب:
-
فيلتمان: واشنطن لا تملك سياسة في لبنان ...الكاتب:
-
العونيون عن خطوة الحريري: سقط القناع! ...الكاتب:
العقدة الشيعية "راوح مكانك" والمسيحية على الطريق
يبدو ان الرئيس المكلف مصطفى اديب لم يستعد مبادرة تشكيل الحكومة العتيدة بعد رغم ليونته في سلوك الطرق التقليدية المعتمدة في تأليف الحكومات منذ اتفاق الطائف وحتى تاريخه. فعلها والتقى ممثلي الثنائي الشيعي الوزير السابق علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، وبذلك يكون قد تجاوز حتماً اصراره على العمل وحيداً. شكل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم نقطة تقاطع هنا، تمّ تحديد الموعد، أبلغ أديب رئيس الجمهورية ميشال عون برغبته في الاجتماع بالخليلين. زيارة كان نسقها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الفرنسيين في محاولة لاستئناف التواصل بين الاطراف السياسية. وبهدف اكتشاف نوايا الرئيس المكلف ذهب الخليلان من دون لا لوائح ولا أسماء. جلسة استغرقت ما يزيد على الساعة وأحدثت خرقاً في الشكل لكن ليس في المضمون. مصادر الثنائي الشيعي قالت ان "الرئيس المكلف اعلن موافقته على إسناد حقيبة المالية للثنائي لكنه بقي مصرّاً على تسمية الوزراء الشيعة بنفسه".
وقالت إن أي جديد على مسار التأليف لم يطرأ، فـ"النزول عن الشجرة" والذي اسماه الحريري تجرّعاً للسم انحصر في الموافقة على منح حقيبة المالية ولكن مع تمسكه بحق التسمية، وبالتالي تسأل المصادر: "من كلف الحريري واعطاه صلاحية التكرم بمنح الثنائي حقيبة المالية مشترطاً ان تكون لمرة واحدة وأخيرة؟". وتكشف ان "الحريري ورؤساء الحكومات السابقين طالبوا في الكواليس بنص مكتوب حول هذه النقطة، وبعثوا برسالة مفادها أن لا تحرجونا وأصدروا بياناً بهذا الشأن والتسليم بالمداورة"، ومثل هذا الامر غير واردة الموافقة عليه وفق ما تجزم المصادر.
عندما أبلغ الفرنسيون الرئيس المكلف موافقتهم على اعطاء الثنائي حقيبة المالية ذهب الى بعبدا ولم يفاتح الرئيس بالامر، واليوم يعيد الكرة باصراره على تسمية الوزراء الشيعة. سبق للرئيس الفرنسي وان طالب بتسمية وزير المالية بنفسه فرفض الثنائي وما لم ينله ماكرون لن يعطى لأديب.
العقدة المسيحية
وإذا كانت العقدة الشيعية مرهونة بنتائح اجتماعات الخليلين المفتوحة مع أديب، فإن عقدة الوزراء المسيحيين لا تزال تختبئ تحت الغبار الكثيف للعقدة الشيعية و"التي ستوضح حقيقة من يعطل تشكيل الحكومة".
كان واضحاً من بيانه ان عون لن يتخلى عن صلاحياته او حيثيته ولن يوافق على أي حكومة لا يكون مشاركاً في تشكيلها، أو أن يقبل بأن يسمي الحريري الوزراء المسيحيين وفق ما أبلغ به الفرنسيين.
توحي أجواء أديب ومن خلفه أن منطق اقصاء القوى السياسية عن التسمية ينطبق على عون ايضاََ. واذا كان ذلك صحيحاََ فهذا يعني وجود معركة تصفية حسابات بين الحريري والعهد. يعول المشكّلون على ان العهد وصل الى انسداد الافق وهو يريد ان ينقذ نفسه بأي ثمن، ولذا فمن المستبعد تمسكه بحصة له في الحكومة وإلا يتحمل مسؤولية التعطيل وتخريب المبادرة الفرنسية من أساسها. لكن مقربين من عون يؤكدون خطأ المراهنة هنا، ذلك ان رئيس الجمهورية سيتمسك بتسمية وزراء في الحكومة انطلاقاً من الدستور الذي يعطيه حق الشراكة في التوقيع مع رئيس الحكومة.
المعضلة في وجود من أقنع نفسه والرئيس المكلف بإمكانية تشكيل حكومات في لبنان بعيداً من التوافق. حتى ان الفرنسيين يخطئون حين يفكرون ان لبنان مشابه لفرنسا ويمكن لجهة واحدة ان تشكل الحكومة. طبيعة النظام البرلماني في لبنان تجعل تشكيل الحكومة مغايراً فكيف اذا كان نظامنا برلمانياً طائفياً فيدرالياً.
في زمن الجمهورية الاولى كان رئيس الجمهورية يتولى اختيار الوزراء ثم يختار من بينهم رئيساً للحكومة ورغم ذلك كان يفاوض الاحزاب التي كانت تراعي رئيس الجمهورية بعدم اختيار اسماء مستفزة. وبعد الطائف تعززت صلاحيات رئيس الحكومة فصار التشكيل يتم بالتعاون بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ونتيجة الخلل في تفسير الدستور وبدل ان يكون مجلس الوزراء مؤسسة بات رئيس الوزراء يتعاطى مع الوزراء كموظفين لديه.
كان متوقعاً موقف العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والذي حمل مسؤولية إنفجار المرفأ لحزب الله "الإرهابي" وطالب "بتجريده من السلاح"، فضلاً عن كلام المسؤول الاميركي ديفيد هيل الذي إشترط التزام "قادة لبنان بالتغيير" لتقديم بلاده "المساعدات اللازمة"، والإشتباك الفرنسي الأميركي في مجلس الأمن، ناهيك عن الهجمة السنية التي تعرض لها الحريري لمبادرته، كلها ملفات تثقل كاهل المؤلفين وتحد من حظوظ ولادة الحكومة في المدى المنظور.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- تلات ستّات: 18 وزيراً بلا ثلث معطّل؟
- لك السمّ ولنا الكرامة
- كورونا لبنان: 6 مستشفيات ميدانية خارج الخدمة
- العقدة الشيعية "راوح مكانك" والمسيحية على الطريق
- حكومة أديب على المشارف.. و«المال» بين من يسمي ومن يختار!
- «كورونا» يواصل التسلل.. ومصرف لبنان ينفي إصابة الحاكم ونائبه
- يهرّب نفط لبنان إلى سوريا بنصف مليار دولار.. تفاصيل سيطرة شركات لحزب الله على الوقود، وهذه أسماؤها
- باريس تدفع لتنفيذ مبادرة الحريري .. و»الثنائي» متمسّك بتسمية الوزراء
- أسرار وخفايا لبنانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)