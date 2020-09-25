- الرئيس مُحرَج والبلد ينزف
- الثنائي الشيعي ومار مخايل
- حدود الإتفاق والخلاف بين «الحزب» و«التيار»
- ماذا قال المفتي عن بري؟
- لبنان «يعزل» نفسه: الثروة الغازية مُهدّدة
- "قضْم" المبادرة الفرنسية مستمر: إعْتذِر مصطفى أديب
- أديب في بعبدا: هل تعيق «الثوابت» و«الشراكة» الدخان الأبيض؟
- أديب ينسف التفاؤل الحكومي
- حاكميّة لبنان المالية...شيعية!
- الحكومة "المستقلة" ضحية التقارب الفرنسي الإيراني
- بعبدا... لا عرقلة ولا إمضاء على بياض
- تلات ستّات: 18 وزيراً بلا ثلث معطّل؟
- حكت لي زينب!
- لك السمّ ولنا الكرامة
- كورونا لبنان: 6 مستشفيات ميدانية خارج الخدمة
- العقدة الشيعية "راوح مكانك" والمسيحية على الطريق
- جنبلاط متمسّك بـ"قشة" المبادرة... ومقتنع بفرصتها الذهبية
- بين باريس وبيروت: نقاشات الفساد ومستقبل الحريري
- ترسيم الحدود الجنوبية: المعركة ستبدأ الآن
- حكومة أديب على المشارف.. و«المال» بين من يسمي ومن يختار!
- «كورونا» يواصل التسلل.. ومصرف لبنان ينفي إصابة الحاكم ونائبه
- الملك سلمان وما لا يجرؤ اللبنانيون على قوله
- توقعات الأبراج ليوم September 25, 2020
- سكبوا عليه الوقود وأحرقوه بعد قتله.. كوريا الجنوبية تتهم الشمالية بقتل مسؤول حاول الهروب إلى بيونغ يانغ
- يهرّب نفط لبنان إلى سوريا بنصف مليار دولار.. تفاصيل سيطرة شركات لحزب الله على الوقود، وهذه أسماؤها
- أحكام مخففة لعناصر أمن قتلوا “امرأة سوداء” تشعل احتجاجات جديدة بأمريكا.. أعمال عنف وإصابة شرطييْن بالرصاص
- باريس تدفع لتنفيذ مبادرة الحريري .. و»الثنائي» متمسّك بتسمية الوزراء
- أسرار وخفايا لبنانية
- البلطجة الدستورية تنتصر
- دورُ فرنسا الـمُــنــتــظَر
- الحكومة ممرّ الى المؤتمر التأسيسي
- الحكومة إقتربت.. فهل لعون حصّة؟
- لبنان «المصلوب» معلّق بين «الحياة والموت»؟!
- «قانون الدولار الطالبي»... العين بصيرة واليد قصيرة
- سعد الحريري بادر لكنّه لا يُحسد على وضعه!
- ... حتى المياه في لبنان مسيّسة
- لبنان في عيون السعودية: "ساقط عسكرياً"!
- «فرملة» كرة التأليف.. وباريس للضغط الدولي على الطبقة السياسية!
- تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى
- تجرّعْ وحدَك!
- الحريري... انبطح وتنازل لمن؟!
- الحكومة المنتظرة: خسائر الحريري ومكاسب "الثنائي".. وعون يطالب بحصته
- "إقتتال" دستوري
- التفسير النفسي - اللغوي لـ"جهنم" ميشال عون
- أنصتوا للبطريرك.. إنّه ينقذ لبنان
- الوقت لا يسمح بألاعيب إيرانية في لبنان
- اقتراح "الحريري" أربك القوات
- وزراء "الباراشوت" فوق أديب.. وسيتعرّف إليهم قريباً
- فيلتمان: واشنطن لا تملك سياسة في لبنان
- العونيون عن خطوة الحريري: سقط القناع!
-
هل يعرف ماكرون جيداً لبنان واللبنانيّين؟ ...الكاتب:
-
الرئيس مُحرَج والبلد ينزف ...الكاتب:
-
الثنائي الشيعي ومار مخايل ...الكاتب:
-
حدود الإتفاق والخلاف بين «الحزب» و«التيار» ...الكاتب:
-
ماذا قال المفتي عن بري؟ ...الكاتب:
-
لبنان «يعزل» نفسه: الثروة الغازية مُهدّدة ...الكاتب:
-
حاكميّة لبنان المالية...شيعية! ...الكاتب:
-
الحكومة "المستقلة" ضحية التقارب الفرنسي الإيراني ...الكاتب:
-
بعبدا... لا عرقلة ولا إمضاء على بياض ...الكاتب:
-
تلات ستّات: 18 وزيراً بلا ثلث معطّل؟ ...الكاتب:
-
لك السمّ ولنا الكرامة ...الكاتب:
-
حكت لي زينب! ...الكاتب:
-
كورونا لبنان: 6 مستشفيات ميدانية خارج الخدمة ...الكاتب:
-
العقدة الشيعية "راوح مكانك" والمسيحية على الطريق ...الكاتب:
-
جنبلاط متمسّك بـ"قشة" المبادرة... ومقتنع بفرصتها الذهبية ...الكاتب:
-
بين باريس وبيروت: نقاشات الفساد ومستقبل الحريري ...الكاتب:
-
ترسيم الحدود الجنوبية: المعركة ستبدأ الآن ...الكاتب:
-
الملك سلمان وما لا يجرؤ اللبنانيون على ...الكاتب:
-
يهرّب نفط لبنان إلى سوريا بنصف مليار ...الكاتب:
-
البلطجة الدستورية تنتصر ...الكاتب:
-
دورُ فرنسا الـمُــنــتــظَر ...الكاتب:
-
-
-
-
«قانون الدولار الطالبي»... العين بصيرة واليد قصيرة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
الحكومة المنتظرة: خسائر الحريري ومكاسب "الثنائي".. وعون ...الكاتب:
ماذا قال المفتي عن بري؟
على وقع التجاذبات والمبادرات حول الملف الحكومي، زار وفد «حركي» من «كتلة التنمية والتحرير» دار الفتوى، فما هي دلالات الزيارة في هذا التوقيت؟
ليس خافياً انّ الخلاف حول حقيبة المالية انطوى على عوارض جانبية مذهبية، تحت وطأة الاصطفاف الحاد بين الثنائي الشيعي من جهة ونادي رؤساء الحكومات السابقين.
واذا كانت الساحة الإسلامية في الداخل قد تجاوزت بسلام مفاعيل الاختبار الأصعب المتمثل في قرار المحكمة الدولية، فإنّ ما لم يكن في الحسبان هو ان يعيد ملف تشكيل حكومة مصطفى اديب تحريك جمر النعرات وشدّ العصب المذهبي في البيئتين السنّية والشيعية.
ومن المعروف انّ كلاً من حركة «امل» و«حزب الله» والرئيس سعد الحريري كان يجمعهم، حتى في عزّ الانقسام والنزاع، امر اساسي عابر للسياسة، وهو تجنّب الفتنة الّتي يتهيّبها الحزب والحركة و»تيار المستقبل» على حد سواء.
ولم يكن ادلّ على اهمية هذه الاولوية المشتركة من استضافة عين التينة لشهور طويلة، قبل سنوات، حواراً بين «حزب الله» و»تيار المستقبل» برعاية حركة «امل» على قاعدة «ربط النزاع» التي ظلت سارية المفعول في أصعب الظروف.
ومن بين اسباب الحماسة الدائمة لدى بري لتولّي الحريري شخصياً رئاسة الحكومة، اقتناعه بضرورة ان يكون الاقوى في الطائفة السنّية شريكاً في السلطة، حتى لا يؤدي استبعاده الى شعور بالغبن في بيئته. كذلك وقف بري مرات عدة عند خاطر الحريري في محطات سياسية عدة خلال الأعوام الماضية، منطلقاً من مبدأ، انّ تجفيف ينابيع الفتنة يتقدّم على كل ما عداه ويعلو على كل شيء.
لكن هذا الرصيد المقبول في حساب مكافحة الفتنة، بدا وكأنّه أصبح مهدداً، بعدما تدحرج الاخذ والردّ حول حقيبة المالية وتسمية الوزراء الشيعة، ليتخذ طابع النزاع المذهبي النافر الذي أدّى إلى نوع من الغليان والاحتقان في الشارع.
وعلى الرغم من حرص «الثنائي» على وضع معركته في الإطار السياسي والميثاقي حصراً، الّا انّ النيات وحدها لا تكفي في مثل هذه الأوضاع، وبالتالي، فإنّ ما لا يمكن تجاهله، هو انّ الأرض أصبحت تحتاج إلى «تبريد»، بعد الحرارة الكبيرة في المواقف، خصوصاً انّ الساحة تبدو مكشوفة في مرحلة انعدام الوزن التي يمرّ فيها لبنان.
وسط هذه الظروف، وبينما تغلي الانتماءات الفئوية فوق صفيح ساخن، اوفد بري الى دار الفتوى، وفداً حركياً ضمّ الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر والنائبين علي بزي ومحمد خواجة، في زيارة هدفت، على الارجح، إلى تصويب مسار النقاش حول الشأن الحكومي وتخفيض «سعراته المذهبية».
وتفيد المعلومات، انّ الوفد كان قد طلب موعداً للقاء المفتي عبد اللطيف دريان، قبل ان يطلق الحريري مبادرته، وجرى تحديد الموعد امس، وبالتالي ليست هناك علاقة مباشرة بين الزيارة والمبادرة.
ويكشف المطلعون على مجريات الاجتماع، انّ دريان كان ودوداً جداً مع ضيوفه، وهو أثنى على دور بري عموماً في تدوير الزوايا، مؤكّداً انّه يكنّ له كل محبة ويعتبره صمام امان «ونحن نلجأ الى بعضنا البعض في الأيام الصعبة، والرئيس بري يبادلني النظرة نفسها واعرف ما يكنّه لي من ود».
وقدّم دريان مقاربة شاملة للوضع الحالي، فلما انتهى من شرحها، قيل له: «ما خلّيت شي لإلنا يا سماحة المفتي»، في إشارة الى تقاطع حول كثير من الامور بين الجانبين.
وَشدّد دريان على ضرورة التوصل الى حلّ للأزمة الحكومية سريعاً، «ولا غنى عن الرئيس بري في هذا المجال».
واجابه الوفد: «نحن نريد ان نسهّل مهمة مصطفى أديب وان تتشكّل الحكومة في أسرع وقت ممكن، ولكن كما تعرف، فإنّ التركيبة اللبنانية لا تتحمّل كسر او اقصاء احد، وإننا من جهتنا متعاونون الى اقصى الحدود، وقد طرحنا ان نتقدّم بمجموعة من الاسماء، على أن يضع الرئيس المكلّف فيتو على الاسم الذي لا يعجبه».
وتعليقاً على البُعد المذهبي الذي صبغ الخلاف حول المالية وتسمية الوزراء الشيعة، يؤكّد أحد الذين حضروا اجتماع دار الفتوى، بأنّ هذا البُعد «ليس له مطرح لا عندنا ولا عند سماحة المفتي».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عماد مرمل
كاتب وصحفي - جريدة السفير اللبنانية
- ماذا قال المفتي عن بري؟
- من يدسّ السمّ في «الكرواسان»؟
- نصائح لأديب و«الثنائي» من «فاعل خير»!
- الحريري يبادل لبن العصفور بلسعة الدبور: مصطفى قبل أبو مصطفى
- الثنائي الشيعي: «شو هالوَلدنة»
- هنيّة يحسمها: لن نطلق صواريخ من لبنان
- فرنجية: العقوبات استهداف سياسي.. ولن نتراجع
- السنيورة يكشف سرّ أديب: مستعد أن أذهب الى سيبيريا!
- ماكرون في «الأدغال»: ماذا ينتظره؟
- رئيس سابق للحكومة: هذه قصتنا مع أديب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)